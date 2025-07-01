TBMM Başkanı Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Meşhedani ile ortak basın toplantısı düzenledi Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye ilişkin, "Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a yapılan hakaret kadar Hazreti Musa Aleyhisselam'a, Hazreti İsa Aleyhisselam'a yapılan hakaret ya da ismini bildiğimiz bilmediğimiz peygamberlerimizden birisine yapılan hakaret, doğrudan doğruya bize yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırıyı yapan şerefsizleri, bunların arkasında duranları da şiddetle kınıyorum." dedi.

Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani'yi, TBMM'ye gelişinde karşıladı.

Türkiye ve Irak bayrakları önünde tokalaşan Kurtulmuş ve Meşhedani, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Numan Kurtulmuş, toplantıda yaptığı konuşmada, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Meşhedani ve heyetini TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, fevkalade verimli geçen görüşmelerinde iki ülkeyi yakından ilgilendiren meselelerin ele alındığını, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu bildirdi.

Son günlerde Türkiye'nin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınları dolayısıyla evlerini, köylerini terk etmek zorunda kalan ve bu felaketten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kurtulmuş, "Bütün milletimize geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Allah bir daha böyle felaketleri göstermesin." diye konuştu.

"Doğrudan doğruya İslam düşmanlığı, insanlık düşmanlığıdır"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'yi derinden sarsan; bir kendini bilmez, bir hadsiz, insani değerlerden, İslami anlayıştan uzak sözde karikatüristin yapmış olduğu bir karikatür dolayısıyla maalesef Türkiye gündemi fevkalade kötü bir şekilde meşgul edilmiştir. Özellikle yapılan bu eylemi şiddetle kınadığımı ifade etmek istiyorum. Biz, Müslüman bir milletiz. Bizim milletimiz, inancı, yaşantısı ne olursa olsun, Hazreti Peygamberin adı anıldığı zaman kendisini derler, toplar, elini göğsüne götürür, salatüselam getirir ve Hazreti Peygamber'i saygıyla anar. Hayatımızın her alanında kendimiz için rehber kabul ettiğimiz Hazreti Peygamber Efendimize ya da herhangi bir peygamberimize yapılacak hakareti asla kabul etmez, asla geçiştirmeyiz. Biz, peygamberlerin hiçbirisini bir diğerinden ayırt etmeyiz. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a yapılan hakaret kadar Hazreti Musa Aleyhisselam'a, Hazreti İsa Aleyhisselam'a yapılan hakaret ya da ismini bildiğimiz bilmediğimiz peygamberlerimizden birisine yapılan hakaret, doğrudan doğruya bize yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırıyı yapan şerefsizleri, bunların arkasında duranları da şiddetle kınıyorum.

Çünkü günümüzde zaten İslamofobi'nin neredeyse dünyada birçok çevre tarafından korunduğu bir ortamda yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede Peygamber Efendimize ve Hazreti Musa Aleyhisselam'a hakaret içeren bir karikatür yapmak, neresinden bakarsanız bakın doğrudan doğruya İslam düşmanlığı, doğrudan doğruya insanlık düşmanlığıdır. Bunu şiddetle kınadığımı, asla müsamaha edilemeyecek bir saldırganlık olarak gördüğümüzü ifade etmek isterim."

"Netanyahu ve hükümeti, bunun hesabını mutlaka insanlığa verecek"

İsrail'in İran'a saldırısı ve arkasından gelişen olaylarla birlikte Türkiye'nin hemen burnunun dibinde, dünyanın tam da merkezinde cereyan eden bir büyük insanlık dramının gündemden düşürülmeye çalışıldığını söyleyen Kurtulmuş, gündemden düşürülmek istenen konunun, iki yıla yakın bir süredir Gazze'de devam eden soykırım olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında süren soykırımda 60 bine yakın insanın öldürüldüğüne, bunların önemli bir kısmının da kadınlar ve çocuklar olduğuna dikkati çekti. İsrail'in, Gazze'deki soykırımını sistematik bir şekilde sürdürdüğünü dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bunlardan en acısı, sadece birkaç lokma yiyecek bulabilmek için hem de Amerikalı ve İsrailli gruplar tarafından akredite edilmiş yardım kuruluşlarının yardımlarına ulaşmak için koşuşturan, gariban, mazlum, biçare Filistinlilerin, Gazzelilerin sadece 580'i bir hafta içerisinde şehit edilmiştir. Bir lokma ekmek bulmak için, hem de burada yardım dağıtılıyor diye ilan edildiği ortamda. Bunu kabul etmek mümkün değildir, bunu unutmak ve unutturmak mümkün değildir. İsrail, işlediği bu insanlık suçlarının altında kalacak, Netanyahu ve hükümeti, bunun hesabını mutlaka ama mutlaka insanlığa verecektir."

