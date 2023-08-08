TBMM'de ''Günaydın'' kavgası: Bağırma oradan, gel buraya

"Akbelen" gündemiyle olağanüstü toplanan TBMM'de konuşan DP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un, "Biz millet aç diyoruz sizin Diyanet İşleri Başkanı'nız 'Günaydın demeyin' diyor. Ne diyeceğiz ya? Bunun neyinden rahatsız oldunuz? Ben Arap mıyım ya? Ben Türk oğlu Türk'üm." sözlerine AK Parti sıraları tepki gösterdi. Enginyurt, AK Partililere, "Bağırma lan oradan! Gel buraya!" diye yanıt verdi.

TBMM'DE GERGİN ANLAR

TBMM Genel Kurulu, Akbelen'deki olayları görüşmek üzere CHP'nin talebiyle olağanüstü gündemle toplandı. Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt kürsüde konuşma yaparken tansiyon yükseldi.

"BAĞIRMA LAN ORADAN, GEL BURAYA"

Enginyurt, "Biz millet aç diyoruz sizin Diyanet İşleri Başkanı'nız 'Günaydın demeyin' diyor. Ne diyeceğiz ya? Bunun neyinden rahatsız oldunuz? Ben Arap mıyım ya? Ben Türk oğlu Türk'üm." deyince gerilim tavan yaptı. AK Parti sıralarından yükselen itirazlara, Enginyurt'un, "Bağırma lan oradan! Gel buraya! Ne bağırıyorsun?" diye cevap verdi.

"MİLLETİN ANASINA KÜFREDEN 5'Lİ ÇETEYİ SAVUNMAK SİZE YAKIŞMIYOR"

Enginyurt, şunları söyledi: "Bugün burada Akbelen Ormanları'ndaki katliamı gündeme getirmek için toplandık. Ama ben toplantıda gördüğüm kadarıyla aslında Akbelen'de herhangi bir şey yokmuş. Fatih Dönmez anlatırken öyle duygulandım ki zannettim ki şirket sahibi konuşuyor. Kömür işletmelerinin sahibi konuşsaydı ancak bunları anlatırdı. O adamı buraya davet etseydik, kendini anlat deseydik ancak sizin anlattığınızı anlatırdı. Orada orman katledilirken doğrudur iktidarın kendisini savunması gerekir. En tabii hakkınız. Burada yanlış varsa söylemekte en tabii hakkınız. Ama milletin anasına küfreden 5'li çeteyi savunmak size yakışmıyor sayın eski bakan."