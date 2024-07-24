TBMM'de sular durulmuyor! DEM Partili Sakık'ın kürsüden yaptığı ''Küfür'' hatırlatmasıyla ortam gerildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM'de sular durulmuyor! DEM Partili Sakık'ın kürsüden yaptığı ''Küfür'' hatırlatmasıyla ortam gerildi

Geniş Video İzle

2023 yılında TBMM Genel Kurulu'nda HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın konuşmasının ardından, birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın mikrofon kapalı zannederek kullandığı "P…ler" ifadesi kameralara yansımıştı. Sakık, TBMM'de, DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan'a yumruk atılmasına değinerek parlamentoda çifte standart olduğunu ifade etti ve Adan'ı hatırlatarak "Bize 'P...ler, O....çocukları' ifadelerini kullanmıştınız" dedi. Sakık'ın o küfürleri ortamı gerdi.

24.07.2024 23:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın TBMM Genel Kurulu'nda kürsüye çıkarak yaptığı konuşma sırasında geçmiş bir olayı hatırlatarak ettiği küfürler ortamın gerilmesine neden oldu. Sakık'ın kullandığı o ifadeler kameralara yansıdı.

2023 yılında TBMM Genel Kurulu'nda HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın konuşmasının ardından, birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın mikrofon kapalı zannederek kullandığı "P…ler" ifadesi kameralara yansımış ve sosyal medyada gündem olmuştu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli ise, Sakık'ı kastederek, "TBMM'de haince konuşma yapan tescilli bir bölücüye hak ettiği cevabı yüreklice veren Meclis Başkanvekilimiz ve İstanbul Milletvekilimiz sayın Celal Adan'ın isabetli sözleri bizim sözümüzdür" sözleriyle Adan'a sahip çıkmıştı.

"PARLAMENTODA ÇİFTE STANDART VAR"

Hafızalarda yer eden "Küfür" tartışmasının ardından TBMM'de benzer bir gerginlik daha yaşandı. Bu defa ağzından küfür dökülen kişi ise DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık oldu. Kürsüde konuşma yapan Sakık, DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan'a yumruk atılmasına değinerek parlamentoda çifte standart olduğunu ifade etti.

SAKIK'IN AĞZINDAN ÇIKAN İFADELERLE ORTAM GERİLDİ

Sakık, "Burada daha önce şu başkanımızın oturduğu yerde bize ve grubumuza aynı kullandığı cümle şuydu; 'P....ler' dedi ama tutanaklara geçmedi. Çünkü bu memurlara bu talimatlar verilmiş ve tutanaklara geçmeyen bir 'P....ler' kelimesi.

Meclis Başkanı Bekir Bozdağ'ın Sakık'ı uyarması ve bu sözleri tekrar etmemesi gerektiğini söylemesi üzerine ise Sakık, "Sonra sizin grubunuzdan bir kadın arkadaş, çıkıp grubumuza 'O.....çocukları' dedi ifadelerini kullandı. Sakık'ın o sözlerinin ardından TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon yeniden yükseldi. Bağrışmaların yaşandığı salonda Bozdağ, oturuma 15 dakika ara verdi. O anlardan geriye meclis kameralarına yansıyan bu görüntüler kaldı.

TBMM\'de sular durulmuyor! DEM Partili Sakık\'ın kürsüden yaptığı \'\'Küfür\'\' hatırlatmasıyla ortam gerildi

Tbmm Genel Kurulu, Milletvekili, Sırrı Sakık, Celal Adan, Ali Bozan, DEM Parti, Mersin, HEDEP, Ağrı, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de sular durulmuyor! DEM Partili Sakık'ın kürsüden yaptığı ''Küfür'' hatırlatmasıyla ortam gerildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Taner Avcı: ooohhh ağızlarına sağlık iyi demişler 20 45 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir: Türkiyemi onlarada dinletin 20 38 Yanıtla
  • Hasan Dezen: Dem dem dem 0 0 Yanıtla

23:41 Natenyahu’ya ABD Kongresi’nde alkış tufanı Skandal görüntülere Türkiye’den tepki Natenyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki
23:04 TBMM’de sular durulmuyor DEM Partili Sakık’ın kürsüden yaptığı ’’Küfür’’ hatırlatmasıyla ortam gerildi TBMM'de sular durulmuyor! DEM Partili Sakık'ın kürsüden yaptığı ''Küfür'' hatırlatmasıyla ortam gerildi
21:27 Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum
20:59 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Mali darbe yaparsa demokrasi tokadı yer Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Mali darbe yaparsa demokrasi tokadı yer
17:29 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak
20:22 “El sıkışma polemiği“ alevleniyor Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı "El sıkışma polemiği" alevleniyor! Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı
20:01 İngiliz polisinden skandal müdahale Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü İngiliz polisinden skandal müdahale! Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü
18:47 Netanyahu, ABD’de hak ettiği gibi karşılandı Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler Netanyahu, ABD'de hak ettiği gibi karşılandı! Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler
18:45 AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı
18:18 Soğukkanlılığı pes dedirtti Bingöl’de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler
18:14 Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı
17:43 Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı
17:02 Trendyol Süper Lig’de 2 haftalık program açıklandı İşte sezonun açılış maçı Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı
16:58 Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 00:03:20. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM'de sular durulmuyor! DEM Partili Sakık'ın kürsüden yaptığı ''Küfür'' hatırlatmasıyla ortam gerildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement