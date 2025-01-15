TBMM'de Grup Önerileri Reddedildi

Politika

TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Yol, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, Yeni Yol'un " Suriye'deki farklı toplum kesimlerine yönelik baskıların araştırılması", İYİ Parti'nin "köprü, otoyol ve tünel ücretleri", DEM Parti'nin "fiyat artışlarının önlenmesi", CHP'nin "turizm sektöründe çalışanların özlük hakları" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Yeni Yol İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Suriye'de uzun süredir devam eden iç savaşın toplumda derin ve onarılması güç yaralar açtığını belirtti.

Bu savaşta en büyük bedeli azınlık grupların ödediğine dikkati çeken Demir, "Bölgede mezhepsel ve etnik kimliklere dayalı bir ayrımcılık yapılarak sanki tüm azınlıklar Esad rejiminin destekçisiymiş gibi Aleviler, Dürziler, Yezidiler, Kürtler ve diğer azınlıklar hedef alınmaktadır." dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Suriye konusunda yapılan eleştirilere cevap verdi.

Yayman, "Dün Suriye'de zalim Esad rejimi 1 milyon insanı öldürürken, 10 milyon Suriyeli mezhebine, inancına, görüşüne, fikrine, kadın, çocuk olmasına bakılmadan yerinden edilirken sesini çıkartmayanlar, biz Suriye'de inisiyatif aldığımızda 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' diyenler, Türkiye bu konuda inisiyatif aldığında eleştirenler, inisiyatif almadığında eleştirenler, bugün genel görüşme talebinde bulunuyor." diye konuştu.

Tarihin doğru tarafında durduklarını, bütün mezheplere saygılı olduklarını, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduklarını dile getiren Yayman, Suriye'de Dürzilerin, Sünnilerin, Alevilerin, Türkmenlerin, Kürtlerin ve Arapların eşit ve birinci sınıf vatandaş olduklarının altını çizdi.

Yayman, Suriye'nin geleceğinin, Suriyelilerin elinde olduğunu vurgulayarak, "Suriye'de federasyona, konfederasyona ve başka yapılara asla ama asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun kayıtlara girmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Son bir yılda yapılan üçüncü zam"

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, köprü, otoyol ve tünel ücretlerine yüzde 44 zam yapıldığını, bu zammın son bir yılda yapılan üçüncü zam olduğunu belirtti.

Ergun, yakıt maliyeti de dikkate alındığında İstanbul- İzmir arası gidiş-dönüş maliyetinin 6 bin lirayı aştığına dikkati çekerek, "Yalnızca son bir yıl içinde geçiş ücretlerinde Türk lirası bazında yüzde 213'e, döviz bazında ise yüzde 160'lara varan bir artış yaşanmıştır. Bu artış, resmi enflasyon oranlarının çok üzerindedir ve ciddi bir ekonomik maliyet yaratmaktadır." dedi.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit de emekçilerin yaptığı birikimlerin zam yangınıyla kül olduğunu ifade etti.

Özellikle emekli, çalışan ve memurların ücretlerine yapılan zamların herkesi isyan ettirecek duruma getirdiğini savunan Sayyiğit, "2025 yılında asgari ücret yüzde 30 artışla 22 bin 469 lira, en düşük emekli maaşı yüzde 15,72 artışla 14 bin 469 lira olarak belirlendi. Memur ve memur emeklilerine ise yılın ilk 6 ayı için yüzde 11,54 zam yapıldı. Açlık sınırının 22 bin, yoksulluk sınırının 70 bin civarında olduğu bu yaşam koşullarında emekçiler isyan etmesin de kim isyan etsin?" ifadelerini kullandı.

"Turizm çalışanlarının iş sözleşmesi askıya alınıyor"

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya da partisinin grup önerisi üzerine yaptığı konuşmada turizm çalışanlarının sorunlarını anlattı.

Güney ve Ege sahillerindeki otel işletmelerinin çoğunun sezonluk faaliyet gösterdiğini, bunların, artan maliyetler ve kur baskısı nedeniyle personel istihdam edemediğini belirten Kaya, "Personel, sezon başında süresiz iş sözleşmesiyle işe alınıyor, aslında bu yaz kış çalışma sözleşmesidir. Ancak sezon sonunda iş sözleşmesi askıya alınıyor. Bu durumda ne çalışan görünüyorlar ne de işsiz görünüyorlar. Üstelik işsizlik sigortasından faydalanamıyorlar. Başka bir işe girdiklerinde de kıdem ve ihbar tazminatı haklarını da kaybediyorlar." dedi.

Kaya, işsizlik sigortasından faydalanılmasının önünün açılmasını, turizmcilerin yaz ve kış aylarında daha çok personel çalıştırabilmesi için sigorta prim destekleri gibi birçok mekanizmanın hayata geçirilmesini istedi.

Yeni Yol, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.