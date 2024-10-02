TBMM'de Yapay Zeka Komisyonu Kuruldu

Politika

TBMM'DE YAPAY ZEKA KOMİSYONU KURULDU

Siyasi partilerin grup önerilerinin ardından Genel Görüşme ve Meclis Araştırılmasına Dair Ön Görüşmeler bölümüne geçildi. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Yapay zekanın kazanımlarına yönelik atılacak adımların belirlenmesi, bu alanda hukuki altyapının oluşturulması ve yapay zeka kullanımının barındırdığı risklerin önlenmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM Başkanlığına sunulan Meclis Araştırması önergelerinin birlikte yapılacak görüşmelerine başlıyoruz" dedi.

'YAPAY ZEKA GİBİ ALANLARA ÖZEL İLGİLİ GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR'

Bozdağ, araştırma komisyonu kurulması ile ilgili önerge üzerine ilk sözü Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya'ya verdi. Kaya, "Bizler tabii sanayi devriminin trenini kaçıran ve sonrasında birçok alanda yapmamız gereken yenilikleri yapamadığı için de bugün kısmi olarak teknolojide dışa bağımlı olan bir ülkeyiz. Bunun gerekçelerinin ne olduğunu birazdan ifade edeceğim. Böyle bir durumda bizim tam da son üç asırdan beri yaşadığımız sıkışmışlığı aşabilmek için yüksek teknoloji alanındaki yatırımlara, yapay zeka gibi alanlara özel ilgi göstermemiz gerekiyor. Mesela, çok basit bir örnek: Bor noktasında Türkiye'nin elinde bulundurduğu gücün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ama boru ham madde olarak satıyoruz, boru işleyecek teknolojimiz olmadığı için bizim ihraç ettiğimiz ham maddeden, Amerika başta, dünyanın diğer ülkeleri çok büyük kazanımlar elde edebiliyorlar. 'Yapay zeka ve yüksek teknoloji' dediğinizde asıl bakmamız gereken yer araştırma geliştirme çalışmalarıdır" ifadelerini kullandı.

'YAPAY ZEKA ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASINI DESTEKLİYORUZ'

İYİ Parti Grubu adına söz alan Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ise "Yapay zeka sistemlerinin güvenli ve etik bir şekilde kullanılması için çeşitli kurallar ve yönergeler de oluşturulmaktadır. Tüm bu örnekler ışığında, yapay zeka konusunu yakından takip eden, kendi kurumsal yapısı içinde de uygulamaya başlama çalışmaları olan bir parti olarak buradan belirtmek istiyorum ki bu konuda araştırma komisyonu kurulmasını destekliyor ve uygun görüyoruz; çok kaçınılmaz olduğunu bir kere daha vurguluyoruz" diye konuştu.

'YAPAY ZEKA HAYATIMIZIN HER ALANINDA VARLIK GÖSTERİYOR'

Önerge üzerine MHP Grubu adına söz alan Mersin Milletvekili Levent Uysal, yapay zekanın son yıllarda teknolojinin en önemli alanı haline geldiğini belirterek, "Bilim kurgu romanlarından bilim dünyasına uzanan yapay zeka günlük hayatımızın her alanında varlık göstermeye başlamıştır. Yapay zeka, insan beynini taklit ederek algılama, öğrenme, düşünme, fikir yürütme, sorun çözme ve karar vermede destek veren bir sistemdir. Yapay zeka karar verme süreçlerini hızlandırmaya, tekrar eden işleri en doğru şekilde yapmaya, yeni iş alanları oluşturmaya yani sonuç olarak verimliliği artıran bir sistemdir. Bu avantajlar sayesinde tarımda, sanayide, sağlıkta, eğitimde, sanatta, ekonomide ve birçok alanda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Örneğin tarım sektöründe maliyetleri düşüren, ürün kalitesini iyileştiren ve toprak verimliliğini artıran yapay zeka uygulamaları vardır. Sağlıkta ise sektörün en hızlı şekilde karar vermesini, tanı imkanıyla hastaya özel tedavilerde bulunmayla ilgili çalışmaları vardır" dedi.

'SANAL KUMAR BAĞIMLILIĞI İÇİN MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURALIM'

Uysal ayrıca kumar bağımlılığın Türkiye'de ciddi bir sorun haline geldiğini kaydederek, "Kumar önce maddi çöküntülere neden olan ve sonra psikolojik sorunlara, şiddete, uyuşturucuya ve suça eğilimleri artıran bir bağımlılıktır yani bir halk sağlığı sorunudur. Daha önce de vurguladığım gibi, sadece bir yılda 10 milyar dolarımız yurt dışına gidiyor ve toplumumuzun sağlığı bozuluyor. Gelin, bu sorunu çözmek için hep birlikte Meclis araştırması komisyonu kuralım. Ülkelerin en büyük varlıkları gençleridir, güçlü yarınlara ulaşmak ve geleceğe güvenle bakmak sağlıklı bir genç nüfusla olur; onlar bizim geleceğimiz, onlar geleceğin Türkiye'sidir. Sayın milletvekilleri, 'Önce insan, önce vatan' diyerek aziz milletimizin ahlaki ve manevi değerlerini korumak için gelin bir adım atalım. Buradan Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Sağlık ve İçişleri bakanlıklarımızı, ayrıca, ilgili kurumlarımızı bu çalışmaya davet ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve İstanbul Milletvekili Büşra Paker'in konuşmasının ardından Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, araştırma komisyonunun kurulması için TBMM Başkanlığına sunulan önergeyi oylamaya sundu. Araştırma Komisyonu, tüm milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ ayrıca, Komisyonun 22 üyeden oluşması, yapısı, 3 aylık bir süreyle sınırlandırılması ve Ankara dışında çalışabileceğine ilişkin önerileri oyladı ve Genel Kurul'da kabul edildi.