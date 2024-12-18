Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret

Geniş Video İzle

Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı muhalif grupların yürüttüğü harekatta yer alan Türkmen Tugayları Komutanları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

18.12.2024 19:27  Güncelleme: 19:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi, silahlı muhaliflerin 27 Kasım'da başlattıkları harekatın ardından 8 Aralık'ta devrildi. Beşar Esad Rusya'ya kaçarken, geçici yönetim kuruldu.

TÜRKMEN KOMUTANLARDAN BAHÇELİ'YE ZİYARET

Esad'ın devrilmesinde Türkmen gruplar da büyük rol oynadı. PKK/ YPG terör örgütü ve rejim güçlerine karşı önemli başarılar elde eden Türkmen komutanlar soluğu Ankara'da aldı. Bengütürk'te yer alan habere göre Suriye Türkmen Tugayları komutanları, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Görüşmede Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklama yapmıştı. "Türkiye komşuluk hukukunun ahlak ve ilkelerini titizlikle savunmuştur" diyen Bahçeli, İsrail'in Suriye topraklarındaki yayılma politikasının kabul edilemez bir istila girişimi olduğunu kaydetmişti.

Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret

BAHÇELİ: SURİYE'NİN BİRLİĞİ TARTIŞMAYA KAPALI BİR KONUDUR"

Bahçeli, şunları söylemişti: "İsrail'in, Suriye topraklarında hak iddiasında bulunması alçak bir fırsatçılıktır. İsrail'in sabır ve sinir eşiklerini tahrip ve taciz eden müdahalelerine karşı direniş hattı kurulmalıdır. Suriye, Suriyelilerindir; Türkiye'de misafir olan geçici koruma statüsündeki kardeşlerimizin geri dönüşleri ise başlamıştır. Bu ülkenin siyasi ve toprak birliği tartışmaya kapalı bir konudur. Aynı zamanda Türkiye için kırmızı çizgidir.

Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret

"PKK/YPG İLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Ne Türkiye'nin ne de Suriye'nin geleceğinde terör örgütleri olamayacaktır. Suriye'deki yeni yönetimin PKK/YPG ile Kürt kardeşlerimizi tefrik etmesi, ayrı ayrı değerlendirmesi, dahası terör örgütlerinin varlığını reddetmesi takdirle karşıladığımız müspet bir adımdır. Kürt kardeşlerimize kavlimiz ve kaderimiz birdir. PKK/ YPG ile mücadelemiz tavizsiz kıran kırana devam edecektir. Terör örgütlerinin Suriye'den sökülüp atılmasından başka seçenek kalmamıştır. PKK/YPG'nin Suriye'de tutunması geldiğimiz bu aşamada muhal bir hayaldir.

Kürt kardeşlerimizle aramıza girmeye hiç kimsenin nefesi yetmeyecektir. DEM'i istismar eden CHP'nin melun komploları çuvallamaya müstahaktır. Kaldı ki Suriye'deki gelişmelerden sonra haklılığımız teyit edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin milli ve müteyakkız politikalarıyla Şam Büyükelçiliğimiz açılmış, Türk bayrağı göndere çekilmiş, sahada ve masada yerimiz pekişmiştir."

Suriye\'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli\'ye ziyaret

Devlet Bahçeli, Politika, Politika, Güncel, Güncel, Suriye, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Sk 06:
    bohçalı hem demleniyor hem terörist ağırlıyor 47 106 Yanıtla
    Mehmet Akil ÇELİK:
    Ayna bak 1 1
  • Abdul Mecit el sabah:
    Kim bunları komutan yapmış? Bahçeli mi? Bumlardan komutan değil ancak at hırsızı olur. 39 98 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    bu bir siyonist-emperyalist projedir. 36 100 Yanıtla
    Mehmet Akil ÇELİK:
    Kendinle karıştırma 2 1
    Erbay Mercan:
    senin Siyonist olduğuna inanırım o dediğine inanmam 1 1
  • Ali İzzet Aşrak:
    özgür Özel şimdi bunada bir kulp takar adamını devirdiler ya 60 33 Yanıtla
  • Samet Aldemir:
    Türkmenler yanlış yere gitmiş apoyu meclise çağıran adamla ne görüşeceksiniz kurtcuklarin gözü yaşlı yavru kurtlarim benim 26 59 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    Traktörcü Özgür özel çıkıp beni de ziyaret etsinler demeli 49 27 Yanıtla
    Abdul Mecit el sabah:
    Özgür Özel’in terörüstler ile işi olmaz 2 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:06 ABD’nin “Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı“ açıklamasına MSB’den yalanlama ABD'nin "Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı" açıklamasına MSB'den yalanlama
11:46 Asgari ücrette son viraj Bu kez rakam konuşuluyor Asgari ücrette son viraj! Bu kez rakam konuşuluyor
11:25 Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya’ya kaçmış Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
10:42 Esad’ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
16:56 Merih Demiral’ın Fenerbahçe’ye transferi yattı Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferi yattı
16:54 Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey’e imzalattı Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey'e imzalattı
16:36 Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı
16:34 Fenerbahçe’ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı Fenerbahçe'ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı
16:29 Hadise’nin ’’Hiç sevmiyorum’’ dediği şarkıcı ortaya çıktı Hadise'nin ''Hiç sevmiyorum'' dediği şarkıcı ortaya çıktı
16:25 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 12:51:49. #1.11#
SON DAKİKA: Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.