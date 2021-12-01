TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bugün Genel Kurul'da görüşülecek Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifine, sağlık çalışanlarının hem maaşlarına hem de emeklilikte alacaklarına bir katkı sağlayan 7 maddelik kanun maddesi ihdasıyla ilgili önergeleri olacağını bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Azerbaycan'da askeri helikopterin kaza yapması sonucu şehit olan askerler için başsağlığı dileklerini ileterek konuşmasına başladı.

Türkiye'nin Elektrik İletim AŞ verilerine göre, Türkiye'de günlük bazda 791 bin 794 megavatsaat elektrik üretildiği, tüketimin 788 bin 969 megavatsaat olduğuna dikkati çeken Bülbül, enerji üretiminde ilk kez yüzde 22,6 payla rüzgar enerjisi santrallerinin birinci sırada yer aldığını söyledi. Bülbül, enerji alanındaki bu atılımları, enerji ithalini azaltacak bu girişimleri desteklediklerini ifade etti.

Ağrı ve Iğdır'da "Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş" operasyonu başlatıldığını ve Milli Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Kasım ayında 61 operasyonda 169 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Bülbül, terörün bitirilmesi noktasında yapılan kararlı mücadelede görevli tüm personele başarılar diledi.

"Sandığa bıraksanız aslında hiçbir sorun kalmayacak"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) döviz müdahalesi konusunda, "Bir gecede bir cümleyle yüzde 20'yi aşkın yükseliş yaşanıyor. Bu artışın Türkiye'ye maliyeti yaklaşık 200 milyar TL'dir. Sonra, artışa müdahale etmek için harcanan milyar liralar var, 128 milyar doların üzerine kaç milyar dolar daha harcadınız? Sussanız; her işi ehline, liyakatine, kurumların özerkliğine ve en önemlisi derhal seçim kararı alınarak sandığa bıraksanız aslında hiçbir sorun kalmayacak. Biz söyleyelim, 2021 yılını hiçbir şekilde unutmayacağız ve bu sözlü müdahalelerin takipçisi olup hesaplarını soracağız." diye konuştu.

"Her yerde millet sesini yükseltecek"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ekonomik gidişatın "vahim" bir şekilde seyrettiğini iddia ederek, sabah Merkez Bankası'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıkmadan önce "müdahale edeceğiz" kararı aldığını söyledi.

"AK Parti Genel Başkanı konuşacak; her konuştuğunda da döviz fırlıyor, Türk parası değer kaybediyor, biz müdahale edelim, aman Tayyip Bey konuşurken döviz fırlamasın" mantığını "ucube" bir mantık olarak gördüğünü söyleyen Altay, ciddi devletlerde böyle işlerin olmayacağını savundu.

Merkez Bankası'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma sırasında dövize ikinci kez müdahale ettiğini anlatan Altay, "Bu kabile devleti politikasıdır. Kabile açlıktan geberiyordur, kabile reisinin çocuğu olunca herkese et dağıtılır, zenginlik gösterisi yapılır; bunun gibi bir şey. Bu külüstür devlet mantığıdır. Devlet hepimizindir, devlet yücedir, kutsaldır. Devleti bu kadar ayaklar altına almaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

Devletin ayakta durması için liyakat, adalet, ahlak olması gerektiğini vurgulayan Altay, "Erdoğan'ın tek başına sevk ve idare ettiği devlette ne liyakat, ne adalet, ne de ahlak kalmamıştır. Bu, devletimizin bekası için parlamentoyu oluşturan bütün grupları derin endişeye sevk etmesi gereken bir durumdur. ve hal böyleyken, konuşan, karşı çıkan, eleştiren, müşteki olan herkesi 'terörist, mandacı, vesayetçi' diye yaftalamak devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz." dedi.

Her yerde milletin sesini yükselteceğini dile getiren Altay, "Milletin sesini yükseltmesi, 'açım, geçinemiyorum, işsizim', borçluyum, hacizliyim' demesi teröristlik falan değildir, vatandaşlık hakkının kullanılmasıdır. Millet parti ayrımı yapmaksızın sesini yükseltemeye, ses vermeye, konuşmaya devam edecektir. Tayyip Erdoğan muhalefete de tahammül edecektir." şeklinde konuştu.

