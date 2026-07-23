TBMM\'de Kıbrıs Tartışması

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, AK Parti ve İYİ Partili milletvekilleri arasında, 'Kıbrıs' tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı, 'Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin 1'er dakikalık söz talepleri, grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından grupların TBMM Başkanlığına sunduğu önerge görüşmelerine geçildi. Bu bölümde Yeni Yol Grubu'nun sunduğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili önergesi görüşmeleri sırasında AK Parti ve İYİ Parti arasında, 'Kıbrıs' tartışması yaşandı.

'KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN MÜSTAKİL BİR DEVTEL OLMASI İÇİN BİRÇOK ŞEY YAPTIK'

Önerge üzerine söz alan AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ilgili tüm partilerin ortak bir hassasiyeti olduğunu, KKTC'nin İslam İş Birliği Teşkilatına üye olduğunu, Azerbaycan Milli Meclisi ile dostluk grubu kurduğunu ve Birleşmiş Genel Sekreteri'nin (BM) Kıbrıs ziyaretinin önemli olduğunu belirtti. Erdem, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin müstakil bir devlet gibi olması, bağımsız, özgür ve her hakkına sahip bir devlet olarak yol alması için 20 yıl civarında birçok şey yaptık. Ercan Havaalanı hayata geçti. Dünyada ilk askıyla 80 kilometre su götürüldü. Cumhurbaşkanlığı binası yapıldı, Cumhuriyet Meclisi binası yapıldı. En son doğal gaz için çift taraflı gidiş geliş ve enerji çevrim santrallerinin yapılacağı anlaşma yapıldı. Bunların her biri Kuzey Kıbrıs'ın bir devlet olarak müstakil bir yapıya sahip olması adına yapılan çalışmalardır" ifadelerini kullandı.

'KIBRIS MİLLİ DAVAMIZ ANCAK HATİBİN SARAY VE ALTYAPILARDAN BAHSETMESİ HAZİNDİR'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, AK Parti'li Erdem'e cevap vermek için söz aldı. Çömez, "Kıbrıs bizim milli davamız ancak hatibin Türkiye'nin yıllardır oraya yaptıklarını sıralarken yapılan saraylardan veya altyapıdan bahsetmesi hakikaten çok hazindir. Türk cumhuriyetleri ne yazık ki Güney Kıbrıs Rum kesimini tanıdılar, orada büyükelçilikler açtılar. Yıllardır 'mavi vatan' dedik durduk, mavi vatana şimdi Rumlar NAVTEX ilan ettiler, Almanya'nın bize dayattığı Sevilla Haritasıyla oradaki sondaj gemilerimizi çektik ve şu anda bizim mavi vatan tezlerimizin olduğu yerlerde, kara sularda Rumlar sondaj yapıyor. Yanı sıra, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Ada'ya gelişini çok mühim bir mesele olarak takdim etti" diye konuştu.

'KURUMLARI OLMAYAN BİR DEVLET OLUR MU?'

Ardından yeniden söz alan AK Parti'li Erdem, "Kuzey Kıbrıs, Sayın Çömez, İngiliz Valisinin bulduğu bir binada mı Cumhurbaşkanlığına devam etsin? Bir tütün fabrikasında mı meclisi olmalı, kurumları olmayan bir devlet olur mu, bunlardan söz etmekten niye rahatsız oluyorsunuz? Ben Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Ada'ya gelmesinden bir şey çıkmayacağını, yolumuza devam edeceğimizi söylemedim mi, neden çarpıtıyorsunuz bu lafları?" dedi.

'MAVİ VATANDA GEMİLERİMİZ NEREDE'

Genel Kurul'da tartışmalar sürerken İYİ Partili Çömez, "Orada kaç tane Türk cumhuriyeti Güney Kıbrıs Rum kesiminde büyükelçilik açtı. Neredesiniz siz, niye mani olamadınız, niye engel olamadınız? Söyleyecek lafınız yok. Bana tanıyan bir tane devlet gösterir misiniz? Azerbaycan'dan bahsediyorsunuz, dostluk grubundan bahsediyorsunuz. Bu Kıbrıs'ı tanıtamadınız yıllardan beri. Şimdi Annan Planı'nı dayatıyor. Adam gelmiş oraya ondan bahsediyorsunuz. Bana söyleyin, bizim 'Mavi Vatan' dediğimiz yerde gemilerimiz nerede" değerlendirmesinde bulundu.

'YENİ KEŞİFLERLE KIBRIS'TA SONDAJ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK'

Ardından AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül yerinden konuştu. Gül, "Mavi Vatanda sondaj gemilerimiz, bugün Karadeniz'de. Karadeniz de mavi vatan, Karadeniz'de de tüm çalışmalarını sürdürüyor. Oradaki üretim kapasitemizi artırıyoruz. Yeni keşiflerle beraber yine Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta sondaj çalışmalarımız elbette devam edecek, Somali'de de devam ediyor. O yüzden, bizim hiçbir iddiamızdan vazgeçmemiz mümkün değil. Daha da güçlü iddiayla, Kıbrıs Türkü egemen, eşit bir devlet oluncaya kadar onların yanında olmaya, kurumlarımızla, mekanlarımızla devlet dairelerimizde yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'NEDEN MAVİ VATANDAKİ GEMİLERİMİZİ ÇEKTİNİZ'

Bunun üzerine İYİ Partili Çömez, "Türk cumhuriyetleri gittiler, Güney Kıbrıs Rum kesiminde Türkiye'yi işgalci tanıyarak büyükelçilik açtılar, neden diyorum? Diyorsunuz ki, 'Orası hala mavi vatan.' İkinci sorum: madem bizim mavi vatanımız neden oradaki gemilerimizi geri çektiniz, birini Somali'ye, birini Karadeniz'e gönderdiniz?" diye konuştu.

'ORUÇ REİS DOĞU AKDENİZ'DEKİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK'

Tartışmalar sürerken konuşan AK Parti'li Gül, "Bugün Oruç Reis Anamur sahasında çalışmalarını sürdürmektedir, 29 Temmuz'a kadar bu çalışmalarını tamamlayacak, akabinde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahasında, Doğu Akdeniz'de çalışmalarına devam edecektir" dedi.

'MAVİ VATAN DA RUMLAR ARAMA SONDAJ YAPIYORLAR'

İYİ Partili Çömez, Türkiye'nin Kıbrıs'taki her mücadele ve çabaya destek vereceklerini ancak eleştirilere kulak verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bugün bizim 'mavi vatan' dediğimiz yerde Rumlar arama sondaj yapıyorlar ve bu sondajları da Amerikan ve Katar enerji şirketleriyle yapıyorlar. Güney Kıbrıs Rum kesiminde 5 tane Türk cumhuriyeti büyükelçilik açtı ve orada Türkiye'yi 'işgalci' tanıyan kararların altına imza attılar. Güney Kıbrıs Rum kesimi, şu anda İsrail'le Yunanistan'da pek çok enerji anlaşmaları, askeri savunma anlaşmaları yaptı, ada artık bir silah üssüne dönüştü; bizim itirazımız buna, altını çizdiğimiz konular bunlar" değerlendirmesinde bulundu.

GENEL KURUL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Siyasi parti gruplarının önergelerinin ardından teklife geçildi. Teklifle ilgili görüşmeler sürüyor.