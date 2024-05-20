TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kazakistan Senatosu Başkanı ile Görüştü - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kazakistan Senatosu Başkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kazakistan Senatosu Başkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazakistan Senatosu Başkanı Maulen Aşimbayev ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Kazakistan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve gelecek dönemde yapılacak işbirlikleri konuşuldu. Kurtulmuş, Kazakistan'daki sel felaketi nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti ve Kazakistan halkının gösterdiği dostluk ve kardeşlik için teşekkür etti. Ayrıca, dil birliği ve ortak kültürel mirasın önemi vurgulandı.

20.05.2024 13:43
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan Senatosu Başkanı Maulen Aşimbayev ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Kazakistan Senatosunda Aşimbayev ile yaptığı görüşmede, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kazakistan Meclisi Başkanı Yerlan Koşanov ile verimli görüşmeler yaptıklarını, bu görüşmelerde, Türkiye-Kazakistan arasındaki olumlu gündemi bir kere daha teyit ettiklerini ve gelecek dönemde yapılabilecekler konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Kazakistan'daki sel felaketi dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Kurtulmuş, Türkiye olarak Kazakistan halkının yaşadığı acıyı en derinden hissettiklerini ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla Kazakistan halkının gösterdiği dostluk ve kardeşlik dolayısıyla teşekkür eden Kurtulmuş, Kazak kurtarma ekiplerinin sahada varlığını görmenin Türkiye'ye güç ve kuvvet verdiğini belirtti.

Kazakistan'ın son yıllarda önemli bir değişim içinde olduğunu gördüklerini dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Anayasa referandumu değişikliğiyle ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda önemli bir değişiklik içerisinden geçiyorsunuz. Güçler ayrılığı prensibini tahkim etmek, meclisin gücünü artırmak, demokrasinin kalitesini yükseltmek için gayret sarf ediyorsunuz. Bunun sonucu olarak da Kazakistan Parlamentosunda siyasi partilerin sayıca artmış olması, demokratik katılımın da önemli bir göstergesidir. Biz bu süreçte sizlere üstün başarılar diliyoruz. Kazakistan Senatosu da çok birikimli siyasetçileri barındırıyor. Kazakistan'ın siyasi, sosyal, ekonomik kalkınma sürecinde senatonun da önemli bir bilgi ve tecrübe birikimiyle katkıda bulunduğunu görüyoruz. Bu çerçevede bizim de TBMM olarak Kazakistan Senatosuna her türlü desteği ve katkıyı sağlamaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim."

Ülkeler arasında dil birliğinin ortaya konulmasının önemine işaret eden Kurtulmuş, "Dilde, fikirde, işte birlik olmazsa siyasi birlik olmaz. Bunu sağlayabilmek için biz her türlü çalışmaya açığız. Dilde birlik kadar önemli olan şey, ortak kültürel mirasın üzerinde çalışılmasıdır." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmenin ardından Kazakistan Senatosu Başkanı Aşimbayev'in, kendisi ve heyeti onuruna verdiği davete katıldı.

Görüşmede, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ve Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu da yer aldı.

Kaynak: AA

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