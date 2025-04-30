TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Biz demokratik yollarla, hukuk içinde seçimlerde çok büyük bir başarıyla bugünlere geldik. Bundan sonrası için de önce Allah'a, sonra milletimize itimat ediyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılmasını talep ederek, "Tek bir öğretmen sınıfı olsun ve bu da 'öğretmenlik' olsun." önerisinde bulundu.

Özdağ, zirai dona değinerek, "Bu zararlarla ilgili çok ciddi çalışmalar yapılması lazım. Çiftçilerimizin Ziraat Bankasına, özel bankalara ve aynı zamanda Tarım Kredi'ye borçları var. Bu borçların hemen, çok hızlı bir şekilde, 2 yıl kadar ötelenmesi lazım. Aynı zamanda da bunlara yeniden faizsiz veya düşük faizli krediler verebilmeliyiz ki gelecek sene sebzemizi, tarımımızı veya gıdamızı doğru bir şekilde dizayn edelim." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, serebral palsili 9 yaşındaki bir hastanın, zatürre teşhisiyle tedavi altına alındığı hastanede tecavüze uğradığını öne sürerek, "Kadın doğum doktorunun raporu burada. Bunun hesabını tek tek sormamız lazım." dedi.

"Bundan sonra da işçi sınıfı mücadelesine devam edecek"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne işaret ederek, Taksim'in 1 Mayıs için işçi ve emekçilere açılmasını talep etti.

Türkiye'de yıllardır emeğin ve emekçinin değer görmediğini savunan Koçyiğit, "Bugün, işçi sınıfı hangi hakka sahipse, onu, çalışarak, çabalayarak, mücadele ederek elde etti. Hiç kimsenin bir lütfu olmadı. Bundan sonra da işçi sınıfı mücadelesine devam edecek. Ne olursa olsun sermayeden yana değil, emekten, işçiden yana bir düzenin kurulması için biz de elimizden gelen mücadeleyi vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 72 kişinin tutuklandığını söyleyerek, Türk Ceza Kanunu'ndaki "somut delil" kavramının bir kenara bırakıldığını öne sürdü.

Tutuklanıp İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun gittiği oteldeki kameraların bantlanmasına değinen Başarır, "Bu insanlar ailesiyle bir yerde yemek yiyemeyecekse ya da otelde izleniyorsa, ki soruşturmadan önce izlenmiş... Otoparkı izleyen, eşiyle, çocuğuyla uyurken ya da bir toplantıdayken odasını da izler." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmayı eleştiren Başarır, "Bu ülkenin hiçbir sorunu, ekonomik, dış politika sorunu yok, Filistin sorunu yok. CHP, CHP, CHP..." dedi.

Türk vatandaşlarının vize sorunu yaşadığını dile getiren Başarır, "İnsanlar 6, 7 ay vize için bekliyor. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği vize başvurularını askıya alıyor, hastası olan, işi olan yurt dışına çıkamıyor." diye konuştu.

"AK Parti iktidarı döneminde Emek ve Dayanışma Günü olarak tekrar resmi gün ilan edildi"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 1 Mayıs'ın 1923'te resmi bayram olarak kutlanmaya başlandığını belirterek, "12 Eylül ile beraber bir yasak hali geliyor 1 Mayıs'a. 1 Mayıs, 2009'da AK Parti iktidarı döneminde Emek ve Dayanışma Günü olarak tekrar resmi gün ilan edildi. Bir tür hatırlama günü diyelim, 'kutlama' kelimesinden öte, işçilerimiz, çalışmalar, emek, helaliyle rızık kazanmaya çalışan insanların yaşadıkları zorluklar, hayatlarını kolaylaştırmak üzerine bir düşünme, anlama günü olarak değerlendirmek istiyorum." dedi.

Zengin, hukuka uygun olmayan dinlemenin, delil olarak kabul edilemeyeceğine işaret ederek, "O yüzden, eğer bir dinleme olacaksa bununla alakalı olarak muhakkak bir mahkeme kararı gerekmektedir. O karara binaen ancak bir dinleme yapabilirsiniz." ifadesini kullandı.

"CHP gerçekten Genel Başkanı Sayın Özgür Özel tarafından mı, yoksa arkadan suflelerle mi yönetiliyor, doğrusu Türkiye kamuoyunun çok emin olmadığı kanaatindeyim." diyen Zengin, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanları yaptığı YouTube yayınında o kararı verememiş daha. O olmazsa Mansur Bey mi olur, o olmazsa 'ben' demiyor ama alttan alta 'belki bana da sıra gelir...' O yüzden bu telaş, 'sen mi adaysın, ben mi adayım, şöyle mi, böyle mi?' tartışmaları CHP'ye zarar veriyor. Yoksa tehdit vesaire, bunları bilmiyorum. Kim söylüyorsa onun aklından geçiyordur. Biz bugüne kadar demokratik yollarla, hukuk içinde seçimlerde çok büyük bir başarıyla bugünlere geldik. Bundan sonrası için de önce Allah'a, sonra milletimize itimat ediyoruz."