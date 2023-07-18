Büyük anlaşma! Suudi Arabistan, Türkiye'den İHA satın alıyor - Son Dakika
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Büyük anlaşma! Suudi Arabistan, Türkiye'den İHA satın alıyor

18.07.2023 14:29

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında tarihi bir sözleşmeye imza atıldı. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde imzalanan anlaşma kapsamında Suudi Arabistan'ın Türkiye'den İHA satın alacağını açıkladı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da bu haberi "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun" sözleriyle ilan etti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde imzalanan anlaşma kapsamında Suudi Arabistan'ın Türkiye'den İHA satın alacağını açıkladı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzaladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma sözleşmesi! Suudi Arabistan Türkiye'den İHA satın alıyor

5 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Körfez turunun ilk ayağı olan Suudi Arabistan'ın Cidde kentini ziyaret etti. Erdoğan, ziyareti çerçevesinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında doğrudan yatırım, sanayii, enerji, savunma ve iletişim alanlarında 5 anlaşma imzalandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma sözleşmesi! Suudi Arabistan Türkiye'den İHA satın alıyor

BAYKAR'DAN İHA ALACAKLAR

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında imzalanan İş Birliği Sözleşmesi'nin detaylarını açıkladı. Selman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler ile iki dost ülke arasındaki askeri ve savunma iş birliği çabaları kapsamında bir savunma iş birliği planı imzaladık" dedi. Suudi Arabistan'ın savunma ve üretim kapasitesini güçlendirmek amacıyla bakanlık ve Baykar şirketi arasında 2 satın alma anlaşması imzalandıklarını belirten Selman, bu kapsamda ülkesinin Türkiye'den İHA satın alacağını duyurdu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma sözleşmesi! Suudi Arabistan Türkiye'den İHA satın alıyor

"TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK SAVUNMA VE HAVACILIK SÖZLEŞMESİ"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzaladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (7)
  • Hızır Ekşi: Ellere var bize yok Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • commenter: Kafamda deli sorular Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Ridvan Ozturk: Neden sadece İHA? Togg satsak ya ya da ekonomiye getiri saglayacak başka anlaşmalar! Hadi versenize mesela 100 bin adet Togg(!) Cevap Yaz 17 11 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Büyük anlaşma! Suudi Arabistan, Türkiye'den İHA satın alıyor - Son Dakika


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