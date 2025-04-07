Son ankette Erdoğan muhalefetin 3 adayıyla yarıştı! İşte çıkan sonuç - Son Dakika
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Politika

Son ankette Erdoğan muhalefetin 3 adayıyla yarıştı! İşte çıkan sonuç

Son ankette Erdoğan muhalefetin 3 adayıyla yarıştı! İşte çıkan sonuç

CHP kurultay ile birlikte siyaset arenası girerek hareketleniyor. Cumhurbaşkanlığı seçimine henüz 3 yıl varken Mart ayında yapılan bir anket dikkat çekti. ''Bu pazar seçim olsa Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?'' sorusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel yarıştı. Yarışta %31,2'lik destekle Cumhurbaşkanı Erdoğan birinci oldu.

07.04.2025 14:08
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Asal Araştırma'nın Mart 2025 tarihinde yaptığı son kamuoyu yoklaması, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair seçmen eğilimlerini ortaya koydu. Türkiye genelinde 2.000 kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa aşağıda okuyacağım isimlerden hangisini Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi.

ERDOĞAN BİRİNCİ SIRADA

"Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa aşağıda okuyacağım isimlerden hangisini Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" sorusunda katılımcılar %31,2'lik destekle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi.

Erdoğan'ın en yakın rakipleri %25,5 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve %22,0 ile Ekrem İmamoğlu olarak görünüyor. Diğer adaylar arasında CHP Lideri Özgür Özel %4,3 oranında destek alırken, katılımcıların %5,2'si "başka biri"ni tercih ediyor. Dikkat çekici bir şekilde, ankete katılanların %11,8'i fikrim yok/cevap yok/hiçbiri seçeneğini işaretlemiş.

Son ankette Erdoğan muhalefetin 3 adayıyla yarıştı! İşte çıkan sonuç

CHP'NİN ADAYI KİM OLMALI?

Katılımcılara "Sizce CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı aşağıda okuyacağım isimlerden hangisi olmalı?" sorusuna verilen cevaplarda CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı tercihlerini ortaya koyuyor.

Bu bağlamda, Mansur Yavaş %29,2 destekle öne çıkarken, onu %27,0 ile Ekrem İmamoğlu takip ediyor. Özgür Özel %7,5 destek alırken, %4,0 başka bir adayı tercih ediyor. Önemli bir şekilde, bu soruya katılımcıların %22,6'sı fikrim yok/cevap yok derken, %9,7'si "hiçbiri" seçeneğini işaretlemiş.

İMAMOĞLU YÜKSELİŞTE

CHP'nin anketlerdeki en popüler adayı konumundaki Mansur Yavaş'a destekte bir düşüş trendi görülüyor. Ağustos 2024'te %36,5 olan destek Mart 2025'te %29,2'ye gerilemiş. Ancak Ortalamada %34,4 ile Yavaş en yüksek desteğe sahip. Ekrem İmamoğlu'nun desteği dalgalanma gösteriyor. Ağustos 2024'te %20,8 olan desteği, Aralık 2024'te %27,1'e yükselmiş, sonra düşüş yaşamış ve Mart 2025'te tekrar %27,0'ye çıkmış. Ortalama desteği %23,5.

Son ankette Erdoğan muhalefetin 3 adayıyla yarıştı! İşte çıkan sonuç

ÜÇÜNCÜ EN YÜKSEK OY: FİKRİM YOK

"Fikrim yok/Cevap yok" seçeneği oldukça yüksek bir oranda (%25,8 ortalama) seyrediyor, bu da önemli bir kararsız seçmen kitlesinin varlığını gösteriyor. "Hiçbiri" diyenlerin oranında belirgin bir artış trendi var: Ağustos 2024'te %2,3 iken Mart 2025'te %9,7'ye yükselmiş. Bu, seçmenlerin mevcut adaylardan memnuniyetsizliğinin arttığını gösterebilir.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ORANI ARTIYOR

Özgür Özel'in desteği %4,0 ile %8,5 arasında dalgalanıyor ve ortalamada %6,3 seviyesinde kalıyor. Mart ayında oran 7,5'e yükseldi.

Genel olarak, Mansur Yavaş açık ara önde olmakla birlikte desteğinde bir düşüş trendi, İmamoğlu'nun desteğinde ise dalgalı bir artış eğilimi gözleniyor. Ayrıca, "Hiçbiri" diyenlerin artması ve yüksek kararsız oranı, CHP içinde aday konusunda bir memnuniyetsizlik veya belirsizlik olduğunu düşündürebilir.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Erdoğan Birinci, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Politika, Siyaset, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Son ankette Erdoğan muhalefetin 3 adayıyla yarıştı! İşte çıkan sonuç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ali Mutlu:
    Buna inansa Erdoğan bu pazar seçim yapar. O da biliyor işinin bittiğini. Ne kadar kalsam kar hesabı yapıyor. Birgün herkes hesap verecek. 87 42 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden:
    Madem 1. sırada hemen seçim yapılsın 90 23 Yanıtla
  • Bingöl 0112:
    Halk kimi seçeceğini iyi biliyo. 60 8 Yanıtla
  • Se272749:
    Heh bizde bundan bahsediyoruz biran önce seçim yapılsın ne güzel farkta atmış hemen seçime girelim derim. Bu anketi yapan akıllı bu rakip olan 3 isimden biri aday olursa diğer ikisininde oylarını alacağını düşünmüyormu bide karşısına niye 3 aday çıkarıp muhalefetin aynı partinin oylarını 3'e bölüyor burda muhalefetin oy oranının yüzde 60 ı aşmış olduğunu fark ediyoruzdur umarım.. 45 14 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    imamınkini sormanıza gerek bile yok artık...çünkü bu saatten sonra ondan olsa olsa beylikdüzü muhtarı olur..o da belki::)) 18 24 Yanıtla
  • Alparslan Bozkurt:
    Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkma cesareti gösteren ahmak da kim? Hiç şansı yok, çapları yetmez. RTE bizi ekonomik olarak mahvetti doğru, hakkım haram olsun, ama ülke çakallara yem olacağına bizim aslan yesin. 8 24 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    %32 lik kesmi herhalde maaşa bağlamış...Bu işin başka mantıklı açıklaması yok!!!z 12 4 Yanıtla
  • OSMANLI TORUNU:
    Ekmegin 15 tl odugu ülkede hala bu geliyosa bir ekmegi 50 tl ye almaya hazır olun ama sonra aglamayın güzelim türkiye de tarımın çiftçiligin sanayinin bol oldugu yer altı kaynaklarının çok oldugu ülkeyi şaha kaldıramayan gelmesin 10 3 Yanıtla
  • Murat Gürsen:
    Madem bukadar özgüven tavan. Bu pazarda hodri meydan seçim yapın ozaman görelim.Elmi yaman beymi yaman. 11 2 Yanıtla
  • kmlturkmen201:
    chp tek aday gösterirse bölünme olmaz bir de öyle denenirse güzel bir korku oluşturur 6 2 Yanıtla
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