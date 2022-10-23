Diyarbakır'da konuşan Erdoğan'dan, Selahattin Demirtaş'a tepki: Zatın Kürtlükle alakası yok ama Kürt kardeşlerimi sömürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış programına katılmak üzere Diyarbakır'a geldi. Erdoğan, yaklaşık 12 milyar 342 milyon liraya mal olan 140 projenin açılışını gerçekleştirdi.

"O EMANETE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Burada yaptığı konuşmada sözlerine geçtiğimiz günlerde Amasra'da yaşanan maden faciasına değinerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyarbakır'ı çok özlemişiz. Sizden anladığım coşku kadarıyla Diyarbakır da biz özlemiş. Bartın'da yaşanan elim bir kaza sebebiyle programımızı ertelemek zorunda kaldık. Değerli kardeşlerim bütün şehitlerin aileleri bize bir emanettir. O emanete de sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

"HEP BİRLİKTE TÜRKİYE OLACAĞIZ"

Açıklamalarını 6'lı masaya seslenerek devam eden Erdoğan, "Başlatılan araştırma ve incelemelerin ardından olayda kusuru olanlar tespit edilirse onlarla ilgili her türlü işlemi yapacağız. Pankartlar kalkıyor. Maşallah bu ne coşku. 6'lı masa size buradan mesaj var. Biz Türk'üyle, Kürt'üyle, Gürcü'süyle... Ne diyoruz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Değerli kardeşlerim bir dönem kucaklaşmamızı engellemek için her yolu denediler. Ama bilmiyorlar ki kalpten kalbe giden görülmeyen yollar vardır. Gerekirse serden, gerekirse candan geçeriz. Ama Diyarbakırlı kardeşlerimizle gönül birliğinden vazgeçmeyiz dedik, yolumuzdan asla dönmedik" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"DİYARBAKIRIN RENGİ TERÖR VE SİYASET DEĞİLDİR"

Bugün burada bir kez daha Diyarbakırlı kardeşlerimizle kucaklaşıyoruz. Bu coşku ve heyecan çok farklı. Sadece bununla kalmıyoruz. Eserlerimizi açıyoruz. Buradan tüm dünya ile tüm Türkiye ile altını çizerek paylaşmak istiyorum; Diyarbakır'ın rengi terör değildir, baskı, zulüm ve acı değildir. Bugün yenilerinin açılışlarını yaptığımız, üretim ve istihdam eden fabrikalardır. Bugün sizlerle beraber sergilediğimiz bu kardeşliktir, birliktir. Diyarbakır'ın rengi, terör ve siyaset baronları değildir. Diyarbakır'ın rengi kökenine, inancına, sahip çıkan asil insanlardır.

"EY DİYARBAKIR; SEN KOSKOCA BİR MEDENİYETİN SEMBOL ŞEHRİSİN"

Diyarbakır'ı köklerinden koparmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bir maziden matiye köprü kurarken zamanın ruhunu da es geçmiyoruz. Bunun için diyorum ki; Ey Diyarbakır gel, her güzelliği içinde barındıran rengine birlikte sahip çıkalım. Gel; binlerce yıllık geçmişindeki enginliklere beraberce sahip çıkalım. Gel; ülkemizin geleceğinize 85 milyonla hep birlikte yürüyelim.

Çünkü sen bu ülkenin göz bebeğisin. Çünkü sen koskoca bir medeniyetin sembolüsün. Çünkü sen Güçlü ve Türkiye hedefimizin en güçlü lokomotiflerinden birisin. Diyarbakır'ı gönülden seviyoruz.

"HER TÜRLÜ TACİZİ YAPANLAR BUNLAR DEĞİL Mİ?"

"Kardeşlerim; Hz. Ömer'in fethinden beri bizim olan Diyarbakır'a göz dikenin iflah olmayacağı kesindir. Ah şu Diyarbakır surlarının Dicle Nehri'nin dili olsa da konuşsa... Ah şu Diyarbakır sokaklarının dili olsa da konuşsa... Diyarbakır'ın kolunu kanadını kıranların ihanetini anlatsa... Her nutuklarını hak, hukuk ve özgürlük lafıyla bitirenlerin nasıl baskının, zulmün dibine vurduklarını anlatsa... Bunların adı Kürt, kendilerinin Kürtlükle alakası yok. Kürt kardeşlerime en büyük zulmü yapan bunlar. Kandil'e benim Kürt kardeşlerimi kaçına bunlar değil mi? Her türlü tacizi yapan bunlar değil mi? 7 ay var. 7 ay sonra yapılacak seçimlerde bütün bunların hesabını sormaya var mıyız? Yasin Börü kardeşimizi şehit eden alçaklar bunlar değil mi? İşte bunun hesabını Diyarbakırlı kardeşlerim Allah'ın izniyle soracaklar."

"DEMİRTAŞ'A KÜRTLÜK TEPKİSİ"

"Diyarbakır'ın yaşadığı karanlık günler de geride kalmıştır. Edirne'de cezaevinde kalan kişinin ( Selahattin Demirtaş) Kürtlükle alakası yok. Bu adam Kürt değil. Ama vatandaşlarımı sömürüyor. Bir tane eş başkanları var. Kürt mü? Değil. O da aynı şekilde ne yapıyor? Benim Kürt kardeşlerimi sömürüyor. Diyarbakır ekonomisiyle, kültür ve sanatıyla, altyapısıyla yoluna kararlı bir şekilde devam etmektedir. Artık Diyarbakır huzurun şehridir."

"BUGÜNE KADAR 57 MİLYAR TL'LİK YATIRIM YAPTIK"

"Türkiye'yi büyütüyoruz derken; işiyle aşıyla küresel krizler karşısındaki duruşuyla her şeyi ile büyütüyoruz. Kardeşlerim biz bugüne kadar Diyarbakır'ı 57 milyar TL'lik kamu yatırımıyla her alanda geliştirmenin gayreti içinde olduk. Diyarbakır'ı kenarda bırakmadık. Batı'ya neyse Güneydoğu'ya da onu yaptık. Bu şehrin her karış toprağına alın terimizle, bu şehrin insanlarının her birinin hayatına gönül bağı ile dokunduk. Eski stadın yerine Millet Bahçesi yapıyoruz. Kayapınar Şehir Hastanemizi de hızla yenileyerek sizlerin hizmetine sunacağız"