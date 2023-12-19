 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TBMM'de Çevre ve Gençlik Bakanlıklarının 2024 bütçeleri görüşülüyor - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM'de Çevre ve Gençlik Bakanlıklarının 2024 bütçeleri görüşülüyor

TBMM Genel Kurulu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kurumların 2024 yılı bütçeleri görüşülmeye başlandı. CHP milletvekilleri deprem ve asansör güvenliği konularında uyarılarda bulundu. Saadet Partisi'nden CHP'ye geçen milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı nedeniyle grup olabilmek için milletvekili yeter sayısını kaybeden Saadet Partisi'ne CHP'den geçen Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi adına ilk kürsü konuşmasını yaptı.

TBMM\'de Çevre ve Gençlik Bakanlıklarının 2024 bütçeleri görüşülüyor
19.12.2023 - 16:47,  Güncelleme: 16:51
Abone Ol

TBMM Genel Kurulu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kurumların 2024 yılı bütçeleri görüşülmeye başlandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Bütçe teklifleri üzerine ilk sözü CHP grubu aldı. CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bütçesi üzerine konuştu. Ocaklı, Marmara Bölgesi'nde yaşanabilecek büyük bir depremde ülke ekonomisinin yüzde 40'ının kaybolacağını belirterek, "Bilimsel veriler, yer bilimcileri, inşaat mühendisi olarak buradan hepinizi uyarıyoruz. Yakın zamanda İstanbul'u bekleyen deprem için önce önlem alın. Bu belediyeye atılacak, kaçılacak bir sorumluluk değildir. Sonra tarih sizi bundan dolayı yargılar. Tek isteğimiz var, Marmara'da yaşanacak olan depremle ilgili tedbir alın, bu sizin görevinizdir" dedi.

'SERTİFİKALAR PARAYLA SATILIYOR'

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında yaşanan asansör kazalarına ilişkin, "Bakanlığın bu yurtlardaki asansörlerin periyodik bakımlarını ve denetimlerini mutlaka yaptırdığına eminim. Ancak sorun asansörün bakımında değil, bu asansörleri kimin yaptığı, asansörleri kimin monte ettiği ve asansör parçalarını kimin ürettiği son derece önemli. Çünkü bu alanda diplomalar satılıyor, diplomalar kiralanıyor, sertifikaları parayla satılıyor ve insan hayatı, öğrencilerimizin hayatı inanın ki risk ediliyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerine söz aldı.

Kılıç, 2002'den bu yana gençlik ve spor alanında önemli reformları hayata geçirdiklerini belirterek, "Önceliğimiz, her alanda olduğu gibi fırsat eşitliğiydi. 21 yıl boyunca görev alan tüm hükümetlerimiz, bu inançla, bu vizyonla, bu şuurla çalışmalarına devam ettiler" ifadelerini kullandı.

HASAN BİTMEZ'İN KONUŞMASINI OKUDU

Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından grup olabilmek için milletvekili yeter sayısını kaybeden Saadet Partisi'ne CHP'den geçen Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi adına ilk kürsü konuşmasını yaptı. Hasan Bitmez'in fenalaşarak hastaneye kaldırılmadan önce kürsüde kullandığı 'Katil İsrail' yazılı dövizle kürsüye çıkan Kasap, Bitmez'in o günkü konuşmasını okudu. Kasap, "Heyecanımı yenemiyorum. Kalbim ağrıyor, kendisi sağ olsaydı bugün bu konuşmayı o yapacaktı. Filistin sevdalılarının başı sağ olsun" dedi.

Genel Kurul, bütçe teklifleri üzerine yapılan konuşmalarla devam ediyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Gençlik, Spor, İsrail, Deprem, Çevre, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Çevre ve Gençlik Bakanlıklarının 2024 bütçeleri görüşülüyor - Son Dakika


16:14
Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
16:03
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz
16:02
Akşener'in ''Korkak'' sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor Akşener'in ''Korkak'' sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor
15:58
RTÜK, Şiddeti Özendiren Futbol Programlarına 'Dur' Diyor RTÜK, Şiddeti Özendiren Futbol Programlarına "Dur" Diyor
15:57
Derince'de 2 yaşındaki çocuk yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti Derince'de 2 yaşındaki çocuk yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti
15:34
Bakan Tekin'e TBMM'deki 'tarikat' çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu Bakan Tekin'e TBMM'deki "tarikat" çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu
15:26
Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler
15:22
Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak

Son Dakika
16:14 Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
16:02 Akşener'in ''Korkak'' sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor
16:03 DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz
15:58 RTÜK, Şiddeti Özendiren Futbol Programlarına "Dur" Diyor
15:57 Derince'de 2 yaşındaki çocuk yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti
15:34 Bakan Tekin'e TBMM'deki "tarikat" çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu
15:26 Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler
15:22 Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak
14:51 Gaziantep'te derede bebek cesedi bulundu
14:42 Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 16:53:01. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM'de Çevre ve Gençlik Bakanlıklarının 2024 bütçeleri görüşülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement