TBMM\'de işe başlayan kızıyla ilgili soru Destici\'yi kızdırdı! Canlı yayında ortam gerildi

Politika

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kızı Hilal Destici'nin TBMM'de işe başlaması tepkileri de beraberinde getirmişti. Konuya ilişkin tv100 yayınında Kübra Par'a konuşan Destici ile Par arasında zaman zaman tansiyon yükseldi.

"Detayına girmeden bu kanuna, yönetmeliğe göre işe girdiğini ifade edeyim. Kaç TL maaş aldığını dün paylaştım. Bordrosuyla birlikte." ifadelerini kullanan Destici'ye, Kübra Par, "100 bin TL değil, 37 bin 500 TL maaş alıyor dediniz" dedi. Destici de "Kesintilerden sonra eline geçenin bu olduğunu ifade ettim. Dün bordrosunu gösterdim." şeklinde konuştu.

"MİLLETVEKİLLERİ ÇOCUKLARINI MECLİS'TE İŞE SOKACAK OLURSA BU VATANIN EVLATLARI NASIL İŞ BULACAK?"

Kübra Par, Destici'ye, "Mustafa Bey, siz yılların siyasetçisisiniz. Bir partinin genel başkanısınız. Eğer sizin gibi 600 milletvekili çocuklarını Meclis'te çalışsın, milli iradenin yeridir, burada tecrübe kazansın diye işe sokacak olursa bu vatanın evlatları nasıl iş bulacak? 1. sorum bu. Eğer sizin kızınız babası bir genel başkan ve bir milletvekiliyken, çok hak ediyor olabilir, Türkiye'nin en iyi üniversitelerini birincilikle de bitirmiş olabilir, ama eğer bir siyasetçi kızını, bir milletvekili kızını, eğer Meclis'te işe sokuyorsa biz bu ülkedeki 3 milyon işsiz gence kendi liyakatleriyle iş bulacaklarına nasıl ikna edebiliriz? Sorum bu." diye sordu.

Destici ise, "Söyleyeyim. Bir kere siz de tanıyorsunuz, herkes beni tanır ki ben zorda kalmış, yolda kalmış, iş ihtiyacı olan herkesin elini tutan ve herkese yardımcı olmaya çalışan bir siyasetçiyim. Şunu söylüyorsanız; siyasetçilerin kız çocukları evlerinde otursun... Hiçbir yerde çalışmasınlar. Bunu da değerlendirelim" dedi.

Destici'nin sözlerine Par "Yoo, asla. Ne ilgisi var. O zaman her milletvekili kızını Meclis'te işe soksun. Her belediye başkanı çocuklarını çalıştığı belediyede işe soksun. 'Ne güzel onların da çalışmaya hakkı var' deyip geçelim" diyerek cevap verdi.

"İLK DEFA SİZİ BÖYLE GÖRÜYORUM" TEPKİSİ

Bunun üzerine Destici "Kübra Hanım, siz bir kere beni konuşturmuyorsunuz. İkincisi dinlemiyorsunuz. Üçüncüsü de ilk defa sizi böyle görüyorum. Kasıtlı bir yayın yapıyorsunuz. Benim aslında bu yayına gelirken tereddütlerim vardı. Arkadaşlara da bunu ifade ettim. Ama yayından kaçacak halim yok. Çünkü benim alnım ak, başım dik. Ben şu anda şahsım ve ailem, dün de söyledim, ben herkese hak ettiği cevabı veririm. Cevabını veremeyeceğim hiçbir sorunun muhatabı olmadım. Çünkü bugüne kadar hiçbir yanlışın içinde bulunmadım." dedi.

Destici, sözlerinin devamında "Hep doğruları söyledim. Hep yoksulluğun, fakirin, asgari ücretlinin, her kesimin, ihtiyacı olan, talebi olan her kesimin yanında durdum. Şimdi bir kere daha söylüyorum. Siz de dinleyin, herkes dinlesin. 5 binden fazla personel var. O personeller hangi usul, yasa, yönetmelikle girmişse benim evladım da öyle girmiştir. Bir ayrıcalıkla girmemiştir." şeklinde konuştu.

"GAYRİ ETİK BİR DURUM VAR"

Kübra Par ise, "Burada sizin şahsınızla ilgili hiçbir mesele yok. Lütfen sözlerimi de şahsınıza yönelik veya partinize yönelik olarak algılamayın. Fakat biz daha geçen hafta CHP'li milletvekillerinin kendi yakınlarını CHP Belediye Başkanlarının işe alıp sonra da "Bu gençler işe girmesin mi canım?" demesini sonuna kadar eleştirdik. Burada mesele parti değil. Kızınıza da yazık. İstifa etmeyi düşünüyor mu?" cevabını verince Destici ise "Burada gayriahlaki bir durum yoktur. Gayri vicdani bir durumda yoktur, gayri yasal bir durumda yoktur." dedi.

Kübra Par ise "Gayri etik bir durum var." diyerek Mustafa Destici'ye yanıt verdi