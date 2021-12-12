Üye Girişi
Son dakika haberleri... Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri Meclis Genel Kurulunda - Son Dakika

Son dakika haberleri... Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri Meclis Genel Kurulunda

12.12.2021 17:01
Son dakika haberleri... Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri Meclis Genel Kurulunda

Son dakika habere göre TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçeleri görüşülüyor.

TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçeleri görüşülüyor.

Bütçeler üzerinde MHP Grubu adına söz alan Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, "Öğretmenlik meslek kanununun çıkarılması kararı bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Kangrenleşmiş bu konuya vurduğu neşterle eğitim camiamızı rahatlatan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlığımıza partimiz ve eğitim camiası adına şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Mesleki eğitimde yapılan yerinde ve etkin hamleler sonucunda, aranan eleman tedariki konusunda önemli mesafe katedildiğini söyleyen Aydın, istihdam öncelikli anlayışla meslek kuruluşları ve odalarla iş birliği ve eş güdümlü çalışmaların olumlu sonuçlar vermeye başladığını dile getirdi. Aydın, benzer çözüm odaklı anlayış ve uygulamaların özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel yurtlar ve özel okullar gibi sektörün diğer temsilcileriyle de yapılmasını beklediklerini ifade etti.

Aydın, pedagojik formasyon başta olmak üzere diploma, sertifika ve lisansüstü programlara sıkı kontrol ve denetim getirilmesini isteyerek, bu konuda bireysel veya kurumsal keyfiliğe yer bırakılmaması gerektiğini belirtti.

"Amacımız, boş kadrolara hak eden adayların atanması"

MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, mesleki eğitimin teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve özendirilmesine yönelik çalışmaların, adeta bir milli seferberlik halinde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Mesleki eğitimde okul temelli ve iş yeri temelli modellerin birleştirilerek ikili eğitim modeli oluşturulması, bu okulların sayılarının artırılması ve kalitelerinin yükseltilmesini isteyen Karadağ, "Bu okulların orta öğretim içindeki payları yüzde 35'lerden çok daha yükseklere çıkarılmalı, geleneksel çıraklık, kalfalık, ustalık eğitimi veren mesleki eğitim merkezleri teşvik edilmeli. Mesleki eğitim merkezleri ile sanayi ve KOBİ'ler arasında sektörel bağ kuran bir yapı oluşturulmalı." diye konuştu.

Atama bekleyen öğretmen adaylarına değinen Karadağ, "MHP olarak amacımız, boş kadrolara hak eden adayların atanması. Öğretmenin sözleşmelisi, ücretlisi olmaz. Öğretmenlerimiz hak ettikleri kadroya kavuşmalı." sözlerini sarf etti.

MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM), vebali son derece yüksek, kutsal bir görevi icra ettiğini dile getirerek, "Ölçme ve değerlendirmede yapılacak küçük bir hata dahi zincirleme yoluyla telafisi mümkün olmayan ağır sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle tamamen teknik bir konu olan bu alanda, bilimin ışığında sıfır hata idealini gerçekleştirmek esas olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversitelerde özellikle unvan alan, doçent ve profesörlerin üniversite kadrolarına atanması sırasında sorunların yaşandığını belirten Karakaya, "Unvanlarını almış olan üniversite hocalarını daha fazla kadro peşinde koşturmayalım, aynı şekilde öğretim üyelerinin özlük haklarıyla ilgili sorunların da giderilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Demir yollarında yeni yatırımlara ihtiyaç var"

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek de tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hayata geçirilmesini sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı.

Devam eden projelerde önceliklerin iyi tespit edilmesi, Türkiye'nin ve milletin çıkarlarına uygun projelere ağırlık verilmesi gerektiğini dile getiren Şimşek, "Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören ülkemizin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demir yollarında yeni yatırımlara ihtiyaç var." görüşünü paylaştı.

Birçok yayla ve köyden internet ve cep telefonu erişimi ile ilgili şikayetler geldiğini aktaran Şimşek, bu yerlerin tespit edilerek Türkiye'nin her köşesine cep telefonu ve internet hizmetinin götürülmesi gerektiğini belirtti.

Deniz yolu taşımacılığının, birim başına en düşük maliyetle gerçekleştirilen ulaştırma modeli olduğuna dikkati çeken Şimşek, şöyle devam etti:

"Konum olarak ulaşım ağının tam göbeğinde bulunan Mersin Limanı Türkiye ekonomisine ciddi kaktılar sunacaktır. Bu nedenle Mersin Limanı'nın kapasitesi artırılmalı ve konteyner limanıyla ilgili çalışmalar bir an önce başlatılmalı. Bu kapsamda ülkemizde liman yatırımları bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmeli, transit yük taşımacılığı açısından uygun olan limanların kapasitesi artırılmalıdır. Limanların coğrafi konumu dikkate alınarak etkin bir düzenleme ve denetim sistemi oluşturulmalı. Liman hizmet kalemleri tüm limanlarda standart hale getirilmeli, yeşil liman uygulamaları desteklenmeli."

