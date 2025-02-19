Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Terörü övmek, suçu övmek, suça, teröre destek vermek, yardım ve yataklık yapmak ve Anayasa ve Ceza Kanunu'nda ifadesini bulan suçları işlemek hepimiz için yasaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, iktidarın iki konuda "gaza bastığını", bunlardan birinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olması için "siyasi mühendislik" faaliyeti, diğerinin ise "karşısına çıkmaya cesaret edemediği muhtemel adayları yargı eliyle yolundan bertaraf etme çabası" olduğunu öne sürdü.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın seçimler için en uygun tarihin 2027 yılının Kasım ayı olduğunu söylediğini aktaran Özdağ, "Bakınız, Sayın Cumhurbaşkanı 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olurken, 'Bu benim son seçimim, bir daha aday olmayacağım' dedi. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'nı yalanlamayın. Sayın Cumhurbaşkanı bir daha aday olmayacak. Siz, seçimlerin de 2028 yılının mayıs ayında yapılacağını söylediniz, lütfen sözünüzden geri dönmeyin." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu da eksiklikleri ve hataları dile getirmelerine rağmen iktidarın bunu anlamadığını, anlamak istemediğini savundu.

Kavuncu, Mustafa Elitaş'ın "2027'nin Kasım ayında erken seçimi düşünebiliriz" dediğini aktararak, "Biz Meclis'te bu öneriye, bu yaklaşıma 'evet' diyecek, Anayasa'nın haysiyetini ve onurunu zedeleyecek, kıracak bir tek milletvekili olduğuna inanmıyorum. Ortaokuldaki oğlumun sınıfına gidip deseniz ki 'Biz bu seçimi 5 ay önce yapacağız', gülerler yahu. Herkes der ki 'Sizin derdiniz erken seçim falan değil. Sizin derdiniz tek bir kişiye ömür boyu başkanlık vermek'." ifadesini kullandı.

"Siyasetçi, varlığını Türkiye'ye ve Türk milletine adamalıdır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise parti olarak Türk demokrasisinde 56 yıllık bir maziye sahip olduklarını anımsattı.

Akçay, siyaseti demokratik bir yarış ve rekabet olarak gördüklerini belirterek, "Türkiye'nin huzurunu, birliğini, bütünlüğünü, kardeşliğini, istikrarını, Türkiye'nin jeopolitik önemini ve stratejik konumunu, bölgemizde ve dünyada meydana gelen hadiseleri dikkate alıp öncelemeyen bir siyaseti reddediyoruz. Siyasetçi, varlığını karanlık mahfillerin kirli emellerine değil Türkiye'ye ve Türk milletine adamalıdır." diye konuştu.

Zamanın, "Türk ve Türkiye Yüzyılı" zamanı olduğunu belirten Akçay, "Sayın Genel Başkanımızın milli birlik ve beraberlik çağrısı, emperyalistlerin ülkemizin bekasına, milletimizin birliğine, kardeşliğine ve bütünlüğüne yönelik kirli hesaplarını boşa çıkarmıştır. Hedefimiz 'terörsüz Türkiye' parolasıyla Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak, Türkiye Cumhuriyeti'ni bir yeryüzü cenneti haline getirmektir." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Türkiye'nin demokratikleşmesinin, barışa kavuşmasının önünde engeller olduğunu ileri sürdü.

İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına yapılan geçici görevlendirmeye değinen Temelli, "Kayyum ataması zaten bunun önünde bir engel fakat kayyum atandıktan sonra Van sokaklarındaki işkence sahneleri ortada. Bunun görüntülerini Bakanlığa yolladık ama Bakanlıktan hala bir yanıt yok. İçişleri Bakanlığı sessizliğe gömülmüş durumda. Buna kayıtsız kalamaz, mutlaka elindeki suç belgeleriyle ilgili idari soruşturma başlatmak zorundadır." şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, şubat ayında 4 kişilik bir memur ailesinin sadece gıda harcaması yaptığı taktirde ayda 31 bin 495 liraya ihtiyacı olduğunu, bunun altının ise açlık sınırı olarak tanımladığını belirtti.

SGK'ye borcu olan belediyelerle ilgili tartışmalara da değinen Günaydın, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 1 milyar 871 milyon lira borcu varmış. Hiç silkelemeye gittiniz mi? Samsun Büyükşehir Belediyesinin 1 milyar 199 milyon lira borcu var. Silkelemek için bir çaba içerisine girdiniz mi? Bu kadar büyük partizanlık, bu kadar açık yan tutma vatandaşı bir başka duyguya getirdi." açıklamasında bulundu.

" Türkiye, küresel barışın kilit aktörlerinden birisidir"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye'ye geldiğini anımsatarak, görüşmelerde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdikleri desteğim bir kez daha ifade edildiğini bildirdi.

Başından beri savaşın bir an önce adil ve kalıcı bir çözümle son bulmasını savunduklarını ifade eden Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün Sayın Zelenskiy'nin Türkiye'nin arabuluculuk rolüne dair olumlu açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Çünkü biz, her zaman çatışmaların değil müzakerelerin ve barışın adresi olduk. Türkiye, küresel barışın kilit aktörlerinden birisidir. Daha önce Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasını hayata geçirerek milyonlarca insanın gıda krizinden etkilenmesini önledik. Şimdi de savaşın sona ermesi, bölgemizde istikrarın sağlanması için elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyoruz."

Akbaşoğlu, demokrasilerde kimsenin eleştirilerden azade olmadığını, tutarlı, yapıcı, iyi niyetli olması halinde kendilerinin de eleştirilere kulak açtığını ve bundan istifade ettiklerini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu aktaran Akbaşoğlu, hiç kimsenin suçu, suçluyu, terörü, teröristi övme, onlara öykündürme girişiminde bulunmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, "Terörü övmek, suçu övmek, suça, teröre destek vermek, yardım ve yataklık yapmak ve Anayasa ve Ceza Kanunu'nda ifadesini bulan suçları işlemek hepimiz için yasaktır. Kim Anayasa'daki, Ceza Kanunu'ndaki, ilgili kanunlardaki suçu işlerse idari cezalar, hukuki cezalar ve diğer yaptırımlarla karşılaşacağını aleni bir şekilde bilmektedir. Herkesin hakaretsiz ve suç işlemeden kendini ifade edebilme imkanı Türkiye'de sonuna kadar açıktır." sözlerini sarf etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'nun ardından söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Akbaşoğlu'nun konuşmasında sürekli bir suçlamada bulunduğunu, o suçlamalara dair yargılanmış bir belediye eş başkanının dosyasını getirmesini istedi.

Akbaşoğlu ise tamamen genel bir konuşma yaptığını ifade ederek, "Üzerine alınanlar kendileri oldu." dedi.