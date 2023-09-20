Sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden 27 kişiye gözaltı kararı - Son Dakika

Sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden 27 kişiye gözaltı kararı

Sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden 27 kişiye gözaltı kararı
Son Güncelleme: 20.09.2023 12:40

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 27 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınanlar arasında bazı medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleri ve editörleri de var.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medya platformlarında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan' paylaşımlar yaptığı belirlenen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

HESAPLAR TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, açık kaynak araştırmalarında internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' niteliğinde paylaşımlar yapıldığı tespit edildiği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adı geçen sosyal medya paylaşımlarına ilişkin şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

27 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Suçların işleniş şekli ve olayın özellikleri itibarıyla toplu suç çerçevesinde olduğu belirtilen eylemler sebebiyle Ankara, Hatay, Antalya, Sakarya, İzmir, Siirt, Samsun, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tokat, Edirne, Bursa ve İstanbul'da 27 kişi hakkında başsavcılıkça gözaltı kararı verildiği bildirildi.

ARALARINDA MEDYA MENSUPLARI DA VAR

Gözaltına alınanların arasında Aykırı'nın Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ve Ajans Muhbir'in editörü Süha Çardaklı da bulunuyor. Haber Report sayfasının sahibi de gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden 27 kişiye gözaltı kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden 27 kişiye gözaltı kararı - Son Dakika
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