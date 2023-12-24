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TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak - Son Dakika
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TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak

Kuzey Irak'ta PKK terör örgütünün saldırılarında 12 askerimizin şehit düşmesinin ardından TBMM'de AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ortak bildiri imzaladı. PKK terör örgütünün saldırılarının kınandığı bildiride, ''Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

24.12.2023 - 01:00,  Güncelleme: 01:07
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AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup başkanvekillerinin imzasıyla Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri yayımlandı. Bildiride PKK terör örgütünün saldırıları kınanarak "Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır" denildi. CHP ve DEM Parti bildiriye imza atmadı.

KUZEY IRAK'TA 12 ASKERİMİZ ŞEHİT

Kuzey Irak'ta Pençe Kilit Harekat bölgesinden üst üste Türkiye'yi yasa boğan haberler geldi. 23 Aralık akşamı PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda 6 askerimiz şehit oldu. Dün de yine Kuzey Irak'da 6 askerimizin şehit düşmesinin ardından TBMM'de siyasi partiler bir araya geldi.

TBMM'deki 4 partiden teröre karşı ortak bildiri! CHP ve DEM Parti imza atmadı

4 PARTİDEN ORTAK BİLDİRİ

Bütçe kanunu teklifi görüşmelerinin sürdüğü sırada AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup başkanvekillerinin imzasıyla Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri yayımlandı. TBMM Genel Kurulunda bildiriyi AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, yerlerinden söz alarak okudu.

Bildiride, şunlar kaydedildi: "Bölücü terör örgütü PKK tarafından iki gündür gerçekleştirilen hain terör saldırıları neticesinde 12 vatan evladımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Milletimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırılarda şehit düşen kahraman askerlerimize Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz.

"TERÖR HİÇBİR ZAMAN HEDEFİNE ULAŞAMAYACAK"

Bizler, TBMM'de, bildiride imzası bulunan siyasi parti grupları olarak, birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz."

Yayımlanan bildiriyi CHP ve DEM Parti Grupları imzalamadı.

ÖZGÜR ÖZEL: TERÖRÜ KINAMIYOR, LANETLİYORUZ

CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından "Terörün hedeflerine ulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bunu yaparken de sorumluların arkasına dizilmeyeceğiz. Terörü kınamıyor, lanetliyoruz!!! Milletimizin başı sağ olsun" dedi. Özel, CHP'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamayı paylaştı.

TBMM'deki 4 partiden teröre karşı ortak bildiri! CHP ve DEM Parti imza atmadı
TBMM\'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak
YORUMLAR (2)
  • hüseyin şenel: yine olan garibanların evlatlarına oldu 12 şehit 12 hayat gitti allah bu terörün de bunları besleyeninde ülkemize bela edenlerinde bin türlü belasını versin Yanıtla 24 1
  • Talip Konyali: ak koyun kara koyun belli oldu...Kürtler de Türkler de bir..ama Ermeniler ve yahudiler asla Yanıtla 30 6

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