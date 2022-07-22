TBMM AK Parti Grup Başkanı Yılmaz: "Türkiye'de ekonomik kriz yoktur" - Son Dakika
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TBMM AK Parti Grup Başkanı Yılmaz: "Türkiye'de ekonomik kriz yoktur"

22.07.2022 18:03
TBMM AK Parti Grup Başkanı Yılmaz: "Türkiye'de ekonomik kriz yoktur"

Eski Milli Eğitim Bakanı ve TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, "Her şey güllük gülistanlık değil, hayat pahalılığı da var, sıkıntı var. Bunu görüyor ve biliyoruz ama bunun için de elimizden geleni yapıyoruz vatandaşa olan etkisini azaltmak için.

Eski Milli Eğitim Bakanı ve TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, "Her şey güllük gülistanlık değil, hayat pahalılığı da var, sıkıntı var. Bunu görüyor ve biliyoruz ama bunun için de elimizden geleni yapıyoruz vatandaşa olan etkisini azaltmak için. Ama çok net bir şekilde söylüyorum Türkiye'de ekonomik kriz yok. Organize sanayi bölgesinin dolu olduğu bir yerde ekonomik krizden bahsedilebilir mi?" dedi.

Bir dizi ziyaret için Adıyaman'a gelen eski Milli Eğitim Bakanı ve TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, ilçe ve belde belediye başkanları ve partililer de düzenlenen ziyarette hazır bulundu. AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, il teşkilatı olarak yaptıkları çalışmalardan bahsederek, Adıyaman'ın AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisinden bahsetti.

Türkiye'de ekonomik krizin olmadığını vurgulayan TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz ise, "Her şey güllük gülistanlık değil, hayat pahalılığı da var, sıkıntı var. Bunu görüyor ve biliyoruz ama bunun için de elimizden geleni yapıyoruz vatandaşa olan etkisini azaltmak için. Ama çok net bir şekilde söylüyorum Türkiye'de ekonomik kriz yok. Organize sanayi bölgelerimiz doldu mu? Organize sanayi bölgesinin dolu olduğu bir yerde ekonomik krizden bahsedilebilir mi? Her gün yeni bir yatırım için sizlerden yer isteyenler var mı? İstihdam artıyor mu? Son 2 yılda 2020 Nisan'ından bu yana 35 milyon istihdam oluşuyor. Kriz olan bir yerde fabrikalar kapatılır, işsizlik artar. Bizlerde öyle değil, yeni yeni fabrikalar açılıyor, yeni yeni organize sanayi bölgeleri açılıyor. Bu durum Sivas'ta da öyle, Gaziantep'te de öyle, Adıyaman'da da öyle, Urfa'da da öyle, Kayseri'de de öyle. Dolayısıyla yatırımcılarımızın Türkiye'nin geleceğine olan inancı en yüksekte" diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye'nin sağlık, ulaşım, savunma sanayii ve eğitim yatırımlarından da bahsetti. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM AK Parti Grup Başkanı Yılmaz: 'Türkiye'de ekonomik kriz yoktur' - Son Dakika

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