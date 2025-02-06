TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Al Musalam ile basın toplantısı düzenledi: (2)

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İsrail güçleri derhal Suriye'den çekilmek mecburiyetindedir. Uluslararası sistem de İsrail'in, Filistin ve Lübnan'ın ardından gerçekleştirdiği bu yayılmacı politikaları önlemek durumundadır." dedi.

Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantı öncesinde Al Musalam ile yaptıkları görüşmede, Suriye, Lübnan ve bölgedeki diğer gelişmelerin de ele alındığını aktaran Kurtulmuş, Suriye ile Türkiye'nin yakın irtibatının, özellikle iki gün evvel Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ve görüşmenin ardından fevkalade olumlu mutabakatların ortaya çıkmasının, hem Türkiye hem Suriye hem de bölge için önemli ve değerli olduğunu söyledi. Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'nin geleceğine ilişkin 3 temel fikrimizi her vesileyle paylaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün temin edilmesi, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin bundan sonraki süreçte de tek bir vatan olarak varlığını korumasıdır. Bunun için yeni bölünmelerin, yeni parçalanmaların asla olmaması, buna müsaade edilmemesi Suriye'nin geleceği için önemli hassasiyetlerden birisidir. Bir diğer nokta ise Suriye'deki bütün etnik, mezhebi, dini farklılıkların temsil edildiği, kapsayıcı, kuşatıcı bir yönetimin kurulması ihtiyacıdır."

Kurtulmuş, Suriye'nin, uzun yıllardır büyük bir hareket alanı bulmuş olan PYD/ YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinden arındırılması gerektiğini de belirtti.

"İsrail güçleri derhal Suriye'den çekilmek mecburiyetindedir"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni Suriye yönetiminin karşı karşıya kalınan uluslararası ambargolardan da bir an evvel kurtulmasının ve Suriye'nin ihya ve inşası sürecinde uluslararası camianın destek olmasının temel beklentileri olduğunu ifade etti.

Bölgenin geleceğini ilgilendiren önemli konulardan birisinin de İsrail'in bölgedeki saldırganlığının sadece Filistin topraklarıyla kısıtlı kalmadığı gerçeği olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İsrail, Filistin devletinin ardından Lübnan devletinin toprak bütünlüğünü hedef almış ve ardından da Suriye'deki geçiş döneminde ortaya çıkması muhtemel karışıklıkları düşünerek Suriye'nin topraklarını da işgal edebileceğini ortaya koymuştur. Şu anda Suriye'nin güneyinde çok marjinal bazı bölgelerde olsa da İsrail'in Suriye'ye karşı saldırganlığı asla kabul edilemez. İsrail güçleri derhal Suriye'den çekilmek mecburiyetindedir. Uluslararası sistem de İsrail'in, Filistin ve Lübnan'ın ardından gerçekleştirdiği bu yayılmacı politikaları önlemek durumundadır. Ümit ediyoruz, Lübnan'da yeni cumhurbaşkanının ve yeni başbakanın göreve gelmesiyle birlikte yeniden derlenip toparlanma içerisine girecek. Suriye'deki yönetimle birlikte Suriye derlenip toparlanma süreci içerisine girecek ve İsrail öyle elini rahat rahat sallayarak gezebileceği bir ortamda olmadığını görecektir. Ümit ederim, en kısa süre içerisinde Filistin halkı da tam manasıyla bağımsız, egemen devletine kavuşacaktır."

Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'yi Türkiye'ye davetini de dile getirdi.

Kurtulmuş ve Al Musalam, daha sonra FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında bombalanan Meclis'teki alana karanfil bıraktı, TBMM Genel Kurul Salonu'nu ziyaret etti.

TBMM ile Bahreyn Temsilciler Meclisi arasındaki işbirliği protokolü

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Al Musalam arasında imzalanan "Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Bahreyn Temsilciler Meclisi Arasında İşbirliği Protokolü"ne göre, iki ülke ve halkları arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla tüm alanlarda ortak parlamenter işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi; sürdürülebilir kalkınma, gelecekle ilgili beklentiler ve inovasyon alanında ortak çaba sarf edilmesi ve iki parlamento arasındaki parlamenter deneyim ve bilgi birikimi değişimi teşvik edilecek.

TBMM ve Bahreyn Temsilciler Meclisi, iki ülkeyi ilgilendiren konulardaki tutumlarının koordine edilmesi amacıyla parlamentoların temsilcilerinin katıldığı parlamenter, bölgesel ve uluslararası kuruluşların gündemindeki konular hakkında görüş ve perspektif değişiminde bulunacak. Kadın ve genç parlamenterler arasında işbirliği ve iletişim teşvik edilecek.

Yasama, denetim ve diğer parlamenter faaliyetlerde deneyim ve bilgi değişimini güçlendirmek amacıyla komisyonlar ve parlamentolar arası dostluk grupları arasında düzenli temaslar, ikili ziyaretler ve ortak toplantılar teşvik edilecek.

Kurumların karşılıklı tanışıklığının artırılması ve kurumsal işleyiş, yasama tekniği ve diğer konulardaki iyi uygulamaların takip edilmesi amacıyla parlamentoların idari organlarının yönetici ve personelinin karşılıklı çalışma ziyaretleri düzenlemesi teşvik edilecek ve faaliyetler, mevzuatlar, süreli yayınlar ve diğer yayınlar hakkında bilgi değişiminde bulunulacak.

(Bitti)