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Politika

TBMM'de Parti Önerileri Red Edildi

Yeni Yol, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin grup önerileri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmedi.

09.04.2025 19:16
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TBMM Genel Kurulunda, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "ekranlardaki yorum programları", İYİ Partinin " Türkiye'nin dış politikası", DEM Partinin "siyasi kararlar" ve CHP'nin "19 Mart sonrası yaşanan olaylar" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, adalet sistemini eleştirdi.

İktidarın günden güne güç kaybettiğini ileri süren Özdağ, şöyle konuştu:

"Televizyon ekranlarında muhalefet cellatlığına soyunan, bunu yaparken de yüksek perdeden devlet hamaseti ve dürüst gazeteci pozları verenlerin bu gücü kimden ve ne sebeple aldığı bellidir. Anayasal hakkını kullanıp fikrini beyan eden, bir duruş sergileyen sanatçılar, iş insanları, sivil toplum mensupları, akademisyenler, gazeteciler, sosyal medya kullanıcıları, üniversite öğrencileri, hasılı evlatlarımız ve gençlerimiz gelecekleriyle, rızıklarıyla tehdit edilmekte ve işlerinden atılmaktadırlar."

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, Anayasa'ya göre, Türkiye'nin bir cumhuriyet olduğunu ifade ederek, "İş ve aşın yalnızca bir zümrenin evlatlarına hak sayılmadığı, yalnız bir zümrenin mensuplarının canının can, acısının acı, ihtiyacının ihtiyaç sayılmadığı bir cumhuriyettir. Cumhuriyet kul değil, köle değil, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister. İşte, o gençler, o nesiller ve iyi ki de öyleler. Gurur duymamız gereken Türk gençlerini istibdada kurban ettirmeyeceğiz." dedi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, yargı sistemini eleştirdi. Bozan, "AKP'liler, adil yargılanma, hukuk, adalet bir gün emin olun size de lazım olacak. Geç kalmış değilsiniz, bir gün 'Adalet, adil yargılanma.' dememek için gelin Yeni Yol Partisi tarafından verilen bu önergeye 'evet' deyin ve gerçekten bu ülkede adil yargılanma var mı yok mu, yargı bağımsız mı, tarafsız mı, ortaya çıksın." diye konuştu.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, son günlerdeki uygulamalarla "hukuk devleti" ilkesinin "yerle bir edildiğini" savundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmaları ile İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu eleştiren Uzun, "Gençlerimizin anayasal toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını elinden almaya çalışan iktidar, onların yine anayasal eğitim haklarına da saldırmış, onları suçsuz yere tutuklayarak özgürlüklerini de kısıtlamış bulunmaktadır. Hiçbir haklı neden ve delile dayanmayan gençlerimizin tutukluluğuna derhal son verin, salın gençlerimizi. O gençler ki geleceğimiz, o gençler ki ülkemizin teminatıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, kendilerinin her zaman düşünce, fikir, inanç ve teşebbüs hürriyetini savunduklarını vurguladı. Yasaklara karşı mücadele eden ve Türkiye'de sessiz devrimler gerçekleştiren bir parti olduklarını anlatan Yayman, şunları kaydetti:

"Ekranlarda çıkıp konuşanlar varmış, AK Parti bir partidir, tüzel kişiliği vardır, sözcüleri bellidir, Grup Başkanvekilimiz bellidir, AK Parti adına konuşan Cumhurbaşkanımız vardır ve parti sözcülerimiz vardır. Bugün Cumhurbaşkanımız gerekli sözleri söyledi. Biz CHP'ye çok nitelikli, çok kreatif, tarihten aldığımız bir ilhamla şunu söylüyoruz, 'CHP artı ordu el ele, darbe ve cunta' diyoruz. Şöyle bir geri dönüp bakın, Türk demokrasi tarihine baktığınızda, 27 Mayıs darbesinde AK Parti mi vardı? 12 Mart darbesinde AK Parti mi vardı? 12 Eylül darbesinde AK Parti mi vardı? 28 Şubat darbesinde AK Parti mi vardı? 15 Temmuz hain FETÖ'cü darbe girişimi AK Parti'ye karşı oldu."

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ise partisinin grup önerisi üzerine yaptığı konuşmada, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle tutuklu bulunan 299 kişinin isimlerinin yazılı olduğu bir listeyi kürsüde açarak, tutuklamalara tepki gösterdi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Özdağ ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İBB'ye yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında sağlık durumu nedeniyle "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verilmesini olumlu karşıladıklarını belirtti.

Öte yandan, Genel Kurul'a gelen Küba Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Rolando Gonzalez Patricio ve beraberindeki heyet çalışmaları bir süre izledi ve milletvekillerini selamladı.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra İklim Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM'de Parti Önerileri Red Edildi - Son Dakika

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