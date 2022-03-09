Son dakika haberi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ukrayna'daki savaşı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin bir an evvel ateşkesin sağlanması ve savaşın durdurulması gerektiğini belirterek, bu noktada Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetlerini hızlı, güçlü bir şekilde yapması gerektiğini söyledi.

Adana'da partili gençlerle buluşan Erbakan, Ukrayna'daki savaşın Rusya'nın NATO tarafından çevrelenmek, kuşatılmak istenmesinden rahatsız olduğu için çıktığını söyledi.

Savaşın bir an önce durmasını temenni ettiklerini dile getiren Erbakan, şöyle konuştu:

"Çünkü bizim ekonomimize etki edecek, turist sayısını düşürecek. Rusya'dan 22 milyar, Ukrayna'da 3 milyar dolarlık müteahhitlik işlerimiz, alacaklar var. Bunların etkilenmesi söz konusu. Bir an evvel ateşkesin sağlanması, savaşın durdurulması lazım. Bu noktada Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetlerini hızlı, güçlü bir şekilde yapması lazım. Montrö Sözleşmesi'ne sıkı sıkıya uyulması lazım."

Erbakan, ekonomik sıkıntılara dair soruya, bu sorunların giderilmesi için eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yaptığı gibi politika yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Faiz, fazla geçiş ve kullanıcı garantisi verilen ihaleler ile israfın yaşanmaması gerektiğini ifade eden Erbakan, "Zamsız, vergisiz, devlet malı satmadan, yeniden borç almadan milli kaynak paketleri ile kaynak üretilmesi, israfın önlenmesi, denk bütçe yapılıp faiz giderlerin ortadan kaldırılması gerekir. Kaynak, devlet malı satarak değil Allah'ın verdiği nimetlerin finansal kaynağa dönüştürülmesiyle olur. O kaynakla da devletin öncülüğünde üretime, istihdama dönük adım atılacak." diye konuştu.

Erbakan, anketlerde kendi partileri için çıkan sonuçların önüne "1" yazılarak gerçek oylarının ortaya çıkacağını savundu.

Erbakan, toplantının ardından esnaf ziyaretinde bulundu.