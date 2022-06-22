Suudi Arabistanile ilişkiler normale dönüyor! Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Ankara'ya geldi - Son Dakika
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Suudi Arabistanile ilişkiler normale dönüyor! Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Ankara'ya geldi

22.06.2022 17:24

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 2018 yılında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesinden sonra ilk kez resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya ayak bastı. Veliaht Prens, Erdoğan tarafından Külliye'de resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Veliaht Prens'in yapacağı görüşmeden sonra iki ülke arasında birçok anlaşma imzalanması bekleniyor.

Veliaht Prens Bin Selman ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi. Muhammed Bin Selman'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer yetkililer karşıladı.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK

Ziyaret kapsamında bugün Veliaht Prens Bin Selman için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Veliaht Prens'in, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek yapacağı baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleşecek.

KAŞIKÇI CİNAYETİ SONRASI İLK ZİYARET

Muhammed bin Selman'ın ziyareti, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından bu yana düzenlenen ilk resmi ziyaret olacak.

BİRÇOK ANLAŞMA İMZALANACAK

Görüşmede Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması bekleniyor. Ayrıca iki ülke arasında birçok anlaşmanın imzalanması da öngörülüyor.

İlişkiler normale dönüyor! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Ankara'da

AKŞAM YEMEĞİNE KATILACAK

Muhammed Bin Selman, görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, onuruna vereceği resmi akşam yemeğine katılacak.

PREN SELMAN MISIR VE ÜRDÜN'E DE GİTTİ

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Türkiye ziyareti öncesi Mısır ve Ürdün'e de ziyaret gerçekleştirerek, iki ülkenin liderleriyle görüştü.

ERDOĞAN NİSAN AYINDA ARABİSTAN'I ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 28-29 Nisan'da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un daveti üzerine Cidde'ye giderek çeşitli temaslarda bulunmuştu. Erdoğan ayrıca 10 Mayıs'ta Prens Muhammed Bin Selman'la yaptığı telefon görüşmesinde de ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele almıştı. Prens Muhammed Bin Selman'ın Ankara'ya yapacağı ziyareti, 17 Haziran'da kamuoyuna duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah biz de Külliye'de kendilerini kabul edeceğiz. Orada gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız ve bundan sonraki sürece yönelik Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini inşallah çok daha ileri derecede, çok daha yüksek seviyede nerelere taşıyabiliriz, bunları değerlendirme fırsatını bulacağız." ifadelerini kullanmıştı.

İlişkiler normale dönüyor! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Ankara'da
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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Suudi Arabistanile ilişkiler normale dönüyor! Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Ankara'ya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suudi Arabistanile ilişkiler normale dönüyor! Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Ankara'ya geldi - Son Dakika
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