TBMM'de Memurlar için Kanun Teklifi Görüşüldü

Politika

TBMM Genel Kurulunda, Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklif üzerinde söz alan DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, yasa yapım süreçlerini eleştirdi.

Torba kanunların, yasama kalitesini düşürdüğünü söyleyen Oluç, teklifte Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda çok sayıda düzenleme bulunduğunu dile getirdi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, kanun teklifinin etki analizi ve gerekçesinin zayıf olduğunu savundu.

Kanunun uygulanması sırasında çıkabilecek ihtilafların giderilmesi için gerekçelerin daha ayrıntılı yazılması gerektiğini ifade eden Usta, "Bütün memurların sorunları çözülmüyor. Maalesef burada çok dar alanda işler yapılıyor. Cumhurbaşkanlığındaki personelin sorunları çözülüyor. Diğer kamu personelinin ise çığ gibi büyüyen sorunları, adaletsizlikler, hukuksuzluklar devam ediyor." diye konuştu.

Kamu personelinin motivasyonunun artırılması gerektiğini söyleyen Usta, emeklinin ve çalışanların ücretlerinin, gelirlerinin artırılması gerektiğini belirtti.

"Yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, teklifle, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle vergi ödevlerini yerine getiremeyenlere gerekli kolaylıkların sağlanacağını kaydetti.

Teklifle, sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenlerin de 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanabileceğini anlatan Kalaycı, şunları söyledi:

"Bu kapsamda yaklaşık 700 bin personel bulunmaktadır. Halen sözleşmeli statüde çalışan yaklaşık 250 bin personelin de memur kadrolarına geçmeleri halinde düzenlemeden faydalanabilecek toplam personel sayısı 950 bin olmaktadır. Bu düzenleme olumlu olmakla birlikte, sözleşmeli statüde çalışırken kendi imkanıyla memur olanların da kapsama alınması, ayrıca 4-C'li geçici personelken sözleşmeli veya memurluğa geçenlerin de önceki çalışma sürelerinin dikkate alınması adalet ve hakkaniyet ilkeleri bakımından gerekli görülmektedir."

Kamuda çalışan mühendisler, diğer teknik elemanlar ile üniversite kadrolarında bulunan akademik personelin aylıklarının yeterli olmadığını söyleyen Kalaycı, şöyle konuştu:

"Öğretim elemanları eşit işe eşit ücret uygulamasında en fazla ihmal edilen nadir meslek gruplarından biri olmuştur. Üniversite kadrolarına alınan akademik personelin emeğinin karşılığını alması, bilimsel çalışmalarına devam edebilmesi amacıyla maaşlarının, ek ders ve akademik teşvik ücretlerinin uluslararası standartlar da dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir."

"Anayasaya uymayanlar, 'Yeni anayasa yapalım' teklifi getiriyor"

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, iktidarın Anayasaya uymadığını ileri sürdü.

Teklifin Anayasaya aykırı olduğunu savunan Erdem, iktidarın kendisini yasaların üstünde gördüğünü söyledi.

Erdem, "Mevcut anayasaya uymayanlar, 'Yeni anayasa yapalım' teklifi getiriyor." dedi.

İktidarın, Türkiye'yi demokrasiden uzaklaştırdığını iddia eden Erdem, ekonomide ve sosyal hayatta geriye gidildiğini dile getirdi.

Deprem bölgesindeki mücbir sebep halinin uzatılmasına ilişkin düzenlemeyi yerinde bir düzenleme olarak gördüklerini ifade eden Erdem, "Mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler ekonomiye yön veren, verginin toplanmasında en büyük paya sahip kesimlerdir. Bir nevi kamu görevi yapmaktadırlar. Bu nedenle hakları olan yeşil pasaport taleplerinin bir an önce karşılanması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Olumlu etki sağlanması hedeflenmektedir"

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, teklifin 30 maddeden oluştuğunu anımsattı.

Teklifte, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda da düzenlemeler bulunduğunu aktaran Aksu, deprem bölgesindeki mükelleflerle ilgili mücbir sebep halinin bir yıl daha uzatılacağını bildirdi.

Engellilerin araç alımıyla ilgili çeşitli eleştiriler yapıldığını belirten Aksu, şunları kaydetti:

"Teklif, engellilerin araç alımlarındaki ÖTV istinasıyla ilgili bu hakkın kaldırılmasına veya kısıtlanmasına dair herhangi bir düzenleme içermemektedir. 2024 yılı 11'inci ayı sonuna kadar istisnadan yararlanan araçların yüzde 77'sinin ithal araçlar olduğunu ifade etmek istiyorum. Düzenleme ile istisna kapsamına girecek araçlarda yerli katkı oranı, motor silindir hacmi, emisyon türü ve değerine göre topluca veya ayrı ayrı belirleme yetkisini Cumhurbaşkanına verilmektedir. Böylece yerliliğin artırılması, cari açığın azaltılması, çevresel salınım dahil olumlu etki sağlanması hedeflenmektedir."

"Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir"

Konuşmaların ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Mücbir sebep haline ilişkin milletvekillerinin bazı değerlendirmeler yaptığını aktaran Muş, şöyle konuştu:

"Mücbir sebep, mevzuatımızda vergi ödevlerinin yerine getirilememesi durumunda uygulamaya alınan bir hal. Yeni getirilen düzenlemeyle beraber burada mücbir sebep ilan edildiği zaman bölgelere, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla farklılaştırmaya gidilebilecek. Etkilenen işletmeler ve vatandaşlar doğrudan korunacak, afetle ilgili herhangi bir etkiye maruz kalmayanların vergi ödevlerinin yerine getirilmesiyle alakalı uygulamaya devam edilecektir. Getirilen düzenleme budur. Hazine ve Maliye Bakanlığına bir yetki verilmektedir."

Görüşmeler sırasında yerlerinden söz alan muhalefet partilerinin grup başkanvekilleri, 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücretin yetersiz olduğunu belirtti.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, teklifin birinci bölümünün ve maddelerinin görüşülmesine geçildi.