Süleyman Soylu'dan ''86 tane terörist kaldı'' sözlerini eleştirenlere yanıt - Son Dakika
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Politika

Süleyman Soylu'dan ''86 tane terörist kaldı'' sözlerini eleştirenlere yanıt

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Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki yıl önce terör örgütü PKK'nın 86 mensubu kaldığını açıklamıştı. Terörsüz Türkiye sürecinde bu sözleri yeniden gündem olan Soylu, konuyla ilgili bir açıklama yaparak kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

16.05.2025 15:55
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Eski İçişleri Bakanı olan AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu'nun 2023 yılındaki "Neyin silahını bırakacaklar? 86 tane terörist kaldı, nefes alamıyorlar" şeklindeki sosyal medyada gündem oldu.

TURHAN ÇÖMEZ SERT ÇIKMIŞTI

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Soylu'nun 2023'teki PKK sözlerini hatırlatıp "Bakın, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK, sözde bir kongre düzenledi ve bu kongreye 232 kişi katıldı. Gelen haberler o yönde. Peki, bir süre önce, bu ülkede, İçişleri Bakanlığı yapmış bir zat 'Neyin silahını bırakacaklar? 86 tane terörist kaldı. Nefes alamıyorlar' demişti. Demek ki bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapmış bir zatın, burnunun dibini görmekten aciz. Böyle bir ülke yönetimi olur mu?" diye sordu.

"DEVLET YÖNETMEK DE SİYASET YAPMAK DA CİDDİ BİR İŞTİR"

Bu eleştiri sonrası gözlerin çevrildiği Süleyman Soylu sessizliğini bozdu. "Meclis'te ve medyada birçok mecrada 'Süleyman Soylu terör örgütü mensubu 86 derken pkk'nın fesih kongresi 232 kişi ile toplandı verdiği rakamlar yanlış' çarpıtmasına, devlet yurt içinde ve yurt dışında terör örgüt mensuplarını nasıl belirler cevabımız" diyen Soylu, "Devlet yönetmek de siyaset yapmak da ciddi bir iştir. Terörle mücadele tarihi boyunca, yılda iki kez İçişleri, Genelkurmay ve MİT bir araya gelerek içeride ve dışarıdaki silahlı terör örgütü mensubu sayısını, örgüte katılanı, teslim olanı, yurt içerisinden dışarıya – dışarıdan yurt içerisine katılanı, kamp alanlarını, lojistiği, örgüt stratejilerini belirler ve bu gerekli görüldüğü kadarıyla da kamuoyuyla paylaşır" ifadelerine yer verdi.

"ONLARIN İFTİRALARINA DÜŞMEMEK LAZIM"

Sözlerinin devamında farklı tarihlerde rakamlar verdiklerini belirten Bakan Soylu, "Mesela, bu rakamları biz 2023 seçimleri öncesinde verdik; 2022'de de verdik; 2021'de verdik. Ne kadar terör örgütünün bu bölgedeki kişisinin olduğunu; ben ortalama 3 bin dedim; terörist 2800-3200. Silahlı işbirlikçi 12750-14550. Burası neresi; Irak hattında 2425-2835 ortalaması 2650 -2700 ediyor. Burası neresi İran-Irak-Suriye. Dışarıda bu sayı var zaten; ve bu sayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından sürekli takip edildi. İçeride de kimin nerde olduğu; hangi hatta olduğu; kaç kişi olduğu; onların deyimiyle , Botan'da ne olduğu; orta sahada ne olduğu; aynı zamanda Serhat'ta ne olduğu; bütün bunların tamamı, kimin olduğu, kaç kişinin olduğu; hangi alanlarda bulundukları, Türkiye Cumhuriyet Devleti tarafından uzun yıllarca takip edilen; uzun yıllarca yapılan bu fikri takiplerin sonucunda bu bilgilerin oluştuğu ve bunun üzerinden de strateji geliştirildiği bir adımdır. 3-4 tane sosyal medyada hasımlık yapacağım diye söz üretenlerin oyununa, onların iftiralarına düşmemek gerekir" şeklinde konuştu.

Süleyman Soylu\'dan \'\'86 tane terörist kaldı\'\' sözlerini eleştirenlere yanıt

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Son Dakika Politika Süleyman Soylu'dan ''86 tane terörist kaldı'' sözlerini eleştirenlere yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Murat ÇAMUR:
    yahu bu iktidarın ana felsefesi YALAN VE DOLAN en baştan en sona kadar. 119 36 Yanıtla
  • hirki6-xezwyG-seqhug:
    zavallısın anlatılanı anlamıyorsun o an itibari ile Türkiye de 86 terörist kaldı dedi 83 39 Yanıtla
  • 21Ekim1975:
    ya bırak bu kişi ibb de şu anda 500 pkk lı iş başı yapmış demedimi ne oldu o 500 kişiye dağamı çıktılar öldülermi seçim arenasında günü kurtarmak için sarf edilen sözler bunlar 94 9 Yanıtla
  • Özkan Özdemir:
    tam birr ... sen doldur aklında 58 2 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Eskiden ne muhteşem dansozlerimiz vardı, O günleri özlemle anıyoruz, Ama şimdikiler onları aratmıyor. 34 1 Yanıtla
  • 6490203:
    dilin her tarafa dönüyor sülüman abi, sen demişsin ki devlet yönetirken siyaset yaparken yalan söylenebilir, ekonomi de olduğu gibi sağlıkta olduğu gibi gibi gibi gibi değilmi sülüman abi 29 2 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    çok soylusun 16 3 Yanıtla
  • Mahmut özdemir:
    gelmiş geçmiş en iyi içişleri bakanı süleyman soylu. hem terörün hem de yalancı siyasetçilerin korkulu rüyası oldu. yollardaki radar tuzaklarını bertaraf etti. trafikte hız sınırlamalarını tuzak olarak kullanan ark niyetli polislere inat hız limitlerini arttırdı ve daha nice icraatı. keşke hep bu bakanlıkda kalsaydı 2 10 Yanıtla
  • Yüksel Ata:
    Yalan iliklerine kadar işlemiş bunlardan fayda bekliyor Millet ... 5 0 Yanıtla
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