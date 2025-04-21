Süleyman Soylu'dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur - Son Dakika
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Politika

Süleyman Soylu'dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur

Süleyman Soylu\'dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KKTC'de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın ölümünün ardından yurtdışına kaçan Cemil Önal'ın iddialarına sert tepki gösterdi. Soylu, Soylu, "Bu iftiraları atan, yayan, karalayan herkes şerefsizdir. Bizi kendinizle karıştırmayın. Katil suç şebekelerine karşı cesaret gösteremezsek… Vay adamlığımıza, vay kalıbımıza!" tepkisini gösterdi.

21.04.2025 09:14
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? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti medyasında Halil Falyalı ve Özge Falyalı hakkında çıkan haberler sonrası dün gece Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. KKTC'de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın ölümünün ardından yurtdışına kaçan ve Falyalı'nın finans işlerini yönettiği öne sürülen Cemil Önal'ın iddialarına bu sabah da Süleyman Soylu'dan sert bir yalanlama mesajı geldi.

Soylu, "Namussuzlara Duyurulur: Bu ülkede, devletine ve milletine şerefle hizmet etmiş; görev süresi boyunca terörle, uyuşturucuyla, sanal kumarla ve Amerika'dan İngiltere'ye kadar uzanan her türlü suç şebekesiyle hiçbir şeyden korkmadan mücadele etmiş birine yönelik, iftira ve karalama amacıyla sistematik olarak yayılan, 'ağıza dahi alınmayacak' düzeydeki adice dedikodular, bu mücadeleyi hazmedemeyenlerin intikam çabasıdır. Bu iftiraları atan, yayan, karalayan herkes şerefsizdir. Bizi kendinizle karıştırmayın. Onursuz, hırsız, ahlaksız, katil suç şebekelerine karşı cesaret gösteremezsek… Vay adamlığımıza, vay kalıbımıza!" tepkisini gösterdi.

"İFTİRALAR SÜREKLİ TEKRARLANIYOR"

Soylu, KKTC'de işlenen cinayetin devletin tüm kurumları ve KKTC makamlarıyla iş birliği içinde kısa sürede aydınlatıldığını belirtti. Cinayetin bir numaralı şüphelisinin başka bir ülkeye kaçtığını ve hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını ifade eden Soylu, bu kişinin bir yıl önce ortaya attığı iftiraların sürekli tekrarlandığını söyledi.?

"KANIT ORTAYA KOYMAMALARI NAMERTLİKTİR"

Soylu açıklamasının devamında, "Her türlü dış istihbaratın oyuncağı hâline gelen bu kişilerin, konu ne olursa olsun, ellerinde belge, bilgi ve kanıt varsa ortaya koymamaları namertliktir. Peşine düştüğümüz suçluların, devletimizin ve bu devlet için görev yapanların itibarlarını zedelemelerine asla izin vermeyiz. Bu yalan ve iftiraları yayanlar, hukuk önünde en ağır biçimde hesap vereceklerdir. Çürümüşlüğünüzü, yolsuzluğunuzu iftira çamurlarıyla üzerimize sıçratamazsınız." dedi.

Son olarak, "Namusumuzu yolda bulmadık. Hayatımın sonuna kadar bu namussuzların peşinde olacağımı herkes bilsin." diyerek açıklamasını tamamladı.

Süleyman Soylu'dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DA AÇIKLAMA YAPTI

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs'ta bir yayın organında yer alan iddialar yalanlandı.

Açıklamada, "Bakanlığımıza yönelik dile getirilen iddialar tamamıyla gerçek dışıdır. Herhangi bir somut delile dayanmayan bu asılsız iddialar karşısında yasal yollara başvurulacaktır. Devlet kurumlarının güvenilirliğini ve kişilerin itibarını zedelemeyi hedefleyen bu yalanların, bilahare bazı çevreler tarafından kamuoyu önünde tekrar edilmesi ise son derece sorumsuz bir tavırdır. Akıl ve mantık dışı kurguları yinelemek suretiyle yürütülen bu sistematik iftira ve karalama kampanyasına itibar edilmemelidir" denildi.

Soylu'dan KKTC'deki Cinayet İddialarına Sert Yanıt: Namussuzlara Duyurulur

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nin Girne şehrinin Çatalköy mevkiinde bulunan 20 Temmuz Caddesi üzerinde, 8 Şubat 2022 günü saat 18.45 sıralarında Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş uzun namlulu ateşli silahlarla saldırıya uğramıştı.

