AK Parti Antalya Başkanı İbrahim Ethem Taş, kadınların siyasetin asli unsuru olduğunun belirterek, "Bizim şuanda tek hedefimiz 2023 seçimini kazanmak. Girdiğimiz 17 seçimi kazandık, 18'inci seçime gidiyoruz ve bunu da hep birlikte kadınlarımızın desteğiyle kazanacağız" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca 81 ilde düzenlenen, ' Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları' çerçevesinde Antalya İl Kadın Kolları Başkanlığının ev sahipliğinde, 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programı Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Programda konuşan İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti'nin 2001 yılında kurulduğunu, 2002 yılında milletin desteğiyle iktidara geldiğini hatırlattı. 2002 yılından beri AK Parti'nin kadınların gayretleriyle girdiği hiçbir secimi kaybetmediğinin altını çizerek, "Her daim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kadınların, mazlumların duasını aldı. Sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde umut oldu. Bugün mazlumların umudu yine Cumhurbaşkanımızdır. Gittiği her yerde Afrika'da, Orta Doğu'da, Avrupa'da da çok güzel karşılanıyor. Bunun sebebi bizim ona sevgimiz, Türkiye'de ve dünyada yaptığı güzel işlerdir. Biz kadınlara değer veren bir partiyiz, vermekte zorundayız. Antalya'da 6 milletvekilimiz var ikisi kadın milletvekilimizdir. Bizim geçtiğimiz seçimlerde 3 tane kadına aday gösteren tek partiydik. Hemen hemen her ilçede kadın meclis üyesi yazan tek partiyiz" diye konuştu.

"2023 seçimini kazanacağız"

Taş, kadınların siyasetin asli unsuru olduğunun belirterek, siyaseti kadınlarla birlikte yaptıklarını vurguladı. Kadınlarla siyaset yapmaya, yol yürümeye devam edeceklerine değinen İbrahim Ethem Taş, " Bu partinin ve Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik duran fedakarlık yapan kadınlarımız var. Tüm kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bundan sonrada birlikten yol yürüyeceğiz. Biz sizlerin sayesinde Antalya'da kapı kapı dolaştık, tüm evlere tüm gönüllere sayenizde girdik. Antalya'da oylarımız yüzde 21'den yüzde 47'ye geldiyse kadınlarımız ayrı ayrı emeği vardır. Bizim şuanda tek hedefimiz 2023, inşallah 2023 yeniden kazanacağız. 17 seçiminin tamamını biz kazandık. 18. Seçime gidiyoruz ve bu seçimi de hep birlikte kadınlarımızın desteğiyle kazanacağız" dedi.

"AK Parti hükümetlerinden kadınlara hep destek"

Üreten kadınlara AK Parti hükümetinin verdiği desteklerin ortada olduğunu kaydeden Taş, " Biz üreten kadınımıza hep destek verdik, vermeye de devam edeceğiz. Eski mantıkla kadın evde oturur diyen bir parti değiliz. Kadın evinde de oturur, çocuğuna da bakar işini de en güzel şekilde de yapar. 20 sene önce bu ülkede engelli bir evladı olan annemiz sokağa çıkmaya utanıyordu. Hastaneye gitmeye çekiniyordu. Bugün hükümetimizi engelli bir evladı olana anneye en güzel değeri verdi. Maddi ve manevi desteği verdi. Eğitimine kadar bir çok hakkı verdik. Annesine, babasına bakan bir evlada, daha iyi baksın diye destekler verdi. Yeni çocuğu olan annelerimize bakım ve süt destekleri verildi. Yaptıklarımızı anlatacağız. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Gönüller yapmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Kadınlar en önemli köşe taşlarından"

AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz, kadının; adalet, güzellik, can canan, çekip çeviren, çalışkan, üretken, sıcaklık, merhamet aşk, yuva ve gelecek nesillerin yetiştiricisi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her koşulda destek olduğu kadınlara çok görev düştüğünün altını çizen Keyikçi, " Çalışmalıyız, üretmeliyiz, yeni projeler geliştirmeliyiz. Yarınlarımız için çok çaba sarf etmeliyiz. Kadınlar bu hareketin en önemli köşe taşlarından biridir. Bizler kadına sözde değil, özde değer veriyoruz. Bunun en önemli göstergesi meclisteki kadın vekillerimizdir. 101 kadın milletvekilinin 54'ü AK Parti'lidir. Bu bir gururdur" diye konuştu. Çok sayıda kadının ilgi gösterdiği program, protokolün konuşmasıyla devam etti. - ANTALYA