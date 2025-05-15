Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli

Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 10 maddesi kabul edildi. Değişiklikle kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak.

15.05.2025 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 10 maddesi kabul edildi.

MEMURLUK İÇİN 35 YAŞ SINIRI GELDİ

Genel Kurulda kabul edilen maddelere göre, Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikle, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE BAŞKAN SEÇİMİ

Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'daki düzenlemeyle, uyuşmazlık mahkemesi başkanı, Anayasa Mahkemesince kendi üyeleri arasından seçilecek. Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun'daki değişiklikle, vergi incelemesine yetkili olanlar, görevlerinden ayrıldıktan sonra 3 yıl süreyle, görevden ayrılış tarihi itibarıyla son 3 yıl içinde, nezdinde inceleme yaptıkları mükellefler veya bu mükelleflerin veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu kurumlarda herhangi bir görev veya iş alamayacak, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında sözleşme düzenleyemeyecek.

BTK ÜYELERİNE SİYASİ TARAFSIZLIK ŞARTI GETİRİLDİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun'da da değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyelerinin atama şartları düzenlenecek. Kurul üyelerinin Devlet Memurları Kanunu'ndaki şartları taşımaları ve herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim organlarında görev almamış veya bu görevlerinden ayrılmış olmaları gerekecek.

TRT GENEL MÜDÜRÜNÜN MAAŞI YENİDEN DÜZENLENDİ

Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'ndaki düzenlemeyle, TRT Genel Müdürü'ne en yüksek devlet memurunun almakta olduğu aylık ve sözleşme ücreti ikramiye dahil ödenecek. Aylık ödemelerde ek gösterge, kıdem ve taban aylıkları ile sosyal yardım, zam ve tazminatlar esas alınacak.

TRT'YE ŞİRKET KURMA VE ORTAK OLMA YETKİSİ VERİLDİ

Aynı kanundaki değişiklikle, TRT Yönetim Kurulu, kurumun amaçlarına uygun olmak şartıyla, özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurabileceği gibi yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar kurabilecek. Yönetim Kurulu, mevcut ortaklıklara veya şirketlere iştirak edebileceği gibi yurt içinde veya yurt dışında yerli veya yabancı ortaklıkları veya şirketleri tamamen satın alabilecek veya devralabilecek. Kurumun ve payına bakılmaksızın Kurum tarafından kurulan veya satın alınan ya da iştirak edilen şirketlerin, her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işlerine ilişkin ihale işlemleri Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayacak. Kurumun her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işleri ile bu hususlara ilişkin ihale işlemleri, yayın faaliyetlerinin gerektirdiği koşullar gözetilmek suretiyle, saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri esas alınarak, yönetmelikle düzenlenecek.

TRT İHALESİZ SATIŞ YAPABİLECEK

Kurumun, kendisine ait şirketlerden veya ortak olduğu şirketlerden yapacağı her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işlerine ilişkin ihale işlemleri Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayacak. Buna ilişkin usul ve esaslar Genel Müdür teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenecek. Kurum personeli Genel Müdür onayı ile TRT'ye ait şirketler ile ortak olduğu şirketlerde Yönetim Kurulu başkanı ve/veya üyesi olarak görevlendirilebilecek. 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 12'nci maddesi hariç diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi olmaksızın, bu kişilere ödenecek ücret, görevlendirildikleri şirketin yönetim kurulunca belirlenecek. Söz konusu personelin kadroları ve pozisyonları ile ilişkileri devam edecek, personel bu kadroya ilişkin haklarını almayı sürdürecek.

