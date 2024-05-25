TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başarılarını takdirle karşılıyor

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Ermenistan üzerindeki siyasi, askeri ve ekonomik başarılarına dikkati çekerek, "Azerbaycan'ın kaydetmiş olduğu tarihi başarıları takdirle takip ediyor ve bu başarıların devamını diliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, Türk dünyasının güçlendikçe dünya barışına katkı sağladığını ifade etti. Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'ni (TÜRKPA) işaret eden Kurtulmuş, "TÜRKPA üzerinden organizasyonları genişleten, ekonomik, tarihi, kültürel ilişkilerini geliştirme iradesine sahip olan Türk Devletler Topluluğu üyesi ülkelerin bu anlamdaki çabalarını takdirle karşılıyoruz. Bu çerçevede Türk dünyasının iki büyük gücü, iki önemli unsuru Azerbaycan ve Türkiye, esası itibariyle önümüzdeki dönemde gelişecek olan Türk dünyasının gelişmesi, kalkınması sürecinin en önemli aktörleri olarak yer alacaktır" diye konuştu.

"Azerbaycan'ın başarılarının devamını diliyoruz"

Türkiye ile Azerbaycan arasında güçlü bağları olduğunu aktaran Kurtulmuş " Bahtiyar Vahapzade'nin söylediği gibi, 'Bir ananın iki oğlu, bir amalın iki kolu' olarak gördüğümüz Azerbaycan'ın büyük lideri rahmetli Haydar Aliyev'in 'Bir millet iki devlet' olarak tanımladığı Azerbaycan ve Türkiye arasında, özellikle son yıllarda gelişmekte olan fevkalade güzel ilişkiler Türk devletlerine örnek teşkil edecek ve dünyada emsalsiz ikili devlet arasındaki örnek olarak tarihte yerini alacaktır. Bu çerçevede özellikle son dönemde Azerbaycan'ın kaydetmiş olduğu tarihi başarıları takdirle takip ediyor ve bu başarıların devamını diliyoruz" şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"30 yılı aşkın bir süredir basının bütün uyutmalarına ve oyalamalarına rağmen toprakları Ermeniler tarafından işgal edilmiş, Karabağ bölgesinin azatlık savaşını 44 gün gibi kısa bir süre içerisinde başarıyla sonuçlandıran Azerbaycanlı kardeşlerimizi tebrik ediyoruz, bu tarihi başarıyı bugün de alkışlıyoruz. Hiç şüphesiz bu başarının oluşmasında haklı bir davaya sahip olmanın verdiği cesaret ve azim söz konusu olduğu gibi burada Anadolu'daki kardeşlerinin yani Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da son derece kararlı desteğinin tarihi bir önemi vardır. İlk andan itibaren hiç tereddüt etmeden bu haklı davada Azerbaycan'a destek verilmiş, her platformda bu davanın sonuna kadar arkasında durulmuş ve 44 gün gibi tarihi bir kısa süre içerisinde en zor meselelerden birisi olarak görülen, hele Kafkasya bölgesinin en zor problemi olarak telakki edilen Karabağ'ın işgalden kurtarılması sağlanmıştır."

Karabağ'ın azatlıktan çıkarak abad olduğu döneme girildiğini dile getiren Kurtulmuş, "En kısa zamanda Karabağ'ın güçlü bir şekilde ayağa kalkması temin edilecek bir çabanın içerisine girilmiştir. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkiler gerçekten uluslararası ilişkilerin örnek teşkil eden fevkalade güçlü örneklerinden birisidir. Stratejik ortaklık seviyesinin de artık çok üstüne çıkmış kardeşlik duygularının tamamen hakim olduğu ama tamamen rasyonel akılcı adımlarla bu ilişkilerin kuvvetlendirildiği bir döneme giriyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik isteğin yoğun olarak görüldüğü bir dönemden geçtiklerini anlatan Kurtulmuş, "Türkiye ve Azerbaycan eş zamanlı olarak imkan ve fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmenin kararlılığı ve azmi içerisindedir. Ümit ediyorum ki bu kararlılık ve azim inşallah çok güzel sonuçları doğuracak. Türkiye-Azerbaycan arasındaki bu kuvvetli ilişki bir çekim merkezi oluşturarak Türk Devletler Topluluğu'nun önümüzdeki dönemde dünyanın en etkili, çok taraflı organizasyonlarından birisi olmasını temin edecektir" diye konuştu.

"Dinimiz bir, kültürümüz bir"

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her alanda çok daha ileriye gidebilmesi için yoğun çaba sarf edildiğini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ekonomik, siyasi, askeri her alanda ilişkilerin sürdürüleceği ve arttırılacağı gibi en az bunlar kadar önemli olan halklar arasındaki hani diyoruz ya 'Bir millet iki devlet' iki devletin arasındaki, vatandaşların arasındaki köprülerin de kuvvetlendirilmesinin gerektiği bir dönemdeyiz. Bunun için eğitim alanında, kültür alanında, bilim alanında, spor alanında her alanda güçlü bir ilişkiyi sürdürmek ve ortak çabalarımızı çok daha ileriye götürmek mecburiyetindeyiz. Çünkü dilimiz bir, dinimiz bir, kültürümüz bir, tarihimiz birdir."

Kafkasya İslam Ordularının mücadelesini hatırlatan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"'Çırpınırdı Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına' şiirini yazan Ahmet Cevat'ın geçmiş dönemde ne büyük işkencelerden geçtiğini, nasıl şehit edildiğini ve eşi hanımefendinin nasıl sürgüne gönderildiğini de dün gibi hatırlıyoruz. Bu ortak tarihin içerisinde yaşanmış acıların Azerbaycan halkını da sağlam bir milli karaktere ulaştırdığının farkındayız. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti olarak, Azerbaycan Cumhuriyeti olarak ortak tarihi tecrübemizi de halklarımızın yakınlaşmasının bir vesilesi olarak kullanacak ve kültürel gelişmeyi hep birlikte ortak bir şekilde sağlayacağız."

Program, Azerbaycan Türkü sanatçıların eserlerinin seslendirmesinin ardından tamamlandı. - ANKARA