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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne geldi - Son Dakika

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne geldi

20.02.2022 18:39
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne geldi

Son dakika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TUR" uçağıyla Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TUR" uçağıyla Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kinşasa Uluslararası Havalimanı'nda Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala Pen'Apala ve Türkiye'nin Kinşasa Büyükelçisi Murat Ülkü karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Kinşasa'ya geldi.

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne geldi
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne geldi
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne geldi
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne geldi

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne geldi - Son Dakika


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