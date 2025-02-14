TBMM'den Pakistan ile Hükümlü Nakli Anlaşması Onayı - Son Dakika
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Politika

TBMM'den Pakistan ile Hükümlü Nakli Anlaşması Onayı

TBMM, Türkiye ve Pakistan arasında hükümlülerin nakli anlaşmasını onayladı, yangın ve sistem eleştirileri yapıldı.

14.02.2025 02:46
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TBMM Genel Kurulunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Teklif üzerine konuşan Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 vatandaşın hayatını kaybettiği yangını anımsatarak, aradan geçen zaman içerisinde halen olayın sorumlularının ortaya çıkarılmadığını savundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Kaya, Meclisin denetleme fonksiyonunun kalmadığını ileri sürdü. Kaya, "Parlamenter sistemin bir özelliğiydi gensoru. 20 milletvekili herhangi bir bakana karşı bir güvensizlik duyuyorsa ilgili bakan hakkında gensoru talep edebiliyordu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle gensoru müessesesini ortadan kaldırdınız." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle muhalefet partisi milletvekillerinin Meclis'e bir soruşturma önergesi verdiğini belirtti.

Çömez, AK Parti'li milletvekillerine de bu önergeyi imzalamaları çağrısında bulundu.

MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihsel olarak derin köklere sahip, çok boyutlu ve güçlü bir dostluk ilişkisi olarak şekillendiğine işaret ederek, "Pakistan-Türkiye işbirliği aynı zamanda kardeşlik ve geleceği birlikte paylaşma arzusunu da içerisinde barındırır. Destansı Kurtuluş Savaşı'mızda Pakistanlı kardeşlerimizin verdiği destek hala hafızamızın en berrak köşelerinde saklanmaktadır." dedi.

Topsakal, Pakistan ve Türkiye arasındaki suçluların iadesi anlaşmasının, her iki ülkenin kendi iç hukuk sistemlerinde suç işleyen ve diğer ülkede bulunan kişileri iade etmeleri için karşılıklı olarak bir çerçeve oluşturduğunu belirtti.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, iktidarın kadına şiddetle mücadeledeki yaklaşımını eleştirdi. Türkoğlu, "Bizler var olduğumuz sürece katledilen kadınların sesi olmaya, hesap sormaya devam edeceğiz, adalet mücadelemizden asla ama asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye'nin her geçen gün demokrasiden uzaklaştığını, uzun süreden beri yürütmeyi denetleyebilecek bir yargı ve Meclis sisteminin kalmadığını savundu.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına da değinen Başarır, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelmeden önce bakanlar çok rahat bir şekilde soruşturulabiliyordu, gensoru vardı. 55 milletvekilinin imzasıyla soruşturma açılabiliyordu. Basit çoğunluk, 276 milletvekilinin oyu yetiyordu. Ama bugün bir bakan hakkında Meclis soruşturması açılabilmesi için 301, görüşülebilmesi için 360 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. Bakanı Yüce Divana yollayabilmek için 400 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, Pakistan-Türkiye ilişkilerinin, "tarihsel dostluk, stratejik işbirliği, kültürel birliktelik ve halklar arası gönül birliği" şeklinde birçok başlık altında değerlendirilebileceğini belirtti.

Pakistan-Türkiye ilişkilerinin son dönemlerde gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Alan, "Türkiye ve Pakistan uluslararası platformlarda birbirlerini desteklemektedir. Pakistan ile ülkemiz arasında imzalanan bu anlaşmanın var olan ilişkilerimizi daha da kuvvetlendireceğine inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi 18 Şubat Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM'den Pakistan ile Hükümlü Nakli Anlaşması Onayı - Son Dakika

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