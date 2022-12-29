İBB Başkanı İmamoğlu'nun davası istinaf mahkemesine taşındı! Savcı, cezanın fazla hesaplandığını belirterek düzeltilmesini talep etti - Son Dakika
Üye Girişi

İBB Başkanı İmamoğlu'nun davası istinaf mahkemesine taşındı! Savcı, cezanın fazla hesaplandığını belirterek düzeltilmesini talep etti

29.12.2022 17:32

YSK üyelerine, "hakaret" ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasında savcı, cezanın 5 gün fazla hesaplandığı gerekçesiyle istinaf mahkemesine başvurdu. Sunulan dilekçede cezanın düzeltilerek onanmasını talep edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Davanın savcısı, cezanın 5 gün fazla hesaplandığını belirterek İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.

CEZANIN DÜZELTİLEREK ONANMASI İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığı'na sunulmak üzere İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, mahkemenin verdiği kararın usul ve esas yönünden kanuna aykırı olduğunu dile getirerek cezanın düzeltilip yeniden onanmasını istedi.

"USUL VE YASAYA AYKIRI"

Cumhuriyet Savcısı tarafından sunulan dilekçede "Sanık hakkında 1/6 oranında artırım yapılarak 1 yıl 9 ay hapis cezasına hükmolunduğu, üçüncü paragrafta is ise sanığın eylemini kamu görevlilerine karşı işlediği gerekçesiyle 1/2 oranında artırım yapılarak 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmolunduğu ancak; sonuç ceza olarak 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezasına karar verilmesi gerekirken hesaplama hatası sonucu sanığa 5 gün fazla hapis cezası tayinine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır" ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
500
Bakan Soylu: 'Ben bir güvenlik sorunuyum ama PKK için güvenlik sorunuyum' Bakan Soylu: 'Ben bir güvenlik sorunuyum ama PKK için güvenlik sorunuyum' 2022'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı kim? Zirvede AK Partili isim yer aldı 2022'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı kim? Zirvede AK Partili isim yer aldı

İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İBB Başkanı İmamoğlu'nun davası istinaf mahkemesine taşındı! Savcı, cezanın fazla hesaplandığını belirterek düzeltilmesini talep etti - Son Dakika


Son Dakika
17:39 Futbolseverler Sivasspor-Galatasaray maçının oynandığı zemine tepki gösterdi
17:35 Erdoğan'dan Bahçeli'ye doğum günü sürprizi! Pastanın üzerindeki üç hilal dikkat çekti
17:21 İBB Başkanı İmamoğlu'nun davası istinaf mahkemesine taşındı! Savcı, cezanın fazla hesaplandığını belirterek düzeltilmesini talep etti
16:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi
16:23 TSK'ya yönelik sözleri sebebiyle 7 yıl 6 aya kadar hapsi istenen TTB Başkanı Fincancı'nın tahliye talebi reddedildi
16:11 Defne Samyeli'nin transparan elbisesi sosyal medyada alay konusu oldu
15:59 Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanındaki ilk 11'i belli oldu
15:48 İbo Show Yılbaşı Özel programının fragmanı yayınlandı! Adeta ünlüler geçidi yaşanacak
15:43 Cinsel içerikli videolarla insanlara şantaj yapan Gaga Bulut gözaltına alındı! Evinde 500 bin lira değerinde altın ve nakit para bulundu
15:43 Zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2022 18:02:14. #1.11#
SON DAKİKA: İBB Başkanı İmamoğlu'nun davası istinaf mahkemesine taşındı! Savcı, cezanın fazla hesaplandığını belirterek düzeltilmesini talep etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement