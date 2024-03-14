Türkiye'de yaklaşan yerel seçimlerle birlikte siyasi arenada rekabetin dozu artarken, sosyal medya da bu mücadelede kritik bir alan haline geldi. Son 30 günün verileri, Facebook ve Instagram gibi platformlarda siyasi partilerin ve adayların reklam harcamalarını gözler önüne serdi. CHP'nin Facebook ve Instagram reklam harcamaları 15 milyon 10 bin 158 TL ile zirvede yer alırken AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum tek başına 5 milyon 478 bin 391 TL reklam harcaması yaptı.
Yerel seçimlere 17 gün gibi kısa bir süre kala siyasi parti ve belediye başkan adaylarının çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Vatandaşla buluşmaların yanı sıra sosyal medya mecralarında yer alan tanıtımlar da büyük önem taşıyor. Siyasiler, kampanyaları kapsamında çeşitli sosyal medya platformlara harcama yaparak reklamlarını yayınlıyor. Medya ve iletişim uzmanı Okan Yüksel'in yaptığı incelemeye göre, CHP açık ara farkla en çok reklam harcaması yapan parti konumunda.
Siyasi partilerin Facebook ve Instagram reklam harcamaları şu şekilde:
Siyasi partilerin yanı sıra başkan adaylarının harcamaları da dikkatleri üzerine çekti. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un, rakibi Ekrem İmamoğlu'na göre üç kat daha fazla reklam harcaması yaptığı görüldü. Sosyal medyada öne çıkmak için ciddi bir bütçe ayıran Murat Kurum, tek başına bir çok siyasi partinin sosyal medya bütçesini de geride bıraktı
Siyasilerin Facebook ve Instagram reklam harcamaları şu şekilde:
Son Dakika › Politika › Sosyal medyada siyasi reklam harcamalarında CHP ve Murat Kurum lider oldu - Son Dakika
CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, Akbelen Ormanı çevresindeki tarım alanının kamulaştırma kararının iptal edilmesini değerlendirdi. Bozoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle vatandaşların fikirlerinin alınmadığı yaklaşımdan kurtulmamız gerektiğini belirtti ve CHP'ye destek çağrısı yaptı.
Erzurum'da coğrafya öğretmeni Z.B'nin katlettiği eşi Kadriye B ve kızı Asude Helen B'nün cenazeleri gözyaşları içinde toprağa verildi. Olayın ardından Z.B'nin yakalandığı bildirildi.
İncirliova Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Aytekin Kaya, seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinde meşalelerle karşılandı. Kaya, vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini dinleyerek ilgili kurum müdürleriyle işbirliği içerisinde yapılacak yatırımları görüştü.
Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, emekli Korgeneral Osman Fazıl Polat adına düzenlenen anı evinin açılışında konuştu. Polat'ın eski evi restore edilerek anı evine dönüştürüldü ve kişisel eşyaları sergilenecek bir oda oluşturuldu. Açılış törenine Sivas İl Genel Meclis Başkanı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Türkiye'nin 31 Mart Yerel Seçimlerine hazırlanırken CHP Ankara Güdül Belediye Başkan adayı Mehmet Doğanay'ın Alevilere yönelik sarf ettiği sözler, Alevi vatandaşlar tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Doğanay'ın, Alevi köyü olup olmadığı sorusuna verdiği 'Yok çok şükür' cevabı, sosyal medyada da geniş yankı buldu.
Almanya'da yaşayan bir CHP üyesi, Kırşehir Belediyesiyle arazisinde yapılan imar revizyonu değişikliği nedeniyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme sürecini anlatan vatandaş, belediye yetkilileriyle yaptığı görüşmeleri kayda alarak delil olarak sundu.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde Zülküf B. tarafından bıçaklanarak öldürülen Kadriye B. ve Asude Helen B'nin cenazeleri toprağa verildi. Cenaze törenine ailenin yakınları, AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve vatandaşlar katıldı. Zanlı Zülküf B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu'nun 4'üncüsü, 'Küresel ve Yerel Boyutlarıyla İslamofobi' temasıyla düzenlendi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, forumun açılışında İslam düşmanlığının küresel bir tehdit olduğunu vurguladı. Forum, Gazze'deki olaylar ve İslamofobi konularını ele aldı.
DP İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yazılı soru önergesine verdiği cevaba tepki gösterdi. Uzun, cevabın yetersiz olduğunu belirterek, milletvekillerinin saygısızlıkla karşılandığını ifade etti.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde evlerin güçlendirilmesi ve yeniden yapılması için ekonomik destek yapacak olan adayı destekleyeceğini belirtti.
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