TBMM'de İçişleri Bakanlığı Bütçesi Gerginliği

Politika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, çıkan gerginlik nedeniyle verilen aranın ardından AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Daha sonra milletvekilleri, yaşanan gerginliğe ilişkin konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanlığınca Esenyurt Belediyesine yapılan görevlendirmeleri Bakan Ali Yerlikaya ile uzun uzun konuşacaklarını belirterek, "Tam 10 gün Esenyurt'ta belediye binasına giremedik. Uzun uğraşlardan sonra, Meclis Başkanı'nı arayarak, bir şekilde 10 gün sonra belediye binasına girdik. İçişleri Bakanı'nın Komisyon'a geleceğini bilen milletvekilleri, 'Buna demokratik olarak bir tepki koyalım' dedi. Biz de sabah erken saatlerde sınırlı sayıda milletvekilimizle bir toplantı yaptık, CHP Grubu milletvekilleri Komisyon kapısında duralım, Sayın Bakan'a şunu söyleyelim dedik; Bir kamu kurumuna milletvekillerini sokmadınız, iki dakika burada durun konuşalım, nasıl bir duyguymuş' Olay bu." ifadelerini kullandı.

Bir saat sonra buraya geldiklerinde emniyet personelinin kendilerine "Kapıyı mı keseceksiniz?" diye sorduğunu aktaran Başarır, "Sayın Bakan, Meclis'in odalarını, telefonları dinliyorsunuz siz." iddiasında bulundu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bunun doğru olmadığını söyledi.

Başarır'ın, "Yerlikaya'nın milletvekillerinin elini sıkmadan kendisini ve CHP Genel Başkan Yardımcısını ittiğini" iddia etmesi ve "Ne hakla itiyorsunuz?" sorusunu yöneltmesi üzerine de AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tekrar tartışma yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Başarır, Komisyon toplantı salonunun kapısında barikat kurmadıklarını, Bakan Yerlikaya'yı karşıladıklarını söyleyerek, "Esenyurt Belediye binası önünde içeri alınmayınca kendilerinin hissettiklerini, Bakan Yerlikaya'nın da hissetmesini istediklerini" belirtti.

Komisyon Başkanı Muş: "Böyle bir şeye hiçbirimiz müsamaha göstermeyelim"

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, İçişleri Bakanlığınca belediyelere yapılan görevlendirmelere ilişkin "Halkın iradesinin gasbedildiğini düşünüyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan bu konuya ilişkin tepkilerine hazırlıklı olmasını isteyen Oluç, "Sandık hukukunun, seçim hukukunun, yerel demokrasinin tahrip edildiği bir yerdesiniz şu anda. Kayyum atamaya da devam edecek olabilirsiniz, biz buna da hazırız. Bunun doğru olmadığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Ali Mahir Başarır'ın, 11 Kasım'da " Numan Kurtulmuş'la konuştum. 'Milletvekillerini polisle karşı karşıya getirmeyin' dedim. Çözer, çözmez bilemem ama şunu bilsin; hem Meclis bütçesi görüşülürken hem de Ali Yerlikaya geldiğinde biz de kendisini o Komisyona sokmak istemeyeceğiz. Sen milletvekillerini buraya sokmuyorsan o Meclise gelmeyeceksin Ali Yerlikaya." şeklinde açıklama yaptığını aktardı.

Bugün Komisyonda bunun gerçekleştirildiğini söyleyen Erdem, "Ne yazık ki istenmeyen olaylar oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş ise yaşanan gerginliğe ilişkin "Böyle bir şeye hiçbirimiz müsamaha göstermeyelim." dedi.

Başarır'ın iddialarına ilişkin de Muş, "Meclis odalarının dinlenmesiyle alakalı bir iddia varsa; Meclis Başkanlığı bunu araştırsın, gereğini yapsın." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Komisyonda, Ali Yerlikaya, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunumunu yapmaya başladı.