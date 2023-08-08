TBMM'de ''Günaydın'' kavgası: Bağırma oradan, gel buraya - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM'de ''Günaydın'' kavgası: Bağırma oradan, gel buraya

08.08.2023 22:55

TBMM'deki Akbelen görüşmeleri sırasında DP'li Cemal Enignyurt'un "Biz millet aç diyoruz sizin Diyanet İşleri Başkanı'nız 'Günaydın demeyin' diyor. Ne diyeceğiz ya? Bunun neyinden rahatsız oldunuz? Ben Arap mıyım ya? Ben Türk oğlu Türk'üm." sözleri tartışma çıkardı. Enginyurt, AK Parti sıralarından yükselen itirazlara, "Bağırma lan oradan! Gel buraya!" diye yanıt verdi.

"Akbelen" gündemiyle olağanüstü toplanan TBMM'de konuşan DP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un, "Biz millet aç diyoruz sizin Diyanet İşleri Başkanı'nız 'Günaydın demeyin' diyor. Ne diyeceğiz ya? Bunun neyinden rahatsız oldunuz? Ben Arap mıyım ya? Ben Türk oğlu Türk'üm." sözlerine AK Parti sıraları tepki gösterdi. Enginyurt, AK Partililere, "Bağırma lan oradan! Gel buraya!" diye yanıt verdi.

TBMM'DE GERGİN ANLAR

TBMM Genel Kurulu, Akbelen'deki olayları görüşmek üzere CHP'nin talebiyle olağanüstü gündemle toplandı. Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt kürsüde konuşma yaparken tansiyon yükseldi.

"BAĞIRMA LAN ORADAN, GEL BURAYA"

Enginyurt, "Biz millet aç diyoruz sizin Diyanet İşleri Başkanı'nız 'Günaydın demeyin' diyor. Ne diyeceğiz ya? Bunun neyinden rahatsız oldunuz? Ben Arap mıyım ya? Ben Türk oğlu Türk'üm." deyince gerilim tavan yaptı. AK Parti sıralarından yükselen itirazlara, Enginyurt'un, "Bağırma lan oradan! Gel buraya! Ne bağırıyorsun?" diye cevap verdi.

"MİLLETİN ANASINA KÜFREDEN 5'Lİ ÇETEYİ SAVUNMAK SİZE YAKIŞMIYOR"

Enginyurt, şunları söyledi: "Bugün burada Akbelen Ormanları'ndaki katliamı gündeme getirmek için toplandık. Ama ben toplantıda gördüğüm kadarıyla aslında Akbelen'de herhangi bir şey yokmuş. Fatih Dönmez anlatırken öyle duygulandım ki zannettim ki şirket sahibi konuşuyor. Kömür işletmelerinin sahibi konuşsaydı ancak bunları anlatırdı. O adamı buraya davet etseydik, kendini anlat deseydik ancak sizin anlattığınızı anlatırdı. Orada orman katledilirken doğrudur iktidarın kendisini savunması gerekir. En tabii hakkınız. Burada yanlış varsa söylemekte en tabii hakkınız. Ama milletin anasına küfreden 5'li çeteyi savunmak size yakışmıyor sayın eski bakan."

YORUMLAR
500
Son Dakika: Akbelen için olağanüstü toplanan TBMM'de muhalefet partilerinin genel görüşme önergesi reddedildi Son Dakika: Akbelen için olağanüstü toplanan TBMM'de muhalefet partilerinin genel görüşme önergesi reddedildi

Cemal Enginyurt, Akbelen, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de ''Günaydın'' kavgası: Bağırma oradan, gel buraya - Son Dakika


Son Dakika
23:30 Mertens'in golüyle Galatasaray farkı ikiye çıkardı
23:26 Mertens bildiğiniz gibi! Zalgiris'ten sonra Ljubljana'ya da attı
22:29 Ne yaptın Kerem! Attığı golle gözümüzün pasını sildi
22:29 TBMM'de ''Günaydın'' kavgası: Bağırma oradan, gel buraya
22:25 Ne yaptın Kerem! Attığı golle gözümüzün pasını sildi
22:25 DP'li Cemal Enginyurt, TBMM'de konuşurken tansiyon yükseldi: Bağırma lan oradan, gel buraya
21:45 Fenerbahçe'nin Livakovic ile anlaştığı iddia edildi
21:41 Eski yönetici açıkladı: Livakovic, Fenerbahçe'yle anlaşmaya vardı
21:38 Muğla'da Orman Yangınının Çıkış Anı Kamerada
21:36 Muğla'daki yangının çıkış anı kamerada! Gizemli araç detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2023 23:43:13. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM'de ''Günaydın'' kavgası: Bağırma oradan, gel buraya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement