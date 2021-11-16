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Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

16.11.2021 17:57
Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Son dakika haberi: AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, "Bu coğrafyada var olabilmek için etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya sahip olmak zorunluluktur.

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, "Bu coğrafyada var olabilmek için etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya sahip olmak zorunluluktur." dedi.

Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde milletvekilleri görüş ve değerlendirmelerini dile getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Türkiye'nin asker bulundurduğu ülkelerin arttığını söyledi.

AK Parti'nin ilk dönemlerinde "sıfır sorun, yumuşak güç" politikası izlediğini belirten Bekaroğlu, "Hem ekonomi konusunda önemli ilerlemeler katediyordu hem de askeri ilişkilerden çok diplomatik ilişkilerle sorunlarımızı çözüyordu, ara bulucu pozisyondaydı. Çok iyiydi ama şimdi gerilere düştü." ifadesini kullandı.

Suriye'nin İdlib ilinde bulunan askerlerin güvenliğiyle ilgili ciddi problemler olduğunu ve bu problemlerin giderek arttığını ileri süren Bekaroğlu şunları söyledi:

"Suriye onarılmış MİG-29 savaş uçaklarını artık kullanıyor, orada bulunan savaşçılar halkın arasına kaçıyor, bizim kontrol noktalarımıza geliyor, oralar hem Ruslar tarafından hem Suriyeliler tarafından bombalanıyor. Askerlerimizle ilgili çok ciddi problem var. Biz S-400'leri aldık. Şimdi 'Orada askerlerimiz uçaklarla vuruluyor, bizim 2,5 milyar verdiğimiz S-400'ler de Ankara'da yatıyor, niye Reyhanlı'ya gitmiyor?' diye soru soruluyor. Gerçekten niye Reyhanlı'ya gitmiyoruz? Niye Suriye'de, artık orada ısrar ediyoruz? Niye geri çekilmiyoruz? Ne var yani, geri adım mıdır? Şartlar değişmiştir. Dolayısıyla önemli olan bizim çıkarlarımızdır ve en önemlisi de insanlarımızın, çocuklarımızın sağlığıdır."

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, orduda cemaat ve tarikat yapılanmaları olduğuna dair iddiaların olduğunu belirterek, "Başka tarikatların, başka cemaat ve yapılanmaların yavaş yavaş orduda kadrolaşmaya doğru gittiği söylentileri var. Artık ordumuzun şaibe altında kalmamasını diliyoruz." dedi.

ASELSAN, TAI, HAVELSAN gibi savunma sanayi şirketlerinin önemli projelerinde çalışan onlarca mühendisin yurt dışına gittiğini ve büyük bir beyin göçü yaşandığını savunan Yılmazkaya, "Bu göçün arkasında yabancı istihbaratın parmağı olduğunun yanı sıra mühendislerimizin, olası cemaat, tarikat yapılanmalarının oluşturduğu baskılardan dolayı kaçtıkları söyleniyor. Son olarak da SADAT'ın Türk Silahlı Kuvvetlerinden yavaş yavaş ayrı bir güç haline geldiğini tek biz mi görüyoruz, başka bunu gören yok mu?" diye konuştu.

"Kahraman Türk ordumuz başarılı mücadelesine devam etmektedir"

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, tarihi şanlı zaferlerle dolu olan Türk ordusunun; birikimi, donanımı, disiplini, nitelikli personeli ve elde ettiği başarılarla her zaman gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Tüm insanlığın huzuru, adaleti ve dünya barışı için çalışan Türk Silahlı Kuvvetlerinin son 19 yılda atılan büyük atılımlarla artık dünyada çok az sayıda ordunun elde edebileceği yüksek teknolojinin sağladığı avantajlara ve operasyonel üstünlüğe kavuştuğunu dile getiren Erim, "Nitekim Kahraman Türk ordumuz, yurt içinde, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde, Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Ege'de ve daha birçok coğrafyada hem ülkemizin hem de dost ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu korumak, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamak için büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla, hiç olmadığı kadar yoğun ve etkin bir şekilde başarılı mücadelesine devam etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin bulunduğu konum itibarıyla jeostratejik önemi yüksek olan bir coğrafyada yer aldığını vurgulayan Erim şöyle devam etti:

"Bu coğrafyada var olabilmek için etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya sahip olmak zorunluluktur. Bu nedenle disiplinli, istekli ve yetenekli personelimizi yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle teçhiz ederek kahraman ordumuzun niteliklerini daha da artırmanın gayreti içindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşviki ve desteğiyle savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranı yüzde 70'ler seviyesine ulaşmıştır. Ordumuzu destekleyen, teknolojik açıdan dünya standartlarını sağlayan, dışa bağımlılığı azaltan milli ve yerli bir savunma sanayinin oluşturulması artık kaçınılmaz olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, teşviki ve desteği kapsamında savunma sanayi projelerinde yerliliği ve milliliği yükseltecek projelere her geçen yıl daha fazla kaynak aktarılmalı."

"Cumhuriyet tarihinin en yoğun mücadele dönemi"

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde en kapsamlı ve yoğun mücadele verdiği dönemlerden geçtiğini söyledi.

Son bir yılda 52'si büyük, 182'si orta çaplı olmak üzere toplam 234 başarılı operasyon gerçekleştirildiğin anlatan Ersoy, bu operasyonlarla terör koridorunun parçalandığını ifade etti.

Son yıllarda milli silahlar üreten Türkiye'nin bu konuda başarılarını artırarak sürdürmesi için gereken her türlü desteği vereceklerini kaydeden Ersoy, "Milli Savunma Bakanlığı bütçesini milli silahlar üretimi noktasındaki başarıyı kat kat yukarıya yükseltecek ölçüde belirlemek oldukça önemlidir. Altyapısı, teknik imkanı olan bütün illerimize milli savunma teknolojilerimiz için bütçe ayrılması gerekmektedir. Türk devletinin terörle mücadelesini milli savunma sanayisi güçlendirecektir." diye konuştu.

Daha sonra Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, söz talep eden milletvekili olmadığını belirterek soru-cevap bölümüne geçildiğini açıkladı. Soru-cevap bölümünde salona gelen bazı milletvekilleri, müzakerelerin erken tamamlanmasını eleştirdi.

Milletvekili, AK Parti, Aydın, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika
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