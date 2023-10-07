Son Dakika: AK Parti'de yeni MYK netleşti! Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş oldu. - Son Dakika

Son Dakika: AK Parti'de yeni MYK netleşti! Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş oldu.

Son Güncelleme: 07.10.2023 20:52

Son dakika: AK Parti'de yeni MYK netleşti! Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı 3 saat 45 dakika sürdü.

Ömer Çelik toplantının ardından şu açıklamaları yaptı;

Kısıtlı sayıda arkadaşımızı MYK'ya aldığımızı ifade etmiştir. Cumhurbaşkanımız toplantının sonunda MYK üyelerini açıklamıştır. 1. Genel Başkan Vekilimiz Efkan Ala, ikincisi Mustafa Elitaş,

  • Seçim İşleri Başkanı - Ali İhsan Yavuz
  • Basın ve Tanıtım İşleri - Hamza Dağ
  • Dış İşlerden Sorumlu - Zafer Kaya
  • Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Fatma Betül Sayan Kaya
  • Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı- Hayati Yazıcı
  • Ekonomi işlerinden Sorumlu- Nihat Zeybekçi
  • İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Hasan Basri Yalçın
  • Çevre ve Şehircilikten sorumlu - Çiğdem Karaaslan
  • ARGE'den Sorumlu - Mustafa Şen
  • Bilgi iletişim Bilgilerinden Sorumlu- Ömer İleri
  • Genel Sekreterimiz Fatih Şahin

Grup Başkanımız ve vekilimiz aynen görevlerine devam etmektedirler.

AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son Dakika: AK Parti'de yeni MYK netleşti! Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş oldu. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: AK Parti'de yeni MYK netleşti! Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş oldu. - Son Dakika
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