"Ehliyet affı çıkarılmalı"

Vatandaşların yaşadığı sıkıntıları bildiklerini anlatan Şimşek, "MHP olarak asgari ücretle çalışan emekçilerimizin rahat bir nefes alması için net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması ve asgari ücretliye büyükşehirlerde ulaşım desteği verilmesi görüşündeyiz. Ayrıca asgari ücretten vergi alınmamasını ve çalışanların asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılmasını imkanlar çerçevesinde gerekli görmekteyiz." dedi.

Şimşek, ölümlü kazaya sebebiyet vermeyen, yalnızca ceza puanından dolayı ehliyetine el konulan 1 milyona yakın vatandaşın yüz binlercesinin, geçimini yalnızca şoförlükten temin ettiğini, bunlarla ilgili ehliyet affı çıkarılması gerektiğini söyledi.

"Takdire şayan işler yapılıyor"

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ise Türkiye'nin, ulaşım, altyapı konusunda önemli noktaya geldiğini belirterek, "Gerçekten takdire şayan işler yapılıyor." diye konuştu.

Doğu-batı ve kuzey-güney aksında hem kara yolu hem de demir yolu bağlantılarının, modern bir seviyeye getirildiğini ve bu hatların limanlarla bağlantılarının büyük ölçüde tamamlandığını aktaran Kaşıkçı, ulaştırma alanında özellikle son yıllarda önemli projelerin bir bir devreye alındığını kaydetti.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef de her ailenin, internet başta olmak üzere bilişim teknolojileri kullanım planlaması geliştirmesi ve çocukların uyabileceği günlük kullanım pratiğini oluşturması gerektiğini vurguladı.

Aile veya güvenilir bir yetişkin olmadan internet ortamında yüz yüze tanışmanın, yine aile tarafından engellenmesi gerektiğini söyleyen Sedef, "Çocuk, girdiği siteleri ailesine göstermeli ve bu sitelerin uygun olduğu konusunda aileyi bilgilendirmeli. Ailece kaliteli vakit geçirmek için belirli bir zaman ayrılmalı, çocuklarımız ilgi alanlarına göre hobilere, sanat ve spor dallarına yönlendirilmeli, çocuğun ilgi duyduğu seçenekler evde değerlendirilmeli." görüşünü dile getirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi, milli eğitim bakanlığı, Milletvekili, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri Meclis Genel Kurulunda - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erman Toroğlu'nun iddiası hakemlik camiasında deprem etkisi yaratacak: Devlet takip ediyor 16:58 Erman Toroğlu'nun iddiası hakemlik camiasında deprem etkisi yaratacak: Devlet takip ediyor
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! Müstakbel kaynanasıyla cinsel ilişkiye girip, hamile bırakmış 16:37 TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! Müstakbel kaynanasıyla cinsel ilişkiye girip, hamile bırakmış Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı 15:33 Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni 14:50 Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni İBB'den Bakan Soylu'ya 09:07 İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı 09:01 Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor 00:04 Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm 19:25 Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm

Son Dakika Haberleri
17:03 Cemal Enginyurt'un "Neden DP'ye geçtiğiniz?" sorusuna cevabı: CHP ve İYİ Parti'ye çok sövdüm
16:56 Antalya'da 30'lu yaşlarda erkek cansız bedeni bulundu!
16:38 Beyin kanaması geçiren Kadir İnanır, 22 gün sonra taburcu oldu
16:11 Tiryakilere yeni bir kötü haber daha! Bir sigara grubuna daha zam geldi, işte güncel fiyatlar
15:50 Akın Akınözü'nün eski hali gündem oldu! Tam 50 kilo vermiş
15:49 Her şey ailesinin gözü önünde oldu! Tartıştığı kiracısını evinin balkonundan kurşun yağmuruna tuttu
15:35 Aksoy Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! AK Parti ile CHP arasındaki fark 1 puana düştü
15:34 Adana Demirspor, Giresun'un yenilmezliğini sonlandırdı! Zafer golü son saniyede atıldı
15:07 Maç değil aynı zamanda para da kazandırıyor! Emre Belözoğlu'ndan Başakşehir'in kasasına önemli katkı
14:51 Son Dakika: Galatasaray'ı mutlu eden gelişme! Cicaldau ve Marcao, deplasman kadrosunda yer aldı
Cemal Enginyurt'un "Neden DP'ye geçtiğiniz?" sorusuna cevabı: CHP ve İYİ Parti'ye çok sövdüm Cemal Enginyurt'un "Neden DP'ye geçtiğiniz?" sorusuna cevabı: CHP ve İYİ Parti'ye çok sövdüm         
17:04
Antalya'da 30'lu yaşlarda erkek cansız bedeni bulundu! Antalya'da 30'lu yaşlarda erkek cansız bedeni bulundu!         
16:56
Aşı karşıtlarından develi ve eşekli PCR testi zorunluluğu protestosu Aşı karşıtlarından develi ve eşekli PCR testi zorunluluğu protestosu         
16:00
Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı         
14:52
Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler         
12:47
Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı         
09:04
Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar         
00:07
Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu         
21:11
Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı         
18:43
Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır         
18:08
Define avcısı paha biçilemez kolye buldu Define avcısı paha biçilemez kolye buldu         
17:32
Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu         
17:03
Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir         
16:37
Sergen Yalçın futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler Sergen Yalçın futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler         
15:32
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak         
15:17
Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi         
13:44
TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum         
12:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2021 17:13:22. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri Meclis Genel Kurulunda - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement