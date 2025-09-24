Suriye\'de Eş-Şara İçin Meydanlarda Toplanma

Suriye'de halk, Devlet Başkanı Ahmed Şara ABD'nin New York kentinde düzenlenen 80. BM Genel Kurulu'ndaki hitabını dinlemek için meydanlarda toplandı.

DEV EKRANLARDAN CANLI YAYINLANDI

Halk, başkent Şam'da Emevi Meydanı'nda, Deyrizor kentinde ise Seba Bahrat Meydanı'nda bir araya geldi. 58 yıl sonra BM'ye hitap eden ilk Suriyeli lider olan Şara'nın hitabı meydanlara kurulan dev ekranlardan canlı yayınlandı.

ŞARA: ZORLU VE YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ

Şara tarihi konuşmasında şu ifadeleri kullandı; "İntikam değil adalet için savaştık. Zorlu ve yeni bir sayfa açıyoruz. 1974 anlaşması doğrultusunda uluslararası topluluğunda bizim yanımızda durmasını istiyoruz saldırılar karşısında. Eski rejim düşer düşmez çok net bir politika ortaya koyduk. Güvenlik, istikrar ve ekonomik gelişme üç temel prensibimizdi. Kaybolanlar için bir komisyon kurduk. Şimdi de tabii ki meclis için yasama için ve tüm kurumların eski hallerini lağvederek yeni kurumlar kuruyoruz.

"ÖZELLİKLE TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yalanlar ortadan kalktı ve gerçekler ortaya çıktı. Suriye dünya uluslarında hak ettiği yeri almıştır. Bizim yanımızda olan, Suriye halkının davasında yer alan tüm destekçilerimize, ülkelere teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Arap ülkelerine teşekkür etmek istiyorum.

"GAZZE HALKININ YANINDAYIZ"

Biz savaşın dehşetini en iyi anlayan ülkelerden biriyiz ve bu sebeple Gazze halkının yanındayız. Gazze halkının, Gazze çocuklarının saldırıyla, vahşetle karşı karşıya kalan tüm halkların yanındayız. Suriye barış, refah ve istikrar için yeni bir sayfa açtı."

"SURİYE HALKININ BİLEĞİNDEKİ ZİNCİR ÇÖZÜLMELİ"

Dünyaya seslenen ve tarihi çağrıda da bulunan Şara "Suriye halkının bileğindeki zincir çözülmeli, ülkemize yönelik yaptırımlar kaldırılmalı" dedi.