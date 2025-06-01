TBMM Başkanlığı Seçimi Bu Hafta - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanlığı Seçimi Bu Hafta

01.06.2025 15:06
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TBMM, 28. Dönem Meclis Başkanı'nı seçecek; Kurtulmuş yeniden aday gösterildi.

TBMM Genel Kurulu bu hafta, 28. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı'nı seçecek. Adaylık için başvurular bugün sona ererken AK Parti, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u yeniden aday gösterdi.

TBMM bu hafta 28. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı'nı seçecek. AK Parti, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u yeniden aday gösterdi. DEM Parti'nin adayı Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İyi Parti'nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı oldu. CHP ve Yeni Yol Partisi, adaylarını bugün bildirecek. TBMM Başkanı gizli oyla seçilecek. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, başkan seçilmiş olacak.

Genel Kurul'da 10. Yargı Paketi'nin görüşülmesi planlanıyor

Seçimlerin ardından Genel Kurulun, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen ve kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlaması planlanıyor. Bu teklife göre, suça teşebbüs halinde faile ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları yerine verilecek süreli hapis cezalarının alt ve üst sınırı ile kasten yaralama ve tehdit suçuna yönelik hapis cezaları artırılacak. Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullananlara uygulanacak hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 6 aya yükseltilecek. Hukuka aykırı bir davranışla kara ulaşım aracının hareketini engelleyen, durduran veya gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar, hava ulaşım aracının hareketini engelleyen veya başka yere götüren kişiye 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecek. Kasıtlı suçlardan toplam 3 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanlar ile taksirli suçlardan toplam 5 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olan çocuk hükümlüler hakkında verilen cezalar doğrudan çocuk eğitimevlerinde yerine getirilecek. Açık ceza infaz kurumunda veya çocuk eğitimevinde bulunan ve koşullu salıverilmesine 1 yıl veya daha az süre kalan iyi halli bir hükümlünün, denetimli serbestlik tedbirinden yararlanabilmesi için 5 günden az olmamak üzere koşullu salıverilme tarihine kadar ceza infaz kurumunda geçirmesi gereken sürenin en az onda birini cezaevinde geçirmiş olması gerekecek.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç, ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilen ve toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmayacağı değerlendirilenler cezasını konutunda çekebilecek. Teklifin, Genel Kurul görüşmelerinin Kurban Bayramı öncesinde tamamlanarak kanunlaşması bekleniyor.

Meclis Başkanı Kurtulmuş'un parti ziyaretleri devam edecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı seçimleri öncesinde siyasi partilere yönelik istişare kapsamında yarın saat 10.30'da DEM Parti Grubu'nu, saat 12.00'de İYİ Parti Grubu'nu, saat 13.00'de Yeni Yol Partisi TBMM Grubu'nu ve saat 15.00'de HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret edecek.

Ayrıca Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu da toplanarak, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri'deki çalışma ziyaretlerini değerlendirecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanlığı Seçimi Bu Hafta - Son Dakika

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