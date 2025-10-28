Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı - Son Dakika
Politika

Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP\'ye İmamoğlu yanıtı
28.10.2025 11:47
AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun, İçişleri Bakanlığı döneminde Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararı gündeme taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi'ne yanıt verdi. Soylu, "Her ihtimali düşünürdüm de, CHP olarak kendinizi savunmak için beni referans yapacağınızı aklıma hiç getirmezdim. Yargılama konusu işlemler (casusluk) Haziran 2019 seçiminden sonra gerçekleşen işlemler" dedi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmada izin vermedi" iddialarına yanıt verdi.

"BENİ REFERANS YAPACAĞINIZ AKLIMA GELMEZDİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "İmamoğlu hakkında elektronik veri tabanı ve altyapıların kopyalanmasına ilişkin soruşturma için dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından izin verilmediğini" ileri sürmüştü. Soylu, iddialara yanıtında "Allah düşürmesin... Her ihtimali düşünürdüm de, CHP olarak kendinizi savunmak için beni referans yapacağınızı aklıma hiç getirmezdim" ifadelerini kullandı.

2019 YILINDA YAPILAN GÖREVLENDİRME

İmamoğlu'nun 2019'da İBB verilerinin kanunsuz biçimde kopyalanması için görevlendirme yaptığını, idari mahkemenin de yürütmeyi durdurma kararı verdiğini belirten Soylu, "İBB Başkanı, hukuksuz görevlendirmeyi geri çekmiş, iptal etmiş; konu ortadan kalktığı için İçişleri Bakanlığının başlattığı soruşturma da doğal olarak, konusu kalmadığından kapatılmıştır" dedi.

"SAVUNMAYA KALKTIĞINIZ DURUM..."

Soylu, İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığı dönemde belediyeye Bakanlık tarafından başkanvekili atandığını söyledi. Ayrıca, CHP'nin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Savunmaya kalktığınız durum sizi daha zor duruma düşürüyor. Bugünkü yargılamadan da anlaşılıyor ki yargılama konusu işlemler (casusluk) Haziran 2019 seçiminden sonra gerçekleşen işlemlerdir" ifadelerini kullandı.

"AKLINI VE AHLAKINI YİTİRMİŞ TEK MERKEZ"

Sözlerinin sonunda sert eleştirilerde bulunan Soylu, şu ifadelere yer verdi: "Üzüntüm şudur; aklını ve ahlakını yitirmiş tek merkezin, siyasetçileri dahil herkesi trol haline getirme kabiliyetidir. Hepsi aşağıda belgeleriyle mevcuttur."

Soylu'nun açıklaması sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, CHP'den henüz yeni bir yanıt gelmedi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Burhan Kırac:
    SEDAT reis gelecek diyorlar :)) o tasma takılacak diyor reis :)) işemek bile yok diyor reis :)) 44 23 Yanıtla
    Oguzz Oguz:
    Bir tek reis var o da Erdoğan gerisi teneke 18 15
    Şeyhedebali:
    Ya ülkesine gelemeyen birinden medet umacak kadar boş bir beyin taşıyon 6 0
  • oktay sayar:
    belediye başkanlarina bu kadar mali yetki verilmemelidir,başka devlet kurumunda olsun mali yetki,aynı valiliklerde ki gibi olabilir 20 20 Yanıtla
    onur pari:
    Gökçek Ankara'yı yedi sesin çıktı mı? 7 4
  • Şeyhedebali:
    Reis sen vatan sevdandan vazgeçme it ürür kervan ürür yurtdışına sığınmacı olanadan medet umuyor bu CHP zihniyeti 8 11 Yanıtla
    onur pari:
    Bir şeyler demeye çalışmışsın ama ilk önce Türkçe okuma yazma işini çöz. Bu adama reis diyen de vatan sevdalısı diye geçiniyor. 3 1
  • Taylan Özgür:
    mücadele ettim dediğin herkesin kucağında resmin çıktı la sülü hala utanmadan konuşabiliyon mu sen :) 8 3 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Donsuz Sulo gene konusuyor 5 5 Yanıtla