"Muhalefet partilerinin acziyet içinde bulunduğunun en önemli göstergesi"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, partisinin iktidarı döneminde siyasette hem liyakat hem de ahlak olduğunu vurgulayarak, "Bunu muhalefet anlamayabilir, görmeyebilir ama yüce milletimiz bu değerlerin olduğu konusunda hem fikir. Nitekim bugüne kadarki yapılan bütün ibralaşmalarda, sandıklarda bu gerçek ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Herkesin derdini farklı şekilde dile getirebileceğini belirten Elitaş, "Ama bunu, sokaklara dökülerek, sokak ağzıyla ifade etmek şeklinde değil; insanları nümayişe, hukuki olmayan, gayrihukuki yöntemlere teşvik etmek, o söylemlerle ifade etmek, bir siyasetçiye yakışan üslup ve tarz değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekilinin, milletin vekili olduğunun altını çizen Elitaş, "Milletin dert ve isteklerini, dilek ve temennilerini TBMM'de dile getirmek, çözüm yollarını bulmak, milletvekillerinin esas görevleridir. Eğer milletin vekilleri görevini yapamadığı ve bu yapamadığından kaynaklı olarak, millete, 'Hadi yürüyün, hadi nümayiş yapın, farklı farklı eylemlerde bulunun' demek, maalesef muhalefet partilerinin acziyet içinde bulunduğunun en önemli göstergesidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi politikasına işaret eden Elitaş, "İhracat odaklı büyüme, istihdam ve yatırım amaçlı bir ekonomi politikası sadece bugün bulunmuş bir mesele değildir. 1923 İzmir İktisat Kongresi'nden başlayan ve özellikle de 1983 yılında rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ihracat odaklı büyümeyi tercih etmesiyle Türkiye'nin yeni bir büyüme atmosferi ortaya çıkmıştır." dedi.

Türkiye'nin 1,8'lik bir büyümeyle 2020 pandemi sürecini atlattığını, 2021 yılı ekonomik büyümesini de çift haneli rakamlara çıkarma başarısını gösterdiğini anlatan Elitaş, "Şu anda döviz kurlarının yeni sistemle, adaptasyonla ilgili bir dalgalanma söz konusu. Umuyoruz, diliyoruz, en yakın bir gelecekte bu istikrarı sağlayacak, su yolunda mecrasını bulacak, inşallah hedefine ulaşacaktır." ifadesini kullandı.

Bugün Genel Kurul'da görüşülecek Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifine yeni kanun maddesi ihdasıyla ilgili önerge vereceklerini açıklayan Elitaş, "Sağlık çalışanlarının hem maaşlarına hem de emeklilikte alacaklarına bir katkı sağlayan 7 maddelik ihdasla ilgili önergelerimiz var. Arkadaşlarımız, yetkililerle inceliyorlar. Umuyorum ki bu kanun teklifi içerisinde 7 madde ihdas ederek, sağlık çalışanlarımızı pandemi sürecinde gösterdikleri performanslara, fedakarca gayretlere, TBMM tüm siyasi partilerle birlikte bir katkı sağlar diye düşünüyorum. Şimdiden katkı sağlayacak değerli siyasi parti gruplarına teşekkür ediyorum." dedi.

"Ekonominin düzelmesi için tek yol, seçim"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, yeni bir ekonomik model ihdasında ısrarlı olunduğunu belirterek, "Getirilen başkanlık sisteminden millet ne hayır gördü ki şimdi getirmeyi planladığınız ekonomik sistemle umutlansın. Ekonomi hukukun, demokrasinin ve adaletin olduğu yerde gelişir ve yükselir fakat sizin hükümetiniz, hem hukuk hem demokrasi hem de adalet noktasında önemli sabıkalardan muzdarip bir yönetim kadrosudur. Bu kavramları geliştirmeden ekonomik gelişme de sağlanmaz. Sizler o koltuklarda yani iktidarda oturmaya devam ettikçe ekonomimiz her geçen gün güvensizlikten ötürü yara almaya, milletimiz de her gün fakirleşmeye devam edecek." diye konuştu.

Dervişoğlu, ekonominin düzelmesi için tek yolun seçim olduğunu savundu.