TBMM Başkanı Şentop: "Kafkasların ortak huzur ve refahı için kalıcı bir barış anlaşması imzalanmalı" - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "Kafkasların ortak huzur ve refahı için kalıcı bir barış anlaşması imzalanmalı"

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Kafkasların ortak huzur ve refahını temin etmek için önce 9 Kasım'da ateşkes anlaşmasının hükümlerine riayet edilerek kalıcı bir barış anlaşması imzalanması gerekmektedir. Biz Türkiye olarak Kafkasların zenginliğini paylaşma, mutluluğu çoğaltma bölgesine dönüşmesini arzu ediyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mecliste 'Azerbaycan'ın Vatan Savaşında Zafer Günü Fotoğraf Sergisi'nin açılışına katıldı. Şentop, 8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü sebebiyle sergi düzenlediklerini belirterek, "Bugün bir galibiyeti, zaferi, sevinç gününü kutlamak için buradayız. Tek devlet iki millet telakkisiyle yakınlık gördüğümüz Azerbaycan, 28 yıl işgal altında kalan topraklarını özgürlüğe kavuşturdu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık, afiyet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şentop, şöyle konuştu:

"Kafkasların ortak huzur ve refahını temin etmek için önce 9 Kasım'da ateşkes anlaşmasının hükümlerine riayet edilerek kalıcı bir barış anlaşması imzalanması gerekmektedir. Biz Türkiye olarak Kafkasların zenginliğini paylaşma, mutluluğu çoğaltma bölgesine dönüşmesini arzu ediyoruz. Ayrıca şu anda Ermenistan'ın kontrolünde olan 46 kilometrelik Zengezur Koridoru açılarak ülkeler ve kıtalar arası ticaretin kolaylaştırılması, Ermenistan'ın da bu konuda kendi geleceğini hesaba katarak cesur ve yapıcı bir tutum sergilemesini bekliyoruz."

Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Mammadov ise, Azerbaycan ordusunun Türk silahları ile silahlandığını söyleyerek, bu silahlarla Ermenistan'ı bozguna uğrattıklarını ifade etti.