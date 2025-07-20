Tatar: Kıbrıs Türkü Yalnız Değildir

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'da Yeni Devlet Hastanesi Temel Atma ve Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşak ve Bağlantı Yolları Açılış Törenleri'nde yaptığı konuşmada, "Kıbrıs Türkü yalnız değildir, bu yolculukta Türkiye her zaman yanımızdadır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanlığında Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'nci yıldönümü kapsamında düzenlenen programda bir araya geldi. Başkent Lefkoşa'da Yeni Devlet Hastanesi Temel Atma ve Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşak ve Bağlantı Yolları Açılış Törenlerindeki konuşmasında Tatar, "Bugün fevkalade önemli, bizler için çok kıymetli açılış ve temel atma töreninin şahitliğini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a KKTC'ye geldiği için teşekkür etti. Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yeni hizmet binalarının yer aldığı Cumhuriyet Yerleşkesi'nin 3 Mayıs'taki açılışında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendileriyle birlikte olduğunu hatırlatan Tatar, böyle bir eseri KKTC'ye kazandırdığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etti ve yerleşkenin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

"Burası Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığının, özgürlüğünün bir ifadesidir"

Cumhurbaşkanı Tatar, "Burası Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığının, özgürlüğünün bir ifadesidir, haykırışıdır" ifadelerini kullandı. Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs'ın asli unsuru olduğunu vurgulayan Tatar, "Ayrı devletimizle bu yolu yürüyebilmenin bahtiyarlığı ve mutluluğu içerisindeyiz" ifadelerini kullandı. Derviş Eroğlu'nun KKTC Cumhurbaşkanı, İrsen Küçük'ün KKTC Başbakanı, kendisinin KKTC Maliye Bakanı, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in ise Turizm Bakanı olduğu dönemi hatırlatan Tatar, o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın gayretleriyle söz konusu yol projesinin onaylatıldığını kaydetti. Ülkede işlerin kolay yürümediğini, kamulaştırma sıkıntıları yaşanabildiğini dile getiren Tatar, Kuzey Çevre Yolu ve açılacak kavşakla Lefkoşa'nın yoğun trafiğinin rahatlatılacağını söyledi. Transit trafiğin şehir dışına alındığını belirten Tatar, projenin tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

"Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi'nin ilk etabının temeli atılıyor"

Tatar, uzun yıllardır düşünülen ve projelendirilen ancak hayata geçirilemeyen Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi'nin ilk etabının temelinin bugün atılacağını açıkladı. COVID-19 salgını döneminde çok sıkıntılar yaşandığını, halkla dayanışma içerisinde zorlukların aşıldığını söyleyen Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salgın zamanında da yanlarında olduğunu vurguladı. O dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefonla ulaştığını ve "İkinci dalga gelirse, insanlarımızı yatıracak hastanemiz yok" dediğini anlatan Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Acil Durum Hastanesi yapacağız" yanıtını aldığını ve kendisinin talimatıyla 100 gün içerisinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin yatak kapasitesinin yarısını teşkil eden Acil Durum Hastanesi'nin hizmete girdiğini hatırlattı.

Acil Durum Hastanesi ile pandemi döneminin atlatıldığını ve bir hastanenin daha KKTC'ye kazandırıldığını belirten Tatar, "Ama bunlar da yeterli değil çünkü KKTC gelişiyor, büyüyor" ifadelerini kullandı.

"Lefkoşa bölgesindeki yatak kapasitesi bine ulaşacak"

Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi'nin ilk etabının temelinin atılmasıyla sağlık alanında bir adım daha atıldığını kaydeden Tatar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin de yenilenmesi ve yeni hastanenin ikinci etabının tamamlanmasıyla Lefkoşa bölgesindeki yatak kapasitesinin bine ulaşacağına dikkat çekti.

Projenin tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Tatar, "Kıbrıs Türkü yalnız değildir, bu yolculukta her zaman Türkiye Cumhuriyeti yanımızdadır" dedi. - LEFKOŞA