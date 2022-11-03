NATO'dan tahıl krizini çözen Türkiye hakkında övgü dolu sözler: Dünyada gıda krizi önlendi - Son Dakika
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NATO'dan tahıl krizini çözen Türkiye hakkında övgü dolu sözler: Dünyada gıda krizi önlendi

03.11.2022 22:29

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp tahıl krizinin önüne geçmesi ile ilgili "Türkiye dünya gıda krizini önledi" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda tahıl anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "20 gün sonra tekrar yenilenmesi gerekiyor. Kesintisiz bir şekilde devam etmesi için çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Bakan Çavuşoğlu Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği hakkında da konuşan Çavuşoğlu, "Esas olan, muhtırada yer alan unsurların uygulanması. Üçlü memorandumdaki bazı adımlar atıldı ama tamamen uygulandığı söylenemez. Terörle mücadele konusunda somut adımlar görmek istiyoruz. Silah ambargosunun kaldırılması önemli ancak bunun kalıcı olması gerekiyor. Göreceli olarak bizim Finlandiya'yla çok ciddi bir problemimiz yok. İki ülke arasında ayrım yapılmamasını rica ettiler. Dolayısıyla bizim tarafımızdan iki ülke aynı muameleyi görüyor." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE GIDA KRİZİNİ ÖNLEDİ"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'nun önemli bir müttefiki olduğunu söyledi. Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl krizi konusunda devreye girmesiyle ilgili "Türkiye dünya gıda krizini önledi" dedi

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Stoltenberg konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin önemli beklentileri var İsveç ve Finlandiya ile yapılan muhtırada. Ben de bu beklentilerinizi paylaşıyorum. Finlandiya ve İsveç terörle mücadelede Türkiye ile işbirliklerini artırdılar. Daha fazla iade ve sınır dışı olayları olmaya başladı. Kısıtlamalar kalktı. İttifaka güçlü desteği için Türkiye'ye bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.

"TÜRKİYE'NİN KRİTİK ROLÜ BİR KERE DAHA ORTAYA ÇIKARDI"

Milyonlarca insan Ukrayna'dan gelecek tahıla ihtiyaç duyuyor. Eğer bu ihracat gerçekleşmezse milyonlarca insan mağdur olur, milyonların beslenmesi buna bağlı. Hafta sonu yaşanan bu sorunun giderilmesi ve tahıl anlaşmasına dönülmesi çok önemliydi. Erdoğan'a bir kez takdirlerimi iletiyorum. Türkiye'nin oynadığı kritik rolü bir kere daha ortaya çıkardı. Ayrıca Türkiye esir takasında da önemli roller oynadı. Gerçek anlamda sorunun çözülmesi elbette savaşın sona ermesi ile mümkündür. Artan fiyatlar savaşın kendisinin bir sonucudur."

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Recep Tayyip Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu, Vladimir Putin, Nato, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika NATO'dan tahıl krizini çözen Türkiye hakkında övgü dolu sözler: Dünyada gıda krizi önlendi - Son Dakika


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