Murat Demirtaş olay yerinde, Halil Falyalı ise kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversite Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Cinayet sonrasında soruşturmanın Türkiye ayağında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 ve 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, cinayetle doğrudan ya da dolaylı bağlantılı oldukları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken; Metin Süs ve iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin "Tasarlayarak öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve 12'şer yıla kadar hapisleri istendi.

Diğer 4 şüphelinin ise "Tasarlayarak öldürmeye yardım" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından ise 32 yıl 6 aydan 46 yıla kadar hapisleri talep ediliyor. İddianamede, Halil Falyalı'nın öldürülmesinin Eylül'de planlandığı ancak Falyalı cezaevinde olduğu için 6 ay sonra gerçekleştirildiği belirtiliyor. İddianamede, son derece planlı ve profesyonel bir şekilde işlendiği de kaydediliyor.

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Son Dakika Politika Süleyman Soylu'dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Ender Yavaş:
    Peki, İmamoğlu için de kanıt ortaya koymayan namert değil mi? Vah size vah 231 52 Yanıtla
  • 205622:
    yürü git ya soyluymus neren soylu ne dedi Sedat Peker süslü Sülo akp ye katılmadan önce neydim wimdi nesin 155 27 Yanıtla
  • Turgay cicioğlu:
    keserin sapı bir gün ters dönebilir bunu her zaman hesaplamak gerek. 145 24 Yanıtla
  • Burhan Kıraç:
    İlahi adalet tez zamanda daha fazla tecelli edecek evvel allah 138 15 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    vallaha ne hikmetse herkes seni suçluyor Muhammed Sedat şimdide bu ateş olmayan yerde duman çıkmaz ama merak etme kimse inanmıyor ne hikmetse size söylenen doğrulara 110 20 Yanıtla
  • Engin Engo:
    namus ? kimler namus konuşuyor =)=)=) gülesim geldi =) 107 18 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    gene çıktı büyük büyük lflar ile 92 15 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Vay adamlığına,vay kalıbına... 68 11 Yanıtla
  • Necati Çolak :
    Sedat Peker konuş dedi mi de konuşuyorsun sen kolpacı senin hakkından Sedat Peker iyi geliyor yaptığın rezilliklerini çarşaf çarşaf serdi ortaya ama sende utanma haya yok yine bu milletin içine çıkabiliyorsun 63 9 Yanıtla
  • turkumdogruyum?:
    NERDEN BULDUN kanununu 2003 de neden iptal ettiniz? Sebebi şimdi anlaşılıyor. 58 5 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    senin pis işlere bulamadığını bu ülkede düşünen belki 20 kişi vardır 49 3 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    bu bile ülkede bakanlık yaptıya diyecek bişey bulamıyorum 44 4 Yanıtla
  • Gakko 23:
    öyle bir ülkede yaşıyoruzki. bu ülkenin mafyası katili hırsızı vatan haini konuşunca. Tayyip düşmanı herkes itibar ediyor bu ülkenin seçilmiş vekili bakanı veya başkanı konuşuyor bu mümre inanmıyor Tayyip Erdoğan ve EKİBİ ELİNDE VİSKİ ŞİŞESİ İLE DOLAŞSA BU ZÜMRE TAPAR LAKİN AĞZINDA ALLAH KELAMI EKSİLTMEDİĞİ İÇİN YARANAMIYOR YAZIK 11 25 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Donsuz Sulo 23 4 Yanıtla
  • mmqprxj2mr:
    görevi başında olduğu süre boyunca elinden geleni ardına koymadan çalışan sayın Süleyman soyluyu görevi bittikten sonra aslı olmaya yalan iddialarla karalamak terbiyesizliktir varsa görevi başındayken hatası söyleyin ama adamı asılsız iddialarla karalamayın Süleyman Soylu residir . 4 22 Yanıtla
  • MUSTAFA AKTAŞ:
    Haberi okudum. Aslında Azîz Nesin o kadar da büyük bir yazar değilmiş. Tam komedi yaa 18 1 Yanıtla
  • Burhan Kıraç:
    Buna benzer çok haberler varmış sırada bu sadece bir küçük habermiş diyorlar kim doğru kim yanlış araştırılsın / insanlar zan altında kalmasın / gerçek ise adalet yerini bulsun 1 0 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Onu dıs politikalardam sorumlu kimse o a diyecekler meydanda millete degil mesela azerbaycanla bu duruma nasıl gelindi ornek 0 0 Yanıtla
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