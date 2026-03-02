Güney Kıbrıs'taki üsleri ABD'ye açan İngiltere, İran vurunca geri adım attı - Son Dakika
Son Dakika

Güney Kıbrıs'taki üsleri ABD'ye açan İngiltere, İran vurunca geri adım attı

Güney Kıbrıs\'taki üsleri ABD\'ye açan İngiltere, İran vurunca geri adım attı
02.03.2026 21:15
Dün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz üslerini İran'a yönelik "savunma amaçlı" hava saldırılarında kullanılması amacıyla ABD'ye açma kararı alan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Tahran'ın söz konusu üsleri hedef almasının ardından geri adım attı. Ülkesinin ABD ve İsrail'in saldırılarına katılmayacağını belirten Starmer, üslerin de ABD bombardıman uçakları tarafından kullanılmadığını kaydetti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili İngiltere Parlamentosu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"İNGİLTERE, ABD VE İSRAİL'İN SALDIRILARINA KATILMAYACAK"

İngiltere'nin, aldığı karar doğrultusunda İsrail ve ABD tarafından yürütülen hava saldırılarında yer almadığını söyleyen Starmer, şu ifadeleri kullandı: "Biz, müzakere yoluyla varılmış, İran'ın nükleer silah geliştirme arzusundan vazgeçtiği ve bölgede istikrarsızlaştırma adımlarına son verdiği bir anlaşmanın bölge için en iyisi olduğuna inanıyoruz. Tüm İngiliz hükümetlerinin uzun süredir sahip olduğu duruş budur. (ABD Başkanı Donald) Trump, hava saldırılarına katılmama kararımı doğru bulmadı. Benim görevim Britanya'nın ulusal çıkarlarını değerlendirmektir. Bunu yaptım ve kararımın arkasındayım."

Starmer, İran'ın İngiltere ve müttefiklerine yönelik tehdidinin görmezden gelinemeyeceğini belirtirken İran'a saldırmayan Körfez ülkelerinin binlerce dron ve füzeyle hedef alındığını dile getirdi.

"KIBRIS'TAKİ ÜSLERİMİZ ABD BOMBARDIMAN UÇAKLARI TARAFINDAN KULLANILMADI"

Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail'e saldırmasını tansiyonu yükseltmeye yönelik bir adım olarak değerlendiren Starmer, "İran'ın adımları, silahlı kuvvetlerimiz için de risk oluşturuyor. Cumartesi günü, 300 İngiliz personelin bulunduğu Bahreyn'deki askeri üs vuruldu. Bazısı yüzlerce metre uzaklıktaydı." diye konuştu.

Starmer, GKRY'deki İngiliz üssü Akrotiri'nin (Ağrotur) hedef alınmasına da değinerek "Kıbrıs'taki üslerimizin ABD bombardıman uçakları tarafından kullanılmadığını söylemek benim için çok önemli. Kıbrıs'taki dost ve müttefiklerimizin güvenliği de bizim için kritik öneme sahip. Kıbrıs'taki Kraliyet Hava Kuvvetleri Akrotiri üssüne yönelik saldırının bizim aldığımız bir karara cevap olarak yapılmadığını açıkça söylemeliyim. Değerlendirmelerimiz, söz konusu dronun bizim açıklamalarımızdan önce havalandığını gösteriyor." dedi.

"HAVADAN REJİM DEĞİŞİKLİĞİ OLACAĞINA İNANMIYORUM"

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün İran'ı durdurmayacağını vurgulayan Starmer, "Hatta, sivillere yönelik yaklaşımları daha pervasız ve tehlikeli hale geliyor. Kasıtlı olarak askeri varlığımızı hedef almakla kalmıyorlar, ayrıca bölgede ekonomik hedefler üzerine de çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Starmer, İngiltere'nin buna cevap vermek zorunda olduğunu belirterek savunma amacıyla bölgedeki İngiliz jetlerinin havalandığını kaydetti.

Bu kapsamda Irak'ta İngiliz personelin bulunduğu bir üssü hedefleyen İran füze ve dronlarının engellendiğini söyleyen Starmer, "İran tehdidini durdurmanın tek yolu, füzeleri kaynağında, deposunda ya da fırlatma rampasında yok etmektir. ABD, İngiliz üslerini kısıtlı savunma amacımız doğrultusunda kullanmak istedi. Dün aldığımız kararla, bu çatışmada taraf olmayan bölge ülkelerini hedef alan İran roketlerini engellemek için bu talebi kabul ettik." dedi.

"Irak'taki hataları hepimiz hatırlıyoruz, hepimiz ders çıkardık." diyen Starmer, milletvekillerinin sorularına da yanıt verdi. Starmer, İran'da rejimin değişme ihtimaline yönelik soruyu yanıtlayarak, "Hükümetimiz, rejim değişikliğinin havadan geleceğine inanmıyor." ifadelerini kullandı.

DÜN GKRY'DEKİ ÜSLERİ ABD'YE AÇTIĞINI DUYURMUŞTU

Öte yanda Starmer, dün yaptığı açıklamada ABD'nin, İran'a fırlattığı füzelerin depolarına ve fırlatma rampalarına yönelik sınırlı ve savunma amaçlı saldırılar düzenlemek için GKRY'de İngiltere'ye ait üsleri kullanma izni talep ettiğini ve hükümetin bu talebi onayladığını söyledi. Bu adımın, İran'ın bölgedeki saldırı riskini azaltmak ve müttefikleri korumak için gerekli olduğunu vurguladı.

Son Dakika Politika Güney Kıbrıs'taki üsleri ABD'ye açan İngiltere, İran vurunca geri adım attı - Son Dakika