"Türkiye ile Irak arasında, teröre karşı işbirliği konusunda da ortak yaklaşımlar var"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Meşhedani ile önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 yıl aradan sonra geçen sene Irak'ı ziyaretinden olumlu sonuç elde edildiğini ve çok sayıda anlaşma imzalandığını dile getiren Kurtulmuş, aynı şekilde bu yıl mayıs ayında, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Türkiye'yi ziyaretinde de konuların ele alındığını ve çözümlerin ortaya konulduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, Meşhedani ile görüşmesinde, Türkiye ve Irak hükümetleri arasında var olan bu yakın ilişkilerin, iki ülkenin parlamentoları arasında da arttırılarak sürdürülmesi için görüş birliğine vardıklarını da aktardı.

İki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve medeniyet benzerliklerinin, çok derin ve güçlü ilişkilerin oluşmasına zemin hazırladığına işaret eden Kurtulmuş, "Irak ve Türkiye halkları, aralarında sınır olmasına rağmen, gönülleri ve kalpleri bir; bütün mezhebi, meşrebi ve etnik farklılıklarına rağmen aynı ülkenin, aynı bölgenin, aynı medeniyetin insanları olarak kendilerini hisseden dostlardır, kardeşlerdir, komşulardır." ifadesini kullandı.

İkili ticaret hacminin belirli bir seviyeye ulaşmasının memnuniyet verici olduğunu da vurgulayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ile Irak arasında, özellikle teröre karşı işbirliği konusunda da ortak yaklaşımlar ve ortak anlayışlar olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye'nin, 'Terörsüz Türkiye' hedefi olarak ortaya koyduğu ve özellikle örgütün, kendini fesih kararı ve silahlarını teslim etme kararından sonra yeni bir aşamaya gelinmiş olan bu süreç, Iraklı dostlarımız tarafından da desteklenmektedir.

Irak'ta var olan terör örgütlerinin tamamından kurtulmak, Türkiye'de var olan terör örgütlerinin hepsinden kurtulmak, aslında Türkiye ve bölgemiz için ortak bir kalkınma hamlesinin başlamasının işareti olacaktır. Biz bu coğrafyada, uzun yıllar emperyalistlerin maşaları olarak kullanılmış olan terör örgütlerinin hepsinin ortadan kaldırılarak, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin hakim olmasını arzu ediyoruz. Bunun için Türkiye'de başlattığımız 'Terörsüz Türkiye' sürecinin, inşallah terörsüz bir bölge haline dönmesine imkan olduğunu da ifade ediyoruz. Bu çerçevede terörsüz bir bölgenin oluşturulabilmesi kararlılıkla ortak bir mücadeleyi de zorunlu kılmaktadır."

"Dostumuz, kardeşimiz ve komşumuz Irak'la her alanda işbirliğimizi artırmaya kararlıyız"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kalkınma Yolu Projesi'nde atılacak adımların sadece Irak'ın değil, Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin ortak menfaatine olacağını belirterek, şunları paylaştı:

"Hatta bölgeyi de aşan bir boyutta dünyada yeni bir ekonomik, stratejik koridorun ortaya çıkacağını biliyoruz. Kalkınma Yolu Projesi'nin başarısı, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan, Asya ile Körfezi birbirine bağlayan ve bu anlamda yeni bir ekonomik ivmeyi ortaya koyan çok önemli bir gelişme olacak. Dostumuz, kardeşimiz ve komşumuz Irak'la her alanda işbirliğimizi artırmaya kararlıyız. Var olan bu olumlu gelişmelerin, bu pozitif ortamın, ileriye doğru çok daha güçleneceğinden eminiz. Ümit ediyoruz ki barış, esenlik ve refah içerisinde bir bölgeyi kurmak için kazan-kazan prensibi çerçevesinde, ilgili bütün alanlarda işbirliğimizi sürdürecek ve bundan da sonuç alacağız."