TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadağ ile Balkan ülkeleriyle çalışmaya devam edecek

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bölgemizde barış ve istikrarın korunması için Karadağ başta olmak üzere tüm Balkan ülkeleriyle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç ile makamında bir araya geldi. Kurtulmuş görüşmede, Türkiye ve Karadağ arasında her alanda güzel ilişkilerin bulunduğunu ve bunları daha ileriye götürme arzusunda olduklarını söyledi. Türkiye'nin Balkanlar'daki en temel önceliğinin huzur, istikrar ve refahın muhafaza edilmesi olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Bölgemizde barış ve istikrarın korunması için Karadağ başta olmak üzere tüm Balkan ülkeleriyle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Ervin İbrahimoviç ise TBMM'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirip, Türkiye ile Karadağ arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam etmesi gerektiğini belirtti.