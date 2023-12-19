TBMM\'de Çevre ve Gençlik Bakanlıklarının 2024 bütçeleri görüşülüyor

TBMM Genel Kurulu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kurumların 2024 yılı bütçeleri görüşülmeye başlandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Bütçe teklifleri üzerine ilk sözü CHP grubu aldı. CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bütçesi üzerine konuştu. Ocaklı, Marmara Bölgesi'nde yaşanabilecek büyük bir depremde ülke ekonomisinin yüzde 40'ının kaybolacağını belirterek, "Bilimsel veriler, yer bilimcileri, inşaat mühendisi olarak buradan hepinizi uyarıyoruz. Yakın zamanda İstanbul'u bekleyen deprem için önce önlem alın. Bu belediyeye atılacak, kaçılacak bir sorumluluk değildir. Sonra tarih sizi bundan dolayı yargılar. Tek isteğimiz var, Marmara'da yaşanacak olan depremle ilgili tedbir alın, bu sizin görevinizdir" dedi.

'SERTİFİKALAR PARAYLA SATILIYOR'

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında yaşanan asansör kazalarına ilişkin, "Bakanlığın bu yurtlardaki asansörlerin periyodik bakımlarını ve denetimlerini mutlaka yaptırdığına eminim. Ancak sorun asansörün bakımında değil, bu asansörleri kimin yaptığı, asansörleri kimin monte ettiği ve asansör parçalarını kimin ürettiği son derece önemli. Çünkü bu alanda diplomalar satılıyor, diplomalar kiralanıyor, sertifikaları parayla satılıyor ve insan hayatı, öğrencilerimizin hayatı inanın ki risk ediliyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerine söz aldı.

Kılıç, 2002'den bu yana gençlik ve spor alanında önemli reformları hayata geçirdiklerini belirterek, "Önceliğimiz, her alanda olduğu gibi fırsat eşitliğiydi. 21 yıl boyunca görev alan tüm hükümetlerimiz, bu inançla, bu vizyonla, bu şuurla çalışmalarına devam ettiler" ifadelerini kullandı.

HASAN BİTMEZ'İN KONUŞMASINI OKUDU

Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından grup olabilmek için milletvekili yeter sayısını kaybeden Saadet Partisi'ne CHP'den geçen Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi adına ilk kürsü konuşmasını yaptı. Hasan Bitmez'in fenalaşarak hastaneye kaldırılmadan önce kürsüde kullandığı 'Katil İsrail' yazılı dövizle kürsüye çıkan Kasap, Bitmez'in o günkü konuşmasını okudu. Kasap, "Heyecanımı yenemiyorum. Kalbim ağrıyor, kendisi sağ olsaydı bugün bu konuşmayı o yapacaktı. Filistin sevdalılarının başı sağ olsun" dedi.

Genel Kurul, bütçe teklifleri üzerine yapılan konuşmalarla devam ediyor.