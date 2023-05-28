Son Dakika! Oyunu Ankara'da kullanan Kılıçdaroğlu: Bütün vatandaşlarım oylarını kullansın, sandığa sahip çıkılsın

Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara'daki Arjantin Okulu'nda oy kullandı. Kılıçdaroğlu çiftine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara milletvekilleri eşlik etti.

"SANDIKLARA SAHİP ÇIKIN"

Yoğun ilgiyle karşılanan Kılıçdaroğlu oyunu kullandıktan sonra kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklamada bulundu: "Baskıdan kurtulmak için, otoriter bir yönetimden kurtulmak için, bu ülkeye gerçek anlamda özgürlüğün ve demokrasinin gelmesi için bütün vatandaşlarımı sandığa davet ediyorum. Oylarını kullansınlar, sonra da sandıklara sahip çıksınlar. Çünkü bu seçim çok zor koşullarda gerçekleşen bir seçimdir. Her türlü karalama ve iftira yapıldı ama ben bu halkın sağ duyusuna güveniyorum ve mutlaka bu ülkeye demokrasi, özgürlük gelecek. Siyasetçileri de özgürce eleştirebilecekler. Oy kullanan ve oyunun hakkını arayan ütün vatandaşlara yürekten teşekkürlerimi gönderiyorum"