TRT PERSONELİNİN ÖZLÜK HAKLARI ARTIRILDI

Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil kadrolara uygulanacak ek göstergeler, bu memuriyetlerin niteliği ve yönetim sorumluluğu göz önünde bulundurularak ve diğer kamu kuruluşlarındaki emsallerini geçmemek şartı ile, Kurumun Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca tespit edilecek. Kurumda kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırılabilecek. Bu personele ilişkin sınav, işe alınma, atanma ve görevde yükselme gibi hususlar Yönetim Kurulunca düzenlenecek. Bu personelin ünvanları, sayısı, kadro iptal ve ihdasları, ücretleri, kadrolara uygulanacak ek göstergeler, makam ve görev tazminatı, özel hizmet tazminatı, fazla çalışma ücreti gibi personele sağlanacak her türlü mali ve sosyal haklara ilişkin usul ve esaslar, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Borçlar Kanunu hükümleri gereğince de özel hukuk hükümlerine tabi personel çalıştırılabilecek. Özel hukuk hükümlerine tabi personel yönetici kadrolarında görevlendirilebilecek. Genel Müdürlük personelinin görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalar, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre yapılacak ve bunlar hakkında soruşturma izni Genel Müdür tarafından verilecek.

YILDA DÖRT İKRAMİYE HAKKI GELDİ

TRT'de görevli kadrolu veya özel hukuk hükümlerine tabi personele, yılda dört aylık ücret tutarını aşmamak üzere Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile ikramiye verilebilecek. Kamu idarelerine ait taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere TRT'ye bedelsiz tahsis edilebilecek. TRT'nin, istihdam fazlası personel olarak nakle tabi tutulan ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet Memurları Kanunu'na tabi bir göreve atanan personeli, kurumda almış oldukları aylık, ek gösterge varsa ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarını almaya devam edecek. Kanun teklifinin birinci bölümünde yer alan maddelerin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Adan, birleşimi 20 Mayıs Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Hukuk, Medya, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp akıllı saatini GPRS ile takip eden Rus turist, Türk polisleriyle baskın yaptı Kayıp akıllı saatini GPRS ile takip eden Rus turist, Türk polisleriyle baskın yaptı
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu’na sürpriz Hemen uyarı geldi Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi
Esila Ayık hakkında tahliye kararı Esila Ayık hakkında tahliye kararı
Silahlar nereye teslim edilecek MSB’den PKK’nın feshine dair ilk açıklama Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama
İngiliz medyası, Putin’in suikast endişesinden dolayı Türkiye’ye gelmediğini iddia etti İngiliz medyası, Putin'in suikast endişesinden dolayı Türkiye'ye gelmediğini iddia etti
Üniversitede bir garip olay Öğretim görevlisinin yaptığını gören öğrenci ders ücretini geri istedi Üniversitede bir garip olay! Öğretim görevlisinin yaptığını gören öğrenci ders ücretini geri istedi
Erdoğan ile Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme Erdoğan ile Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme
Hande Ataizi’nden seneler sonra gelen Sezen Aksu itirafı Hande Ataizi'nden seneler sonra gelen Sezen Aksu itirafı
Otomotiv devi 273 bin aracını geri çağırdı Otomotiv devi 273 bin aracını geri çağırdı
Ankara’ya gelen Zelenski’den Putin sorusuna olay yanıt Ankara'ya gelen Zelenski'den Putin sorusuna olay yanıt
Rusya ve Ukrayna görüşme başlamadan gerildi: Soytarı, ezik Rusya ve Ukrayna görüşme başlamadan gerildi: Soytarı, ezik

09:53
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı 100’den fazla ölü var
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var
08:44
İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık
İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık
08:05
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada Lise kısalabilir
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir
07:28
Dünyanın gözü bugün İstanbul’da Rusya ve Ukrayna masaya oturuyor
Dünyanın gözü bugün İstanbul'da! Rusya ve Ukrayna masaya oturuyor
17:06
Market ve yemek siparişlerinde yeni dönem başladı
Market ve yemek siparişlerinde yeni dönem başladı
15:04
Bakan Fidan’dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok
Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok
14:43
İrem Derici’den sevgilisine şaşırtan teklif
İrem Derici'den sevgilisine şaşırtan teklif
14:36
Ali Koç’a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı
Ali Koç'a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı
14:34
Motokuryeler için yeni zorunluluklar getirildi
Motokuryeler için yeni zorunluluklar getirildi
14:31
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
14:26
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
14:09
Uzmanlardan altın uyarısı Sakın aldanmayın
Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 10:18:24. #7.11#
SON DAKİKA: Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.