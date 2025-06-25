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Politika

TBMM Genel Kurulu

25.06.2025 17:49
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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız, bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız, bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu konuyla ilgili çalışmalar kamuoyuyla paylaşılır. Biz hiçbir zaman mağdur etmediğimiz gibi bu dönemde de yine emeklilerimizi, ihtiyaç sahiplerini korumaya ve kollamaya devam edeceğiz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkan ve başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, ekonomi politikalarını eleştirerek, emekli aylıkları ve asgari ücretin enflasyon karşısında eridiğini savundu. Kaya, "Asgari ücretliler ve emeklileri 1 Temmuz'da sakın ha sakın pas geçmeyi düşünmeyin. Çünkü zaten 5 aylık sürede yüzde 15 fakirleştirdiğiniz bu kitle 6. ayda yine fakirleşecek ve ikinci dönemin 6 ayında da bu aldıkları zamlar ve maaşlar eridikçe erimeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Terörsüz Türkiye konusunda Meclis'te kurulması gündeme gelen komisyona değinen Kaya, "Bu komisyon niçin kurulacak, hangi konularda çalışacak? İlk önce, bu süreç nasıl başladı, nasıl ilerledi, ne tür işlemler yapıldı, bundan sonra neler yapılması planlanıyor? Bu konuda TBMM ve milletvekilleri bilgilendirilmeli ki milletvekilleri de bu sürece vakıf olsunlar ve ona göre katkılarını ortaya koysunlar." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye'nin çocukları ihmal eden bir ülke haline geldiğini ileri sürdü. Türkiye'de 720 bin çocuk işçi olduğunu anlatan Çömez, "1 milyon yavrumuz okula gidemiyor ve her yıl maalesef 70'ten fazla çocuğumuz iş kazalarında hayatını kaybediyor." sözlerini sarf etti.

"Hedef, Türkiye'yi daha güçlü, daha huzurlu ve daha güvenli yarınlara taşımak"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, partisinin, Türk milletinin birlik ve kardeşlik hukukunu daha da güçlendirmeyi, toplumsal dayanışmasını pekiştirmeyi ve Terörsüz Türkiye ülküsünü hep birlikte gerçekleştirmeyi en temel hedeflerden biri olarak gördüğünü belirtti.

"Asırlık birlik, sonsuz kardeşlik" teması altında, 9 bölge ve 81 ili kapsayacak şekilde, Terörsüz Türkiye için milli birlik ve dayanışma buluşmaları başlatacaklarını bildiren Kılıç, "Bu kapsamlı programın temel hedefi, terörün her türlüsüne karşı topyekun bir milli direniş ruhu oluşturarak, devletiyle bütünleşmiş bir millet bilinciyle Türkiye'yi daha güçlü, daha huzurlu ve daha güvenli yarınlara taşımaktır." diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, özel sektördeki öğretmenlerin taleplerini ve bazı öğretmenlerin bu taleplerini duyurmak için İstanbul'dan Ankara'ya yürümek istediğini anlattı.

Okulların kapandığını anımsatan Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Fakat her çocuk ne yazık ki bu yaz tatiline umutla, hayalle, oyun oynama ve tatil yapma meselesi üzerinden giremiyor. Okula gitmeye çalışsa da çoğu öğrenci ne yazık ki karne bile alamıyor; ya başka illere gidip mevsimlik tarım işçisi olarak çalışıyorlar ya da evlerinin yakınındaki atölyelerden gidip aslında karnelerini bile alamayacak hale getirildiler."

" Gazze'de sivillerin katledildiği bir tabloyu görmezden gelen hiçbir anlaşma kalıcı olamaz"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye ekonomisinin dünyada ilk 20 ülke arasında olduğunu söyleyerek, "Türkiye böylesine büyük ve ekonomisi de bu kadar önemliyken nasıl oluyor da bu topraklarda 30 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor? Bu soruya bir yanıt bulmalıyız." ifadesini kullandı.

Türkiye'de gelir eşitsizliğine yönelik verilere işaret eden Günaydın, "Dolar milyoneri sayısı bir yılda 7 bin kişi artarak 68 bin kişiye ulaşmış." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yalnızca Türkiye açısından değil, bölgesel ve küresel güvenlik mimarisi açısından da son derece belirleyici bir anlam taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin artık güvenlik üreten bir ülke olduğunu kaydeden Usta, şöyle devam etti:

"Türkiye, NATO platformlarında da milletimizin onurunu ve devletimizin çıkarlarını kararlılıkla temsil etmektedir. Bu süreçte İran ve İsrail arasında dün gece taraflar arasında varıldığı duyurulan, açıklanan ateşkes mutabakatı olumlu bir gelişmedir. Gazze'de sivillerin katledildiği bir tabloyu görmezden gelen hiçbir anlaşma kalıcı olamaz. Türkiye olarak yalnızca ateşkesi değil, bölgesel barışı önceleyen, Filistin halkının onurunu ve haklarını temel alan bir çözümden yanayız."

Emeklilerin durumunu takip ettiklerini söyleyen Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız, bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu konuyla ilgili çalışmalar kamuoyuyla paylaşılır. Biz hiçbir zaman mağdur etmediğimiz gibi bu dönemde de yine emeklilerimizi, ihtiyaç sahiplerini korumaya ve kollamaya devam edeceğiz."

Zirai dondan etkilenen çiftçilere yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Usta, sigortası olmasa da zirai dondan etkilenen çiftçilere her türlü desteğin verileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Tbmm Genel Kurulu, Leyla Şahin Usta, Güvenlik, Politika, AK Parti, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

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