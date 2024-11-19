TBMM'de Sağlık Bütçesi Tartışmaları - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Sağlık Bütçesi Tartışmaları

CHP'li Pala, sağlık bütçesinin yetersiz olduğunu ve sağlık sisteminin çökmekte olduğunu belirtti.

19.11.2024 17:50
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Sağlık Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getiriyor.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, bütçeden sağlığa ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu, merkezi bütçeden sağlığa en az yüzde 10 oranında bir bütçenin ayrılması gerektiğini, şu anda aktarılan payın ise yüzde 6,9 oluğunu kaydetti.

Pala, OECD ülkeleri içerisinde sağlığa yüzde 3,7 pay ile en düşük bütçeyi ayıran ülkenin Türkiye olduğunu, OECD'nin ortalamasının ise yüzde 9 olduğunu savundu.

Pala, "Bu bütçeyle gerçekten toplumun ihtiyaçlarına yanıt vermek mümkün değil. Üstelik bu kadar dar bir bütçenin de yükü ağırlıklı olarak yurttaşın sırtında." dedi.

Hükümetin sağlık politikalarını eleştiren Pala, "AK Parti döneminde özel hastane sayısı yüzde 111 artmış, yatak sayısı bunun 3 katı kadar, yüzde 345 artmış. Neden? Özel sektör daha fazla kar elde etsin diye. Oysa Dünya Sağlık Örgütü dahi özel sektörün daha verimli olmadığını kanıtlarıyla ortaya koyuyor. Ayrıca hastane yataklarına baktığımızda bölgeler arasında ciddi eşitsizlik var. Güneydoğu Anadolu'da yüz binde 15, Doğu Karadeniz'de neredeyse bunun 2 katı kadar yani yüz binde 27 oranında." ifadelerini kullandı.

Pala, sağlık sisteminin ciddi bir performans düşüklüğü olduğunu, bütün AB üyesi ve aday ülkeleri içerisinde en yüksek bebek ölüm hızının Türkiye'de olduğunu kaydetti.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'de sağlık sisteminin çöktüğünü savundu.

Hükümetin sağlık politikalarını eleştiren Gergerlioğlu, "Yetişkin yoğun bakımlardaki hastanelerin kar oranı biraz daha düşük ama yeni doğanlarda oldukça yüksek. 30 yatağı olan bir hastane aylık 4-5 milyon ciro yapabiliyor ve bu da herkesi heveslendiriyor. İnsanlar, hastaneler açgözlü olabilir ama mesele buraları neden denetlemediğinizdir? Niye bugünlere geldik? Denetlenmediği apaçık ortada. İstanbul'da yeni doğan yataklarının yüzde 80'i özel hastanelerde. Kamu hastanelerinde doğru dürüst yoğun bakım, yeni doğan yoğun bakım oluşturmazsanız olacak olan budur." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, halk sağlığının önemine işaret ederek, halk sağlığının en önemli amacının hastalıklardan koruma, yaşam süresinin uzatılması, çalışma gücünün korunmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Fakıbaba, muayene sürelerinin çok kısa olduğunu belirterek, "Bu durum hekim ile hasta arasında güven kaybı ve sağlıktaki şiddetin önemli nedenlerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Zaman darlığı nedeniyle doğru tanı konulmadığı için farklı hastanelere başvuru sayısı artmakta, bu durum hem hasta hem devlet hem de hekim için büyük yük oluşturmaktadır." dedi.

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, kadınlara ve çocuklara uygulanan şiddet olaylarını büyük bir üzüntü içinde takip ettiklerini söyledi.

"Yenidoğan çetesi" davasına değinen Ersoy, şöyle konuştu:

"Özel hastanelerin yoğun bakımlarına alınan bebeklerin yaşamlarının elinden alınması insani değerlerimizin nelere feda edildiğini açıkça ortaya koydu. Özellikle pandemi döneminde ve deprem bölgesinde doktorların ve sağlık çalışanlarının kendi hayatlarını tehlikeye atarak hastalarını sahiplenmesini büyük bir minnetle izlemişken ve bu kutsal görevi büyük bir özveriyle yerine getiren sağlık çalışanlarına tanık olmuşken böyle vicdansızca bir olayın yaşanması tarihin en acımasız insanlık dramlarından biri olarak yerini aldı. Sadece para için yenidoğan bebekleri yoğun bakımda tutup ölümlerine neden olan bu katil çetesi toplumumuza ve sağlık camiasının onuruna büyük zarar vermiştir. Dün başlayan mahkeme sürecinin sonunda en ağır cezaları almalarını diliyor, bu canileri tüm benliğimle lanetliyorum."

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, AK Parti hükümetinin sağlık alanındaki hizmetlerini anlattı.

Güneş, AK Parti hükümetlerinden önce hastane odalarının genellikle 4-6 kişilik koğuşlardan oluştuğunu, zaman içerisinde bu uygulamaya son verdiklerini, tuvaleti ve banyosu içinde olan bir veya iki kişilik odalar yaptıklarını belirtti.

"Yenidoğan çetesi" davasına ilişkin de Güneş, "Eğer bu iddialar doğruysa bunu yapanlar hekim, sağlık çalışanı değil insan bile olamazlar. Gözünü para hırsı almış bu insanlar devletimizin insanlarımızın daha iyi hizmet alması için sunulan bu imkanı kendi lehlerine kullanmışlardır." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün konuyla ilgili soruşturma başlatarak konuyu yargıya taşıdığına dikkati çeken Güneş, "İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bu olayı ortaya çıkartmıştır. Suçlular mutlaka cezalandırılmalı. Bu gibi kötü niyetli insanların olabileceği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Yaşadığımız olay çok acıdır. Binlerce hekimimizin görev yaptığı tüm özel sağlık hizmetleri aynı kategoriye konmamalıdır. Sağlıkta çok önemli mesafeler aldık. Bu kazanımlara bu olay üzerinden zarar vermek doğru değildir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Sağlık Bütçesi Tartışmaları - Son Dakika

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