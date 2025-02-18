TBMM Başkanı Kurtulmuş\'un Japonya Ziyareti ve Türkiye-Japonya İlişkileri

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Japonya'da, Temsilciler Meclisi Başkanı Fukushiro Nukaga ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Japonya Temsilciler Meclisinde gerçekleşen görüşmede, Tokyo'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Türkiye ile Japonya arasında tarihi ikili ilişkilerin bulunduğunu, Sultan Abdülhamid Han ve Japon İmparatoru Meiji zamanında başlayan Türk-Japon dostluğunun bugün de artarak devam ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, deprem kuşağında yer alan her iki ülkenin, felaketlerden sonra karşılıklı yardımlarının, Türk ve Japon halklarını birbirine yakınlaştırdığını dile getirdi. Kurtulmuş, en son 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk andan itibaren yardıma koşan, arama kurtarma faaliyetlerine destek veren Japon halkına şükranlarını ifade etti.

Japonya Veliaht Prensi Akishino'nun geçen aralık ayında Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan'ı ziyaretinin, Türkiye-Japonya arasındaki ilişkileri daha ileriye götürecek fevkalade önemli bir adım olduğunu belirten Kurtulmuş, bu ziyaretin Türk kamuoyu ve uluslararası çevrelerde de olumlu karşılandığını müşahede ettiklerini söyledi.

Türkiye ve Japonya arasında stratejik ortaklık seviyesinde olan ilişkilerin her alanda çok daha ileriye gitmesini arzuladıklarını dile getiren Kurtulmuş, Japonya'ya gerçekleştirdiği bu ziyareti dolayısıyla hükümetler arasında var olan güçlü işbirliğinin parlamentolar arasında da sürdürülmesi temennisinde bulundu.

Japonya ile 2013'ten bu yana stratejik ortaklığın devam ettiğini, ekonomik ortaklık anlaşmasının imzalanmasının da ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesinde önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Kurtulmuş, ikili ticaret hacminin artırılmasının ve ticaret dengesini de koruyarak geliştirilmesinin iki ülkenin menfaatine olacağına işaret etti.

"İlişkilerimizi çok daha yakın bir şekilde sürdürme arzusundayız"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, enerji, turizm, eğitim, doğal afetlerle mücadele ve savunma sanayisi alanında işbirliğinin geliştirilebileceğini, üçüncü ülkelerle de ortak projelerin hayata geçirilebileceğini ifade ederek, kuruluşu gerçekleştirilen Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin eğitim faaliyetlerine başlamasını beklediklerini kaydetti.

Dünya sistemi olarak yeni bir dönemin başlangıcında olunduğunu, çok kutuplu dünya sisteminin yeni dönemde kurulacağını ve bu dönemde çok az sayıda ülkenin yeni güç merkezleri olarak öne çıkacağını anlatan Kurtulmuş, bu merkezlerden birisinin Asya'nın en doğusundaki Japonya, diğerinin de Avrupa'nın en doğusundaki Türkiye olduğunu belirtti. Kurtulmuş, bundan sonraki yeni dünya sisteminde bu güçlü merkezleri temsil eden iki ülke olarak ilişkileri çok daha yakın bir şekilde sürdürme arzusunda olduklarını aktardı.

Türkiye olarak 2019'dan bu yana Asya'ya büyük önem verdiklerini, "yeniden Asya" girişimi adını verdikleri diplomasi atağıyla bütün Asya ülkeleriyle yakın temas içerisinde olduklarını paylaşan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta Endonezya, Malezya ve Pakistan'ı kapsayan ziyaretinden sonra kendisinin de TBMM heyetiyle birlikte Japonya ziyaretinin, Türkiye'nin Asya'ya yaklaşımını göstermesi bakımından güzel bir örnek olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Asya ülkeleriyle her zaman en iyi ilişkileri geliştirerek yeni dünyanın daha barışçıl kurulmasına katkı sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.

Japonya Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda milletvekillerini selamladı

Görüşmenin ardından, Japonya Temsilciler Meclisi Genel Kurul Salonu'nu salonunu ziyaret eden TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Nukaga, parlamentonun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kurtulmuş, daha sonra TBMM heyetiyle birlikte Japonya Temsilciler Meclisi Genel Kurul çalışmalarını bir süre locadan takip etti ve milletvekillerini selamladı.

Öte yandan Japonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ichiro Aisawa, TBMM Başkanı Kurtulmuş onuruna yemek verdi.

Görüşmede, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş ve Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul da yer aldı.