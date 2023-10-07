Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı 3 saat 45 dakika sürdü.
Ömer Çelik toplantının ardından şu açıklamaları yaptı;
Kısıtlı sayıda arkadaşımızı MYK'ya aldığımızı ifade etmiştir. Cumhurbaşkanımız toplantının sonunda MYK üyelerini açıklamıştır. 1. Genel Başkan Vekilimiz Efkan Ala, ikincisi Mustafa Elitaş,
Grup Başkanımız ve vekilimiz aynen görevlerine devam etmektedirler.
Son Dakika › Politika › Son Dakika: AK Parti'de yeni MYK netleşti! Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş oldu. - Son Dakika