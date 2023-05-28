Son Dakika! Oyunu Ankara'da kullanan Kılıçdaroğlu: Bütün vatandaşlarım oylarını kullansın, sandığa sahip çıkılsın - Son Dakika
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Son Dakika! Oyunu Ankara'da kullanan Kılıçdaroğlu: Bütün vatandaşlarım oylarını kullansın, sandığa sahip çıkılsın

28.05.2023 12:20

Son dakika! Eşiyle birlikte oyunu Ankara'da kullanan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, okul bahçesinde kısa bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Bütün vatandaşlarım oylarını kullansın, sandığa sahip çıkılsın." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara'daki Arjantin Okulu'nda oy kullandı. Kılıçdaroğlu çiftine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara milletvekilleri eşlik etti.

Son Dakika! Oyunu Ankara'da kullanan Kılıçdaroğlu: Bütün vatandaşlarım oylarını kullansın, sandığa sahip çıkılsın

"SANDIKLARA SAHİP ÇIKIN"

Yoğun ilgiyle karşılanan Kılıçdaroğlu oyunu kullandıktan sonra kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklamada bulundu: "Baskıdan kurtulmak için, otoriter bir yönetimden kurtulmak için, bu ülkeye gerçek anlamda özgürlüğün ve demokrasinin gelmesi için bütün vatandaşlarımı sandığa davet ediyorum. Oylarını kullansınlar, sonra da sandıklara sahip çıksınlar. Çünkü bu seçim çok zor koşullarda gerçekleşen bir seçimdir. Her türlü karalama ve iftira yapıldı ama ben bu halkın sağ duyusuna güveniyorum ve mutlaka bu ülkeye demokrasi, özgürlük gelecek. Siyasetçileri de özgürce eleştirebilecekler. Oy kullanan ve oyunun hakkını arayan ütün vatandaşlara yürekten teşekkürlerimi gönderiyorum"

Son Dakika! Oyunu Ankara'da kullanan Kılıçdaroğlu: Bütün vatandaşlarım oylarını kullansın, sandığa sahip çıkılsın
YORUMLAR (4)
  • Uğur Yazıcı: Gittik ve oyumuzu kullandık merak etme. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • erol çevik: Oyumuda kullanicam reisede sahip cikicaz sanami sorucam Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ferdi dayfur: Eee the end 10 günlük milliyetçiliğinin bugün son günü gece 12 de bal kabağına dönüşeceksin bay bay kemal Cevap Yaz 42 46 Yayından Kaldır
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Son Dakika! Oyunu Ankara'da kullanan Kılıçdaroğlu: Bütün vatandaşlarım oylarını kullansın, sandığa sahip çıkılsın Son Dakika! Oyunu Ankara'da kullanan Kılıçdaroğlu: Bütün vatandaşlarım oylarını kullansın, sandığa sahip çıkılsın Oy kullanan Sinan Oğan'dan sandık başında linç isyanı: Yapılanları kınıyorum Oy kullanan Sinan Oğan'dan sandık başında linç isyanı: Yapılanları kınıyorum

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SON DAKİKA: Son Dakika! Oyunu Ankara'da kullanan Kılıçdaroğlu: Bütün vatandaşlarım oylarını kullansın, sandığa sahip çıkılsın - Son Dakika
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