TBMM'de yeni yasama dönemini açan Başkan Kurtulmuş: Türkiye asla terörün gündemine teslim olmaz

28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

TÖRENE PEK ÇOK İSİM KATILDI

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, Sırrı Süreyya Önder, Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, partilerin grup başkanvekilleri, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, milletvekilleri ve TBMM bürokratları katıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Törende, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önündeki terör saldırı nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

KURTULMUŞ AÇILIŞ KONUŞMASI YAPTI

Açılış töreninde konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'daki terör saldırısı girişimi hakkında, "Terörle mücadele kararlılıkla sürecek" dedi. Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle: "Türkiye asla terörün gündemine teslim olmaz. Hiç şüphesiz bu terör saldırısını ortaya koyanların 1 Ekim gibi bir günü tespit etmiş olmaları manidardır, tesadüfi değildir."

"DARBE ANAYASASI'NDAN KURTULMALIYIZ"

Konuşmasında yeni anayasa çalışmalarına da değinen Kurtulmuş, "TBMM bir darbe anayasası olan 1982 anayasasından kurtulmak zorundadır. Yeni bir anayasanın hazırlanması için olağanüstü bir gayret göstereceğiz. Bu anayasa sivil, katılımcı ve milli bir anayasa olmak zorundadır. Darbe anayasasından kurtulmalıyız. Yeni anayasa ile cumhuriyet taçlanmalıdır. Yeni Anayasa'nın tartışma yeri, doğru zemini şüphesiz TBMM'nin bizatihi kendisidir. Bu tartışmalara Meclisimiz öncülük yapacaktır."